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Indian Star Cricketer's Sudden Announcemet: ৩২ বছরেই চরম সিদ্ধান্ত দেশের স্টার উইকেটকিপার-ব্যাটারের! আফগানিস্তান সিরিজ শুরুর ঠিক আগেই আকাশ ভাঙা আপডেট

Indian Star Cricketer's Sudden Announcemet: মাত্র ৩২ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা বললেন তিনি! যাঁর সিদ্ধান্তে চমকে গেল বাইশ গজ...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:29 PM IST
Indian Star Cricketer's Sudden Announcemet: ৩২ বছরেই চরম সিদ্ধান্ত দেশের স্টার উইকেটকিপার-ব্যাটারের! আফগানিস্তান সিরিজ শুরুর ঠিক আগেই আকাশ ভাঙা আপডেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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