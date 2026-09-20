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রুপো নিশ্চিত! এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত, ইতিহাসে শেফালি

Asian Games women's cricket:  সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে ১৫৫ রানে হারালেন হরমনপ্রীতরা। এশিয়ান গেমসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি শেফারি বর্মার।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 20, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:46 PM IST
রুপো নিশ্চিত! এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত, ইতিহাসে শেফালি
Image Credit: এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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