/মিনি হাসপাতাল টিম ইন্ডিয়ায় ৯ তারকার চোট সারছেই না! জল জমেছে বুমরার হাঁটুতে... BCCI-COE মতপার্থক্যও চরমে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দল কার্যত 'মিনি হাসপাতাল'! চোটের কারণে এত বেশি সংখ্যক ক্রিকেটার খেলার বাইরে আছেন যে, তাঁদের নিয়েই একটি দল হয়ে যেতে পারে! সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের চোটের সমস্যা এতটা প্রকট আকার কখনই ধারণ করেনি। প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির জমানায় টিমের ফিটনেস বা শারীরিক সক্ষমতা ছিল দলে ঢোকার প্রধান শর্ত। বাইশ গজের চর্চার বিষয় ছিল ভারতের ফিটনেস। সেখান থেকে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এই পরিবর্তনই এখন দলের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন বলছে যে, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া দ্রুত বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রিহ্য়াব ম্য়ানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হেড অফ ক্রিকেট ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে গুঞ্জন যে, চোট থেকে সেরে ওঠার সময়সীমা এবং প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণের আগেই কোনও না কোনও খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র দেওয়ার নিয়ে বিবাদ চলছে। চোটের চিকিৎসা ও মাঠে ফেরার সময়সীমা নিয়ে বিসিসিআইয়ের বর্তমান নির্বাচক কমিটির সঙ্গে নাকি সবসময় মতের মিল হয়নি সিওই-র। সব পরীক্ষায় পাশ করার আগেই কিছু ক্রিকেটারকে ছাড়পত্র দেওয়া নিয়েও ছিল বিরাট মতপার্থক্য।
'মিনি হাসপাতাল' ভারতীয় দলে ৯ তারকার চোট!
বিভিন্ন ধরনের চোটের কারণে ভারত জসপ্রীত বুমরা (হাঁটুতে ফোলা ভাব), সাই সুদর্শন (বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট), হর্ষিত রানা (হ্যামস্ট্রিং), নীতীশ কুমার রেড্ডি (হ্যামস্ট্রিং) এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের (কোয়াড্রিসেপস) সার্ভিস পাচ্ছে না। বাংলার হয়ে রঞ্জি সেমিফাইনালে হারের পর থেকেই আকাশ দীপ (পিঠের নীচের অংশে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার) দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের বাইরে রয়েছেন। সাদা বলের নক্ষত্র অলরাউন্ডর হার্দিক পান্ডিয়া (কোয়াড্রিসেপস), বরুণ চক্রবর্তী (হ্যামস্ট্রিং) এবং প্রিন্স যাদবও (হ্যামস্ট্রিং) বর্তমানে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে চিকিত্সাধীন। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে নীতীন প্যাটেলের পদত্যাগের পর থেকে কোনও প্রধান ছাড়াই সেখানকার স্পোর্টস সায়েন্স টিমকে অতিরিক্ত কাজের চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে মূল চ্যালেঞ্জই হলো সব খেলোয়াড়কে পুনরায় খেলার জন্য প্রস্তুত করে তোলা। ফিটনেস সাপেক্ষে সুদর্শন ও বুমরাকে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজের দলে রাখা হয়েছিল, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সিওই-র বিশেষজ্ঞ দল সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সাইকিয়ার সিওই-তে আসার প্রসঙ্গে পিটিআইয়ের রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সাইকিয়া এবং লক্ষ্মণ বেঙ্গালুরুতে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে একটি বৈঠক হওয়ার কথাও রয়েছে। জাতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর বা নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর অনলাইনে এই বৈঠকে যোগ দেবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। নানা জল্পনা-কল্পনার মাঝে সাইকিয়া ও লক্ষ্মণ যদি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন, তবে বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয় হবে,' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক সূত্র পিটিআই-কে এ কথা জানিয়েছেন। অতিরিক্ত ওজন নিয়ে হর্ষিত রানার ইংল্যান্ডে পৌঁছনোর বিষয়টি নির্বাচক কমিটি ভালোভাবে নেয়নি। একই ভাবে নির্বাচক কমিটিকে শুরুতে জানানো হয়েছিল যে বুমরাহ এবং সুদর্শন—উভয়ের কাউকে না কাউকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অন্তত একটি টেস্টে পাওয়া যাবে।
জল জমেছে বুমরার হাঁটুতে!
বুমরার চোট-আঘাতের সমস্যা দীর্ঘদিনের। খেলা এবং রিহ্য়াবেই কাটে দেশের প্রিমিয়াম ফাস্টবোলারের। তবে তাঁর চোটের পরিস্থিতি কিছুটা থিতিয়ে আসার পরই দেখা যাচ্ছে যে, আঘাতজনিত সমস্যার কারণে বুমরার হাঁটুতে জল জমেছে এবং এটি সেরে উঠতে আরও বেশ কিছুটা সময় লাগবে সুদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতিদিন ৭৫ মিনিট করে ব্যাট করছেন, কিন্তু তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলের ব্যথা এখনও রয়ে গিয়েছে। নীতিশ রতাঁর বোলিংয়ের গতি ঘণ্টায় ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলে তাঁর হ্যামস্ট্রিং ও কোয়াড্রিসেপস পেশিতে টান পড়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে ভারতীয় দলের এখন এক নম্বর শত্রু চোট-আঘাত।
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