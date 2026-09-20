/রুপো নিশ্চিত! এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত, ইতিহাসে শেফালি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ক্রিকেটে পদক নিশ্চিত ভারতের। বাংলাদেশকে ফাইনালে হরমনপ্রীত কৌরেরা। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করে নজির গড়লেন শেফালি বর্মা।
এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে ভারতের মেয়েরা। এদিন সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত। প্রথম থেকে রীতিমতো আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে শুরু করেন দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা এবং শেফালি বর্মা। ১৯ বলে ৩৭ রান করে আউট হন স্মৃতি। অপরাজিত থেকে সেঞ্চুরি হাঁকান শেফালি। এশিয়ান গেমস প্রথম শতরানকারী ব্যাটসম্যান তিনিই।
রেকর্ড করেছেন স্মৃতিও। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি এখন সবচেয়ে বেশি রানের মালিক ভারতের সহ-অধিনায়ক। তাঁর সংগ্রহ ৪৭৮৮ রান। এতদিন পর্যন্ত এই কৃতিত্ব ছিল নিউ জ়িল্যান্ডের সুজ়ি বেটসের। ৩৩ বলে ৪০ রান করেছেন হরমনপ্রীত। শেষপর্যন্ত ভারতের ইনিংসে শেষ হয় ৪ উইকেটে ১৯৫ রানে।
জবাব ব্যাট করতে নেমে একশোর গণ্ডিও পেরোতে পারল না বাংলাদেশ। ওপেনার দিলারা আখতার ছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারলেন না কোনও ব্য়াটার। দু'অংকের রান করলেন শুধুমাত্র । শারমিন আখতার ও সুলতানা খাতুন। অধিনায়ক নিগারের সংগ্রহ ৯ রান। ১৫.৪ ওভারে ৮১ রানেই অলআউট বাংলাদেশ।
অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে গেল শ্রীলঙ্কা।