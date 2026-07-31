/জার্সি থেকে ভারতের আইকনিক নীল রং মুছল গেরুয়া! বদলের গৈরিকীকরণে ধেয়ে এল বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ১৫ অগাস্ট থেকে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত ২০২৬ এফআইএইচ (FIH) হকি বিশ্বকাপ। বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস যুগ্মভাবে কাপযুদ্ধের আয়োজক। দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতের পুরুষ দল ও প্রথমবারের জন্য দেশের মহিলা ব্রিগেড কাপ জয়ের অভিযানে নামছে। আর তার আগেই হকি ইন্ডিয়া। দুই দলের নতুন জার্সিতে ফটোসেশন করে ছবি পোস্ট করেছে। হকি ইন্ডিয়ার ছবি ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্কের ঝড় উঠে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার আইকনিক নীল রং বদলে গিয়েছে গেরুয়ায়। গৈরিকীকরণেই ধেয়ে এসেছে বিতর্কের ঝড়! ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক মেনে নিতে পারছেন না এই পরিবর্তন। তিনি এখানে রাজনীতির গন্ধই পেয়েছেন। তাঁর পোস্টও ভাইরাল হয়েছে। এই প্রতিবেদন পড়ে বুঝে নিন কেন বিশ্বকাপে ভারত নীলের বদলে কেন গেরুয়া জার্সিতে খেলবে। নেপথ্যে ঠিক কী কারণ! কারণ ইচ্ছায় বদলাল রং?
নবীন পট্টনায়েক ও ভারতীয় হকি
নবীন পট্টনায়েকের নাম ভারতীয় হকির ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা আছে। তিনি ভারতীয় হকির পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ২০১৮ সালে স্পনসর সংকটের সময়ে তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজু জনতা দলের ওড়িশা সরকার ভারতের পুরুষ ও মহিলা হকি দলের প্রধান স্পনসর হিসেবে এগিয়ে এসেছিল। মনে রাখতে হবে ভুবনেশ্বরে যে বিশ্বমানের হকি স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে, তাঁর অন্যতম কারিগর ছিলেন নবীনই। একাধিক হকি বিশ্বকাপও আয়োজন করেছে কলিঙ্গ স্টেডিয়াম। ভারতীয় দলের জার্সির রং নীল থেকে গেরুয়া হওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পট্টনায়েক। এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।
নবীন লিখেছেন, তার পরেই বিতর্কের ঝড়
'ভারতীয় হকি দলের জার্সির সেই ঐতিহ্যবাহী রং বদলে গেরুয়া করা হয়েছে! যা জেনে আমি গভীর দুঃখ পেয়েছি। ভারতীয় হকি দলের সেই আইকনিক নীল রং কেবল একটি রং-ই নয়। এটি দেশের ক্রীড়া ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক আবেগ। কয়েক দশক ধরে, এই রঙ আমাদের আশা, জয়, পরাজয় এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যাত্রায় একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। আমরা কেঁদেছি, হেসেছি, উদযাপন করেছি এবং গর্বের সঙ্গে আমাদের নীল জার্সিধারী খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়েছি। এই নীল জার্সি পরেই আমাদের দলগুলি অলিম্পিক্স পদক জিতেছে এবং বিশ্বমঞ্চে জাতীয় সংগীত বেজে উঠেছে। আমাদের জাতীয় পতাকার নীল চক্র থেকেই এই নীল রঙের উৎপত্তি। এটি আমাদের জাতীয় গর্ব ও পরিচয়ের প্রতীক। নীল রং প্রতিটি ভারতীয়র রং। যখন জাতীয় হকি দলগুলো স্পনসরের অভাবে ধুঁকছিল, তখন ওড়িশা প্রথম এবং একমাত্র রাজ্য হিসেবে আমাদের জাতীয় দল