Rohit's New Car: ১১ সেকেন্ডেই ২০০ কিমি! রোহিতের নতুন গাড়ির আকাশছোঁয়া দাম, কেন নম্বর প্লেটে ৩০১৫?

Rohit's New Car: ১১ সেকেন্ডেই ২০০ কিমি! রোহিতের নতুন গাড়ির আকাশছোঁয়া দাম, কেন নম্বর প্লেটে ৩০১৫?
Rohit's New Car: রোহিত শর্মা কিনে ফেললেন একটি অসাধারণ গাড়ি। যার দাম আকাশছোঁয়া আর ফিচার্স মাথা ঘুরিয়ে দেবে। রোহিতের ঝুলিতে রয়েছে দুর্দান্ত সব গাড়ি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই ক্যাপ্টেন ও বিশ্ববন্দিত বিধ্বংসী ওপেনার রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) গাড়ি অন্ত প্রাণ। তাঁর গ্যারেজে রয়েছে কোটি কোটি টাকার বিখ্যাত সব ব্র্যান্ডের দুর্ধর্ষ মডেলের কিছু গাড়ি। আর এবার রোহিত নিজেকে উপহার দিলেন উজ্জ্বল কমলা রঙের ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই (Lamborghini Urus SE )। এই হাইব্রিড ইলেকট্রিক এসইউভি-র দাম মুম্বইয়ের বাজারে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা! সম্প্রতি এই মডেলের ব্রোঞ্জ রঙের গাড়ি কিনেছেন টেলি অভিনেতা রাম কাপুরও (Ram Kapoor)
ল্যাম্বরগিনি উরুস নিয়ে দু'এক কথা
ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই হল 'উরুস'-এর সর্বশেষ প্রজন্ম। আগের উরুসের তুলনায় উরুস এসই-তে আরও স্লিক এলইডি হেডলাইট দেওয়া হয়েছে। নতুন এলইডি ডিআরএলের সঙ্গেই সামনের ফ্যাসিয়াতে বদল এসেছে। পিছনের নকশা একই থাকলেও বাম্পার বদলে গিয়েছে। উরুস এসই-র প্রধান আকর্ষণ হল এর হাইব্রিড পাওয়ারট্রেন, যার মধ্যে রয়েছে একটি বিরাট ৪ লিটারে টুইন-টার্বো ভি এইট ইঞ্জিন এবং একটি ৮০০ সিভির হাইব্রিড সিস্টেম। এই এসইউভি-র ইঞ্জিন শুধুমাত্র ৬৩২ পিএস পাওয়ারের সঙ্গেই ৮০০ এনএম টর্ক দেয়। ওদিকে আবার বৈদ্যুতিক মোটর অতিরিক্ত ১৯২ পিএস পাওয়ার এবং ৪৮৩ এনএম টর্ক তৈরি করে। এই সম্মিলিত আউটপুট দাঁড়ায় ৮০০ পিএস পাওয়ার এবং ৯৫০ এনএম টর্কে ওঠে গতির ঝড়। রোহিতের গাড়ি মাত্র 3.4 সেকেন্ডে ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টার গতি ছুঁয়ে ফেলে এবং মাত্র ১১.২ সেকেন্ডে ২০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হয়ে যায়।
দ্বিতীয় ল্যাম্বরগিনি উরুস রোহিতের
২০২২ সালে 'হিটম্যান' শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক করেছিলেন। আর তার ঠিক আগেই তিনি নীল রঙের একটি ল্যাম্বরগিনি উরুস কিনেছিলেন ৩.১৫ কোটি টাকায়। যে গাড়ি আবার বলিউডের রণবীর সিং থেকে শুরু করে কার্তিক আরিয়ান হয়ে পরিচালক রোহিত শেট্টিরও আছে। কিংবদন্তি রজনীকান্তও চড়েন ল্যাম্বরগিনিতে!
আগের উরুসটি কি বেচে দিলেন রোহিত?
রোহিত মোটেই তাঁর গাড়ি বিক্রি করে দেননি। চলতি বছর আইপিএল শুরুর আগে রোহিত বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন যে, ড্রিম ইলেভেনের লাকি বিজেতাকে তিনি নিজের ওই উরুস গাড়িটি দেবেন। আর রোহিত কথা রেখে সেই ভক্তকেই নিজের গাড়িটি দিয়েছেন। গত মে মাসেই রোহিত গাড়ির চাবি তুলে দিয়েছিলেন।
০২৬৪ থেকে ৩০১৫?
রোহিতের উরুসের নেম প্লেটে দেখা গিয়েছিল ০২৬৪। ২০১৪ সালে রোহিত ইডেন গার্ডেন্সে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৬৪ রান করেছিলেন। ১২ বছরেও সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারলেন না। ওডিআইয়ের একক ইনিংসে সর্বাধিক রানের রেকর্ড আছে রোহিতেরই। ১৭৩ বলে ৩৩ চার ও ৯ ছয়ে সাজানো ইনিংসকে স্মরণীয় করে রাখতেই রোহিত বেছে নিয়েছিলেন ২৬৪। আর এবার ৩০১৫ বেছে নেওয়ারও কারণ রয়েছে। রোহিতের মেয়ে সামাইরা জন্মেছিল ৩০ ডিসেম্বর। সাইমরার ভাই আহান হয় ১৫ ডিসেম্বর। ছেলে-মেয়ের জন্মতারিখ জুড়েই ৩০১৫। আবার এই চার ডিজিট জুড়লে হয় ৪৫। যা রোহিতের জার্সি নম্বরও।
রোহিতের আর কী কী গাড়ি আছে?
স্পোর্টস কার বিএমডব্লিউ এমফাইভ মডেলের ফর্মুলা ওয়ান সংস্করণ থেকে লাক্সারি কমপ্যাক্ট এসইউভি বিএমডব্লিউ এক্সথ্রি আছে রোহিতের। রয়েছে এসইউভি মার্সিডিজ জিএলসএস থ্রিফিফটিডি। মিড সাইজ এসইউভি টয়োটা ফর্চুনার ও মিড সাইজ সিডান স্কোডা লওরার মালিকও রোহিত।
বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা
আগে জানা গিয়েছিল যে, রো-কো জুটি ২০২৭ সালে আফ্রিকায় ওডিআই বিশ্বকাপ খেলেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নেবেন। আগেই টি-২০আই এবং টেস্ট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় দৈনিকের রিপোর্ট বলছে যে, আসন্ন অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরেই শেষবার নীল জার্সিতে (এমনকী দেশের জার্সিতেও) দেখা যাবে বিরাট-রোহিতকে! তাঁদের নাকি সাতাশের কাপযুদ্ধে আর দেখা যাবে না। যে খবর রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
