/২৮ সেপ্টেম্বর শ্রেয়সদের এশিয়াড শুরু, হাইভোল্টেজ IND vs PAK কবে কখন কোথায় দেখবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রেয়স আইয়ারের টিম ইন্ডিয়া সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে এশিয়াড শুরু করবে। অন্যদিকে, হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারতের মেয়েরা ১৮ সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে তাদের যাত্রা শুরু করছে। ভারতের উভয় দলই 'সিডেড' (বাছাইকৃত) হিসেবে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করবে। গতবার চিনের হাংঝাউতে সবকটি ক্রিকেট ইভেন্টে আধিপত্য দেখিয়েছিল ভারত। এবারও শ্রেয়সের ইন্ডিয়া পদক জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান দাবিদার হিসেবেই এশিয়াডে নামবে। পুরুষদের প্রতিযোগিতায় মোট ১০ দল অংশ নিচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে। ভারতকে কোয়ার্টার ফাইনাল টু-তে রাখা হয়েছে এবং পাকিস্তান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল ওয়ানে। ভারতের 'গ্রুপ এ'-র ( ভারত ছাড়াও আফগানিস্তান, জাপান ও নেপাল রয়েছে) দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে পাকিস্তান লড়বে 'গ্রুপ বি'-র (যেখানে রয়েছে হংকং, চীন, মালয়েশিয়া ও ওমান) রানার্স-আপ দলের বিরুদ্ধে।
কার বিরুদ্ধে কার খেলা
শেষ আটে জায়গা করে নিতে বাকি ছয় দলকে গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে হবে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দু'টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। সেমিফাইনালের ড্র অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানকে টুর্নামেন্টের ড্রয়ের বিপরীত দিকে রাখা হয়েছে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ী দল তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ী দল চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে। সেমিফাইনালগুলি ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর ফলে সেমিফাইনালে ভারত ও পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যদি উভয় দলই তাদের নিজ নিজ কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল জিতে নেয়, তবেই তারা ৩ অক্টোবর হতে চলা সোনার পদক জয়ের ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হতে পারবে। আর যদি তারা সেমিফাইনালে হেরে যায়, তবে একই দিনে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে তাদের দেখা হতে পারে! মেয়েদের প্রতিযোগিতা আগেই শুরু হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর জাপানের মুখোমুখি হবে ভারত। মেয়েদের ফাইনাল ২২ অক্টোবর এবং পুরুষ বিভাগের শিরোপা নির্ধারণকারী ম্যাচ ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। হরমনপ্রীতরাও তাদের আগের স্বর্ণপদক ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে। অন্যদিকে পুরুষ দলও গত আসরের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইবে। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করায়, উভয় বিভাগেই স্বর্ণপদক জয়ের অন্যতম প্রধান দাবিদার হিসেবে থাকবে ভারত।
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