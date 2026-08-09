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মিনি হাসপাতাল টিম ইন্ডিয়ায় ৯ তারকার চোট সারছেই না! জল জমেছে বুমরার হাঁটুতে... BCCI-COE মতপার্থক্যও চরমে

মিনি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে টিম ইন্ডিয়া! এক-দুই নয়, একসঙ্গে ৯ তারকার চোট সারছেই না! এমনকী এখন জল জমেছে বুমরার হাঁটুতেও! আর একাধিক বিষয়ে BCCI-COE মতপার্থক্যও এখন চরমে

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:31 PM IST
মিনি হাসপাতাল টিম ইন্ডিয়ায় ৯ তারকার চোট সারছেই না! জল জমেছে বুমরার হাঁটুতে... BCCI-COE মতপার্থক্যও চরমে
Image Credit: চোটে জেরবার টিম ইন্ডিয়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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