Indian Cricketer Announces Retirement: বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পরেই অবসরে ভারতীয় তারকা! সাংবাদিক বৈঠক করেই ফাটালেন বোমা...

Zee News Bengali
Indian Star Cricketer Announces Retirement: কৃষ্ণাপ্পা গৌতম আচমকাই ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টানলেন! কেরিয়ারে একটিও ম্যাচ না খেলে দু'বার আইপিএল শিরোপা জিতেছেন তিনি। ফিরে দেখুন তারকার কেরিয়ার

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 22, 2025, 08:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটে আচমকাই ফের অবসর! ঘরোয়া ক্রিকেটের রীতিমতো পরিচিত মুখ এবং ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করা কৃষ্ণাপ্পা গৌতম ( Krishnappa Gowtham) সব ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে এক সাংবাদিক বৈঠক করে ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানালেন এই অলরাউন্ডার। তিনি এমনই একজন ক্রিকেটার যিনি আইপিএলে রেকর্ড অর্থে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকী তাঁর বায়োডেটায় রয়েছে জোড়া আইপিএলজয়ী। 
 
কৃষ্ণাপ্পার ক্রিকেট কেরিয়ার 

কর্নাটকের ৩৭ বছর বয়সী ক্রিকেটার ভারতের হয়ে একটিই ম্যাচ খেলেছেন। যা ছিল ২০২১ সালে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই। ডানহাতি অফ-স্পিনার একটি উইকেট নিয়ে এক রান করেছিলেন। কৃষ্ণাপ্পা ঘরোয়া ক্রিকেটের কিংবদন্তি। ৫৯টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যেখানে ২২৪ উইকেট নিয়েছেন। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। কৃষ্ণাপ্পা ৫৯ ম্যাচে ৯৬ উইকেট শিকার করেছেন।

কৃষ্ণাপ্পার আইপিএল কেরিয়ার
 
কৃষ্ণাপ্পার আইপিএল কেরিয়ার শুরু ২০১৭ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে। তাকে ২ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজি। কৃষ্ণাপ্পা শিরোপাজয়ী মুম্বই দলের অংশও ছিলেন। তবে সেবার একটিও ম্যাচ খেলেননি। এক বছর পর ২০১৮ সালে রাজস্থান রয়্যালস কৃষ্ণাপ্পাকে ৬.২ কোটি টাকায় কিনে ছিল। ২০১৮ সালে তিনি ১৫ ম্যাচ খেলে ১১ উইকেট নেন এবং ১২৬ রান করেন। ২০১৯ সালে তিনি এক উইকেট নেন এবং ১১ রান করেন। ২০২০ সালে গৌতমকে পঞ্জাব কিংসকে ট্রেড করে রাজস্থান। তিনি দু'ম্যাচ খেলে ৪২ রান করে একটিও উইকেট নেন।

সিএসকে-তে রেকর্ড চুক্তি

এরপরে চেন্নাই সুপার কিংস কৃষ্ণাপ্পাকে ৯.২৫ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের বিনিময়ে দলে নিয়েছিল। যা আইপিএল ইতিহাসে একজন 'আনক্যাপড' খেলোয়াড়ের জন্য সেই সময়ে রেকর্ড ছিল। কৃষ্ণাপ্পা ২০২১ সালে এমএস ধোনির নেতৃত্বাধীন আইপিএলজয়ী সিএসকে-র অংশ ছিলেন। তবে সেই ২০১৭ সালের মতোই একটিও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ২০২২ সালে কৃষ্ণাপ্পাকে ৯০ লক্ষ টাকায় এলএসজি দলে নিয়েছিল এবং তিনি তিন বছর দলের সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে তিনি ১২ ম্যাচ খেলেন। ৮ উইকেট নেন এবং ১০২ রান করেন।

