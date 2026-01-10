English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Abhishek Sharma Net Worth And Car Collection: ১০৫০০০০০০ টাকার Ferrari গ্যারেজে! অমৃতসরের বাংলোয় চমকাচ্ছে BMW-Haval! কীভাবে এত টাকার মালিক অভিষেক?

Abhishek Sharma Net Worth And Car Collection: ১০৫০০০০০০ টাকার Ferrari গ্যারেজে! অমৃতসরের বাংলোয় চমকাচ্ছে BMW-Haval! কীভাবে এত টাকার মালিক অভিষেক?

Abhishek Sharma Net Worth And Car Collection: কয়েক সপ্তাহ আগে ১০৫০০০০০০ টাকার Ferrari ঢুকেছে তাঁর গ্যারেজে! অমৃতসরের বহুতল বাংলোয় শোভা পাচ্ছে BMW-Haval! জানেন আজ কত কোটির মালিক ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা?

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 10, 2026, 03:17 PM IST
Abhishek Sharma Net Worth And Car Collection: ১০৫০০০০০০ টাকার Ferrari গ্যারেজে! অমৃতসরের বাংলোয় চমকাচ্ছে BMW-Haval! কীভাবে এত টাকার মালিক অভিষেক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওপেন করতে নেমে একা কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে বিপক্ষের বোলিং লাইন-আপ ধসিয়ে দেন অনায়াসে। পেসার হোক বা স্পিনার, কাউকে রেয়াত করেন না। চার-ছয়, চার-ছয় মন্ত্রেই যেন বিশ্বাসী! ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির ছোট্টখাট্টো চেহারার ভারতীয়কে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ব্যাট হাতে যে কী ভয়ংকর তাণ্ডবই না করতে পারেন। সাক্ষী থেকেছে আইপিএল ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

Add Zee News as a Preferred Source

'শর্মা জি পার্ট টু'

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে তিনি ব্যাটিং ইউনিটের ভরসা 'শর্মা জি পার্ট টু'। যদিও প্রয়োজন পড়লে হাত ঘুরিয়ে উইকেট তুলে আনতেও পারদর্শী। আন্তর্জাতিক আঙিনায় মাত্র দেড় বছর আগে তাঁর এন্ট্রি। আর আজ বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই ব্যাটার। ২৫ বছর বয়সী এই বাঁ-হাতি পঞ্জাব পুত্তরের গুরু স্বয়ং কিংবদন্তি যুবরাজ সিং (Yuvraj Singh)। এতক্ষণে সাসপেন্স নিশ্চয়ই উবে গিয়েছে। কথা হচ্ছে অভিষেক শর্মাকে (Abhishek Sharma) নিয়ে। 

আরও পড়ুন: 'আমাদের মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও বিশ্বকাপ খেলব, ম্যানেজমেন্টই...' তিতিবিরক্ত বাংলাদেশের তারকার বিস্ফোরণ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

অভিষেকের দুরন্ত গাড়ির কালেকশন

১৩ সপ্তাহ আগে অভিষেক ইনস্টাগ্রামে খান কালো কুচকুচে একটা গাড়ির সঙ্গে ছবি দিয়েছিলেন। অভিষেকের হাতেই ছিল স্টিয়ারিং হুইল। অভিষেক বিশ্বকাপের বেশ কিছুটা আগেই নিজেকে উপহার দিয়েছিলেন ফেরারি পুরোসাংগোয়ে (Ferrari Purosangue)। ইতালির বিশ্ববন্দিত লাক্সারি স্পোর্টস নির্মাতা ফেরারি। তাদের এই পুরোসাংগোয়ে মডেলের দাম ভারতীয় বাজারে প্রায় ১০.৫ কোটি টাকা। এটি একবিলাসবহুল ফোর-ডোর, ফোর-সিটার এসইউভি। V12 ইঞ্জিন রয়েছে হাই পারফরম্যান্সের জন্যই পরিচিত। ফেরারির প্রথম 4WD সিস্টেমের গাড়ি সর্বোচ্চ ৩১০ কিলোমিটার প্রতিঘণ্টায় ছুটতে পারে। 

আরও পড়ুন:  মুস্তাফিজুর আজ 'মিলিওনেয়ার', ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! আকাশছোঁয়া অর্থ এল কীভাবে?

