India-Pakistan Handshake Row: সূর্যকুমার যাদবরা ভারত-পাক ম্যাচের শেষে করমর্দন করেননি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে, যা নিয়ে এখনও তুলকালাম চলছে। তবে পাকিস্তান এবার একধাপ এগিয়েই  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 15, 2025, 01:28 PM IST
India-Pakistan Handshake Row: সূর্যকুমারদের করমর্দনের উপেক্ষা, সলমানদের গায়ে বিরাট ফোসকা, প্রত্যুত্তর পাকিস্তানের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলেছিল। সকলের একটাই প্রশ্ন ছিল- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে। তবে কারোর প্রশ্ন ছিল না ভারতের জয় নিয়ে।

করমর্দন কাজিয়া তুঙ্গে

রবিবাসরীয় রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফের একবার পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল ভারত। ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে সলমান আঘাদের হারিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা! তবে খেলার শেষে প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে যায় পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে। সূর্যকুমার যাদবদের (Suryakumar Yadav) করমর্দনের উপেক্ষায় পাকিস্তানের গায়ে বিরাট ফোস্কা পড়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা একদিকে যেমন ফুঁসছেন, তেমনই ফেটে পড়েছে পিসিবি-র প্রশাসকরাও। 

ফুঁসছে পাকিস্তান দল...

পাকিস্তানের মতে এই ঘটনা 'আনস্পোর্টিং' বা অখেলোয়াড়সুলভ। তারা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছে। পিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'দলের ম্যানেজার, নাভেদ চিমা ভারতীয় খেলোয়াড়দের করমর্দন না করার আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। টসের সময়ে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট আমাদের অধিনায়ক সলমান আলি আগাকে তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন করতে না বলেছিলেন।অখেলোয়াড়চিত এবং খেলার বিরোধী বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ আমরা আমাদের অধিনায়ককে ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে পাঠাইনি।'

সেনার সম্মানেই ভারতের প্রতিবাদ
 
টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তানে আরও দু'বার মুখোমুখি হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে এই ধারাবাহিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। করমর্দন না করার কারণ হিসেবে সূর্যকুমার বলেছেন, 'করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত দলীয়। আমরা কেবল খেলতেই এসেছিলাম। আমরা তাদের উত্তর দিয়েছি। কিছু জিনিস স্পোর্টসম্যানশিপের বাইরে। আমরা এই জয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করছি যাঁরা 'অপারেশন সিদুঁর'-এ অংশ নিয়েছিল। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাসী হামলার শিকার হয়েছে যে পরিবারগুলি, আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।' পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন বলেছেন যে, খেলার শেষে 'আমরা করমর্দন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিপক্ষ তা করেনি বলে হতাশ হয়েছি। আমরা যেভাবে খেলেছি তাতেও হতাশ, কিন্তু আমরা করমর্দন করতে চেয়েছিলাম।'
 