ও প্রিয় খেলার পাশে দাঁড়িয়ে ইতিহাস গড়েছিল। জাতীয় হকির প্রতি রাজ্যের এই অবদানের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিটি ওড়িয়া গর্ববোধ করেছেন। দীর্ঘ ৪১ বছর পর আমাদের পুরুষ দল অলিম্পিক্স পদক জিতেছিল। শুধুমাত্র ওড়িশা সরকার পরিবর্তনের কারণে জাতীয় দলের রং বদলে ফেলা উচিত নয়। এটি অত্যন্ত নিম্নমানের ও সংকীর্ণ রাজনীতি। আর্জেন্টিনার আইকনিক স্ট্রাইপ বা ব্রাজিলের হলুদ জার্সির মতো আমাদের নীল জার্সিটিও আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের সবার স্মৃতিতে গেঁথে আছে। এই রঙ পরিবর্তন করা মানে আমাদের অমূল্য ক্রীড়া ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার এক হীন প্রচেষ্টা। জাতীয় প্রতীকগুলি আমাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, বিভাজিত করার জন্য নয়। আমি জানতে পেরেছি যে, ওড়িশায় বিজেপি সরকারের চাপের মুখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা হয়তো তা অস্বীকার করবেন, কিন্তু সত্য হল—গত দু'বছর ধরে ওড়িশার মানুষ দেখেছে যে, বিভিন্ন ভবন, বাস এমনকী সেতুর রং বদলানোর বিষয়ে এই সরকারের এক ধরণের আচ্ছন্নতা বা বাতিক রয়েছে। ওড়িশায় এখন একমাত্র এই কাজই হচ্ছে। কিন্তু এখন সেই একই সরকার আমাদের জাতীয় দলের রংও বদলে ফেলেছে। হকির মতো একটি জাতীয় খেলাকে রাজনীতিকরণের যে চেষ্টা বিজেপি এবং ওড়িশা করেছে, আমি তার তীব্র নিন্দা জানাই। এটি সারা দেশের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াপ্রেমীর আবেগে এবং জাতীয় হকিকে ওড়িশা যে গর্বের সঙ্গে সমর্থন জুগিয়েছে, তাতে গভীর আঘাত হেনেছে।'
হকি ইন্ডিয়া স্পষ্ট করে জানিয়েছে রং বদলের কারণ
হকি ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, নীল রঙের কৃত্রিম টার্ফের সঙ্গে নীল জার্সির রং মিলে যাচ্ছে! এর ফলে খেলোয়াড়দের দেখার ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। কোচ এবং খেলোয়াড়রাই হলুদ বা গেরুয়ার মতো বিকল্প রঙের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিষয়টি ভালো ভাবে বিবেচনা করার পর গেরুয়া রঙ চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি, গেরুয়া রঙের গভীর তাৎপর্যও রয়েছে। আমাদের জাতীয় পতাকার অন্যতম এক রং গেরুয়া। যা সাহস, ত্যাগ ও জাতীয় গর্বের প্রতীক। ভারতীয় হকিতে জার্সির রং পরিবর্তনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন সময়ে কার্যকারিতা ও অন্যান্য প্রয়োজনের খাতিরে জাতীয় দলের খেলার পোশাকের রং পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৪ সালের এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপে দলের জার্সির রং পরিবর্তন করে হলুদ করা হয়েছিল এবং ২০১৮ সালের বিশ্বকাপেও সম্পূর্ণ ভিন্ন নকশা-সহ রং পরিবর্তন করে আকাশি-নীল করা হয়েছিল। কোচ ও খেলোয়াড়দের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত মতামত এবং জাতীয় পতাকার অংশ হিসেবে এই রঙের প্রতীকী গুরুত্ব। উভয় বিষয় বিবেচনা করেই বর্তমান গেরুয়া রং বেছে নেওয়া হয়েছে।' বোঝাই যাচ্ছে যে, কেন এই জার্সির রং বদলে গেল। খেলোয়াড় এবং কোচদের চাহিদা ও প্রযুক্তিগত কারণের কথা মাথায় রেখেই যা হওয়ার হয়েছে।
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