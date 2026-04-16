  • BIG BREAKING: আইপিএল চলাকালীনই বুক ভাঙা খবর, যে কোনও সময়ে ব্রেন স্ট্রোক হবে দেশের নক্ষত্র ক্রিকেটারের, তৈরি থাকার পরামর্শ ডাক্তারদের

Vinod Kambli Health Update: আর কি সেরে উঠবেন না তিনি? ভয়ংকর খবর শোনালেন ডাক্তাররা। দেশের নক্ষত্র ক্রিকেটারের সামনে ভয়াল ঝুঁকি। চলে এল বিরাট আপডেট।

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 16, 2026, 01:59 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত এক বছরেরেও বেশি সময় ধরেই শারীরিক কারণে বারবার খবরে তিনি। নয়ের দশকের ভারতীয় ক্রিকেটের স্টার বিনোদ কাম্বলির (Vinod Kambli Health Update) শরীরটা একেবারেই ভালো নেই। ২০২৪ সালে একেবারে যায় যায় অবস্থা হয়েছিল কাম্বলির। সেই সময়ে নেটপাড়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল যে, ঠিক মতো চলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন কাম্বলি। চারজনের কাঁধে ভর দিয়েই কোনও রকমে হাঁটছিলেন। দাঁড়াতেও পারছিলেন না সেভাবে। আবারও খবরে কাম্বলি। বছর দুয়েক আগে, মূলত মস্তিকে রক্ত জমাট বাঁধার কারণেই সংকটজনক অবস্থায় আইসিইউ-তে ভর্তি করানো হয়েছিল কাম্বলিকে। আর এবার জমাট রক্তই বাড়িয়েছে ভয়াল ব্রেন স্ট্রোকের (Brain Stroke) ঝুঁকি! পরিবার-বন্ধুবান্ধবদের সতর্ক করেই, তৈরি থাকার পরামর্শ দিলেন নিউরোসার্জনরা!

কাম্বলির মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের প্রবল ঝুঁকির প্রসঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্কাস কুটো মিডিয়াকে জানিয়েছেন। এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে তিনি জানিয়েছেন "আমি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি, সেখানে অধিকাংশই ক্রিকেটার—নাম প্রকাশ না করেই তাঁরা বিনোদকে আর্থিক ভাবে প্রচুর সাহায্য করছেন। বিনোদের স্মৃতিশক্তি খুব একটা ভালো নয়, তবে বিগত ছ'মাসে তা আরও খারাপ হয়নি। খুব বেশি কিছু ও মনে রাখতে পারে না। তবে কোনও বিষয় যদি হঠাৎ করে তাঁর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, তখন সে তা ঠিকই মনে করতে পারে। অন্যথায়, তাঁর পক্ষে কিছু মনে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। বিনোদের মাথায় রক্ত জমে আছে। যা এখন আর অস্ত্রোপচার করে সরানো সম্ভব নয়। কারণ বিনোদ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। চিকিৎসকদের আশঙ্কা বিনোদে যে কোনও সময় ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে।'  

নিউরোসার্জনরা জানিয়েছেন যে, কাম্বলির শারীরিক অবস্থার পরবর্তী ধাপই ব্রেন স্ট্রোক। বন্ধু মার্কাসের সংযোজন, 'বিখ্যাত নিউরোসার্জন আদিল ছাগলা, নিজেও একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর শারীরিক অবস্থার পরবর্তী পরিণতি ব্রেন স্ট্রোক। বিনোদ মদ্যপান পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন। তবে মাঝেমধ্যে যখন তাঁর শরীর খুব খারাপ লাগে বা তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন, তখন পথচারীদের থেকেই তিনি ধূমপানের জন্য সিগারেট চেয়ে বসেন। তিনি অটোচালকদের কাছে সিগারেট চান এবং তাঁরাও সানন্দে তাঁকে বিনোদকে সিগারেট দেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা বুসেই বিনোদ কাম্বলিকেই সাহায্য করছেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, এর মাধ্যমে তাঁরা বিনোদের কত বড় ক্ষতি করছেন! এই ক্ষতির প্রভাব এখন আর তাঁর হৃদপিণ্ড, যকৃৎ বা কিডনির উপর পড়ছে না, বরং তা সরাসরি মস্তিষ্কের উপরেই আঘাত করছে।'

কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর বিনোদের ছোটবেলার বন্ধু। নেপথ্যে থেকেই তিনি করে চলেছেন। বন্ধু মার্কাসের সংযোজন, 'আমাদের ফিজিও বা ফিজিওথেরাপিস্টের প্রয়োজন, কারণ বিনোদের পায়ে এখন আর বিন্দুমাত্র জোর নেই। আশা করছি, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমরা একজন ফিজিয়োর ব্যবস্থা করতে পারব। সচিনও নেপথ্যে থেকে আমাদের প্রচুর সাহায্য করছেন। ঠিক যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখনই এগিয়ে আসছেন তিনি।' কাম্বলি এবং তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া হিউইট-সহ পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে বিসিসিআইয়ের পেনশন এবং সুনীল গাভাস্কারের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছেন। বিসিসিআই থেকে বিনোদ প্রতি মাসে ৩০০০০ টাকা পেনশন পান। পাশাপাশি সুনীল গাভাসকররে প্রতিষ্ঠিত 'চ্যাম্পস ফাউন্ডেশন' থেকেও তিনি মাসে ৩০০০০ টাকা পেনশন হিসেবে পেয়ে থাকেন। কাম্বলিক কিন্তু মূত্রনালীর সংক্রমণ অর্থাত্‍ ইউরিনারি ট্র্যাকট ইনফেকশন বা ইউটিআই। পাশাপাশি তাঁকে ভোগাচ্ছে হাইপোটেনশন (লো প্রেসার) হাইপোক্যালেমিয়া (রক্তে পটাসিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়া)। হাইপোক্যালেমিয়ার ফলে কাম্বলির পেশিতে টান ধরছে এবং তিনি দুর্বল বোধ করছেন।  কাম্বলি অতীতে দু'বার হৃদরোগে আক্রান্তও হয়েছিলেন কাম্বলি। ২০১৩ সালে তাঁর দু'টি অস্ত্রোপচারও হয়েছিল।

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

