Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /২৮ সেপ্টেম্বর শ্রেয়সদের এশিয়াড শুরু, হাইভোল্টেজ IND vs PAK কবে কখন কোথায় দেখবেন?

২৮ সেপ্টেম্বর শ্রেয়সদের এশিয়াড শুরু, হাইভোল্টেজ IND vs PAK কবে কখন কোথায় দেখবেন?

ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর জাপানে তাদের এশিয়ান গেমসের অভিযান শুরু করছে। অন্যদিকে মেয়েরা ১৮ সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করছে।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 26, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:34 PM IST
২৮ সেপ্টেম্বর শ্রেয়সদের এশিয়াড শুরু, হাইভোল্টেজ IND vs PAK কবে কখন কোথায় দেখবেন?
Image Credit: শ্রেয়সদের নিয়ে বড় আপডেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরাট খবর: দেশ জুড়ে বন্ধ হতে চলেছে ভোডাফোন পরিষেবা? অচল হবে সিমকার্ড--নম্বর বদলাবেন
2
3
4
5