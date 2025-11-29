BCCI meeting: কঙ্কালসার ভারতীয় ব্যাটিং! বুড়ো বিরাট-রোহিতেই ভরসা রাখবে বোর্ড? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পরই বড় সিদ্ধান্ত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian cricket team changes: দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে বিসিসিআই। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে সামনে রেখে তরুণদের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনায় এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের ভূমিকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 29, 2025, 04:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরোভারতীয় ক্রিকেটে এক যুগের দুই মহারথী রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বিসিসিআই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলমান সিরিজ শেষ হওয়ার পরেই বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। এই বৈঠকে রোহিত ও বিরাটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি এবং তরুণদের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসবে বলে জানা গিয়েছে।

বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর আমরা রোহিত ও বিরাটের সঙ্গে বসব। ওদের পরিকল্পনা জানব, তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' বোর্ডের এই পদক্ষেপে স্পষ্ট, ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ওয়ানডে দলকে নতুনভাবে সাজাতে চাইছে বিসিসিআই। রোহিত ও বিরাট দুজনেই ২০২৩ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও, তাঁদের বয়স এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

রোহিত শর্মা বর্তমানে ৩৬ বছর বয়সী, বিরাট কোহলি ৩৫। দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দলের স্তম্ভ হয়ে রয়েছেন। তবে বোর্ড চাইছে, আগামী বড় টুর্নামেন্টের আগে তরুণদের সুযোগ দিয়ে ভবিষ্যতের দল গড়ে তুলতে। সেই জায়গা থেকেই এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্রের খবর, রোহিত ও বিরাট যদি নিজেরাই ওয়ানডে থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বোর্ড তাঁদের সম্মানজনক বিদায় দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। আবার যদি তাঁরা খেলতে চান, তাহলে তাঁদের ফিটনেস, ফর্ম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, 'আমরা চাই ওরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিক। আমরা জোর করে কিছু করতে চাই না।'

এই বৈঠকে নির্বাচক কমিটি, কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং বোর্ড সচিব জয় শাহ উপস্থিত থাকতে পারেন। বোর্ডের তরফে আরও জানানো হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অন্তত ১৫টি ওয়ানডে ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচগুলিতে তরুণদের সুযোগ দিয়ে দলকে প্রস্তুত করতে চাইছে বিসিসিআই।

বিশ্বকাপের পর রোহিত ও বিরাট কোনও আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলেননি। তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ওয়ানডে দলেও নেই। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন উঠছে, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কি দেখা যাবে না রোহিত-ভিরাটকে?

তবে বোর্ডের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 'ওরা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমরা ওদের সম্মান করি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।'

ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, এই বৈঠক ভারতীয় ক্রিকেটে এক যুগের অবসান ঘটাতে পারে। রোহিত ও বিরাটের বিদায় মানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তবে তাঁদের অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বগুণ এবং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা এখনও অমূল্য। তাই বোর্ডের সিদ্ধান্তে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

সব মিলিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর বিসিসিআইয়ের এই বৈঠক ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। রোহিত-ভিরাটের সিদ্ধান্তই হয়তো ঠিক করে দেবে, আগামী দিনে ভারতীয় ওয়ানডে দল কোন পথে হাঁটবে।

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

BCCI meeting on Rohit SharmaVirat Kohli ODI futureIndia vs South Africa series 2025Indian cricket team changesChampions Trophy 2025 preparationrohit sharma retirement newsvirat kohli retirement updateIndian cricket team selection news
