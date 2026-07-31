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জার্সি থেকে ভারতের আইকনিক নীল রং মুছল গেরুয়া! বদলের গৈরিকীকরণে ধেয়ে এল বিতর্কের ঝড়

ভারতীয় দলের চেনা নীল জার্সি আর দেখা যাবে না। গেরুয়া রঙই বেছে নেওয়া হল। আর তারপরেই বিতর্কের ঝড় ধেয়ে এসেছে। কী কেন সব জানতে পড়ে ফেলুন এই প্রতিবেদন...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 31, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:39 PM IST
জার্সি থেকে ভারতের আইকনিক নীল রং মুছল গেরুয়া! বদলের গৈরিকীকরণে ধেয়ে এল বিতর্কের ঝড়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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জার্সি থেকে ভারতের নীল রং মুছল গেরুয়া! বদলের গৈরিকীকরণে ধেয়ে এল বিতর্কের বিরাট ঝড়
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