Smriti-Palash Wedding: লাজুক ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতির এ এক অন্য রূপ! বিয়ের আগেই পলাশের সঙ্গে ভাইরাল...

Smriti-Palash Wedding: লাজুক ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতির এ এক অন্য রূপ! বিয়ের আগেই পলাশের সঙ্গে ভাইরাল...
Smriti Mandhana Pre-wedding: ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা ২৩-শে নভেম্বর সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলকে বিয়ে করতে চলেছেন। তাঁদের রঙিন প্রি-ওয়েডিং উৎসব সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে। আজ ২৩-শে নভেম্বর তাঁদের বিয়ে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের প্রি-ওয়েডিং উৎসবের একাধিক ছবি ও ভিডিও, যা ভক্তদের মুগ্ধ করেছে।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে স্মৃতি ও পলাশের এক নাচের ভিডিয়ো। সেখানে দেখা যায়, নাচের মাঝে স্মৃতি মালা পরিয়ে দিচ্ছেন পলাশকে, আর পলাশ মাথা নিচু করে গ্রহণ করছেন সেই মালা। সাধারণত শান্ত ও সংরক্ষিত স্বভাবের স্মৃতিকে এমন প্রাণবন্ত ও কনফিডেন্ট ভঙ্গিতে মঞ্চে দেখে অবাক তাঁর অনুরাগীরা। ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটাররাও এই অনুষ্ঠানে নেচে-গেয়ে উৎসবে অংশ নিয়েছেন।
কয়েকদিন আগেই বেশ অদ্ভুত ও মজাদার উপায়ে তাঁদের বাগদানের কথা জানান এই জুটি। স্মৃতি এক ইনস্টাগ্রাম রিল শেয়ার করেন, যেখানে সহ-খেলোয়াড় জেমিমা রদ্রিগেজ ও শ্রেয়াঙ্কা পাটিলের সঙ্গে নাচতে দেখা যায় তাঁকে। ভিডিয়োর শেষ ফ্রেমেই স্মৃতি দেখান তাঁর বাগদানের আংটি।
এরপর পলাশ শেয়ার করেন ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে (DY Patil Stadium) তাঁর সারপ্রাইজ প্রপোজালের ভিডিয়ো-যে মাঠেই ভারতীয় মহিলা দল সম্প্রতি বিশ্বকাপ জিতেছিল।
স্মৃতি ও পলাশের হলদি অনুষ্ঠান হয়েছে উচ্ছ্বাস ও রঙের সমাহারে। উজ্জ্বল হলুদ পোশাকে ‘টিম ব্রাইড’-এর ক্রিকেটার বন্ধুদের সঙ্গে নেচে-গেয়ে আনন্দ করতে দেখা যায় স্মৃতিকে। শাফালি ভর্মা, রেনুকা সিং ঠাকুর, রাধা যাদবসহ সতীর্থরা ছিলেন পুরো উৎসবজুড়ে। মেহেন্দি অনুষ্ঠানে স্মৃতিকে দেখা যায় নজরকাড়া বেগুনি পোশাকে।
সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল বর-কনের মধ্যে হওয়া বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ। ‘টিম গুম’ নেতৃত্ব দেন পলাশ, আর ‘টিম ব্রাইড’-এর অধিনায়ক ছিলেন স্মৃতি নিজে। হাসি-ঠাট্টায় ভরা এই ম্যাচে জয় পায় স্মৃতির ‘টিম ব্রাইড’। বিয়ের আনন্দে এমন ক্রীড়া-রসিক আয়োজন ভক্তদের আরও উচ্ছ্বসিত করেছে।
বিয়ের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের এই রঙিন, উচ্ছ্বাসে ভরা প্রি-ওয়েডিং মুহূর্ত এখন সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন আকর্ষণ।