ফেরারি ছাড়াও বিএমডব্লিউ-হাভাল

অভিষেকের অমৃতসরের বহুতল বাংলোর গ্যারেজে আপাতত ফেরারি পুরোসাংগোয়েই সবচেয়ে দামি চারচাকা। তবে ফেরারি ছাড়াও রয়েছে হ্যাভাল এইচনাইন (Haval H9) (গতবছর এশিয়া কাপে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার পুরস্কারে এই এসইউভিটি পেয়েছিলেন)। বিএমডব্লিউ ৩২০ডি (BMW 320d) (স্টাইলিশ এবং ব্যবহারিক বিলাসবহুল সেডান যা পারফরম্যান্স ও জ্বালানি দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে), মাহিন্দ্রা থার (Mahindra Thar) (এক মজবুত ও জনপ্রিয় এসইউভি, অফ-রোড ক্ষমতার জন্য পরিচিত)। টয়োটা ইনোভা (Toyota Innova) (নির্ভরযোগ্য এবং প্রশস্ত মাল্টি-পারপাস ভেহিকল)। হ্যাভাল এইচনাইনের দাম প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। বিএমডব্লিউ ৩২০ডি-র দাম প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা। মাহিন্দ্রা থারের দাম ১০ থেকে ১৭ লাখ টাকার ভিতর। ভ্যারিয়্যান্টের উপর ভিত্তি করেই দাম নির্ভর করে। টয়োটা ইনোভার দাম ২১ থেকে ৩০ লাখ টাকার ভিতর। এখানেও সেই ভ্যারিয়্যান্টের উপর ভিত্তি করেই দাম নির্ভর করে।

আজ কত কোটির মালিক অভিষেক?

অভিষেকের বেড়ে ওঠা কিন্তু একেবারে ক্রিকেটীয় পরিবারেই। তাঁর বাবা রাজ কুমার শর্মা প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ। অভিষেকের মোট সম্পদের প্রধান উৎস তার আইপিএল স্যালারি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাকে ২০২৫ আইপিএলে ১৪ কোটি টাকায় দলে ধরে রেখেছে। যা তার আগের ৬.৫ কোটি টাকার  স্যালারির তুলনায় বিরাট বৃদ্ধি। অরেঞ্জ আর্মির সুন্দরী মালকিন কাব্য মারানের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত তিন ক্রিকেটারের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আইডেন মারক্রমের সঙ্গেই কাব্যর নাম জুড়েছে ঋষভ পন্থ ও অভিষেকের সঙ্গে। অনেকে এও বলেছেন যে, অভিষেকের সঙ্গে একেবারে স্ত্রীয়ের মতো আচরণ করেন দলের মালকিন। তাঁরা লুকিয়ে ডেট করছেন বলেও জানা গিয়েছিল। যদিও পরে খবর হয় এসবই গুজব। অভিষেক এখন বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিতেটার। বিসিসিআই তাঁকে 'গ্রেড সি'তে রেখেছে। ফলে অভিষেক বছরে প্রায় ১ কোটি টাকা রিটেইনার ফি এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণের জন্য ম্যাচ ফি পেয়ে থাকেন। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেও অভিষেক বেশ ভালো টাকাই পান। এখন অভিষেক প্রায় ১২ থেকে ১৪ কোটি টাকার মালিক।

আরও পড়ুন: পদ্মাপারে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ২৮ দিন আগে লিটনদের ব্যাটেই মারল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 
 

 
 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
abhishek sharma car collectionabhishek sharma net worthabhishek sharma relation
পরবর্তী
খবর

Bangladesh T20 World Cup 2026: 'আমাদের মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও বিশ্বকাপ খেলব, ম্যানেজমেন্টই...' তিতিবিরক্ত বাংলাদেশের তারকার বিস্ফোরণ
.

পরবর্তী খবর

Iran unrest: খামেইনিকে পালাতে হবে! ট্রাম্পের হুংকারে ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি, রাস্তায় বিদ্রো...