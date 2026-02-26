English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • খেলা
  • Bangladesh Premier League: হিন্দু নিধনের ভংয়কর বর্বরতার মধ্যেই বাংলাদেশে প্রিমিয়র লিগ খেলবেন ভারতের সক্রিয় বিশ্বকাপজয়ীরা!

Women's Bangladesh Premier League: এবার অশান্ত বাংলাদেশেই ভারতের বিশ্বকাপজয়ীরা লিগ খেলতে যাচ্ছেন? চলে এল রক্তগরম করা রিপোর্ট। অনুমতিও দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড!

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 26, 2026, 04:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে রঞ্জি ফাইনালে জম্মু-কাশ্মীর ও কর্ণাটক মুখোমুখি হয়েছে (J + K vs Karnataka, Ranji Trophy Final 2026)। আবার আরেকদিকে বিশ্বকাপের সুপার এইটে মরণ-বাঁচন ম্যাচে ভারত-জিম্বাবোয়ে (India vs Zimbabwe, T20 World Cup Super 8) মুখোমুখি হতে চলেছে। আর তার মাঝেই অশান্ত বাংলাদেশ থেকে চলে এল ক্রিকেটীয় আপডেট। আগামী ৪-১৪ এপ্রিল মহম্মদ ইউনূসের দেশে এই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হবে মেয়েদের বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগ (Women's Bangladesh Premier League) ওরফে ডব্লিউপিএল (WBPL)। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, ভারতীয় ক্রিকেটাররা ডব্লিউপিএলে অংশ নেবেন কিনা! 

নিয়ম শুধুই পুরুষদের ক্ষেত্রে

দেশের কোনও পুরুষ ক্রিকেটারের বিদেশের কোনও টি-টোয়েন্টি লিগে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। এমনটাই ফতোয়া ভারতীয় ক্রিকেটের বোর্ড। একমাত্র অবসর নেওয়ার পরেই তা সম্ভব। এবং সেক্ষেত্রে বিসসিআইয়ের সঙ্গে কোনও  ক্রিকেটীয় সম্পর্কও রাখা যায় না। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এরকম কোনও কঠোর নিয়ম নেই। তাঁরা চাইলেই বিদেশের ক্রিকেট লিগে অংশ নিতে পারেন। স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রড্রিগেজ, হরমনপ্রীত কৌর, রিচা ঘোষ, শ্রেয়ঙ্কা পাটিল এবং দীপ্তি শর্মার মতো ভারতীয় তারকারা নিজেদের দেশে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ (ডব্লিউপিএল) খেলার পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের লিগেও খেলেন।

আরও পড়ুন: এবার চুপচাপ ৫৭০০০০০০ টাকা ফেরান, আদালতের নির্দেশ আয়েশাকে! বক্সার প্রাক্তন স্ত্রীকে গব্বরের নকআউট পাঞ্চ

কী বলছে ডব্লিউপিএল

বিসিবি মহিলা শাখা এবং ডব্লিউবিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন রুবাবা ডাওলা। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি মিডিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে মহিলাদের বিপিএলে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও দেশের গণ্ডি নেই। রুবালা বলেন, 'আমাদের দরজা সকলের জন্য খোলা। ডব্লিউপিএলে দেশ-নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই। এই লিগে আগ্রহী যে কাউকেই কোনও দল নিতে পারে। এই লিগ সকলের। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। এরপর দলগুলি খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং নিয়োগ চূড়ান্ত করবে। কিছু পরিচিত তারকা খেলোয়াড় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন খেলতে।

ডব্লিউবিপিএলের প্রস্তুতি তুঙ্গে

মিরপুরের শেরে-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিবি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধনী ডব্লিউবিপিএলের প্রস্তুতি সারছে। বিশ্বজুড়ে খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলেই রুবাবা জানিয়েছেন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং নিয়োগ হবে। উদ্বোধনী ডব্লিউবিপিএল চট্টগ্রামে শুরু হয়ে ঢাকায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিবি চূড়ান্ত একাদশে বিদেশি খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্তির সীমা সম্পর্কে আইপিএলের কাঠামোর প্রতিফলনই ঘটাবে। কবে নিলামে খেলোয়াড় নেওয়া হবে না। তার পরিবর্তে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি খসড়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের স্কোয়াড নির্বাচন করবে। জেমিমা-মন্ধানা-হরমনপ্রীতের কথা বলতে গেলে, এই তিনজন বর্তমানে সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলতেঅস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন। মন্ধানার নেতৃত্বে গতবছর ডব্লিউপিএল জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

আরও পড়ুন: ক্যানসার আক্রান্ত বাবা ভেন্টিলেশনে! দল ছাড়লেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার, ডু-অর-ডাই ম্যাচের আগেই রক্তচাপ বাড়ল ভারত...

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বয়কট

আসন্ন আইপিএলে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে কেকেআর সই করিয়েছিল। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা ও অশান্ত বাংলাদেশে লাগাতার হিন্দু নিধনের বিষয়টি মাথায় রেখেই. বিসিসিআই কেকেআরকে নির্দেশে দেয় যে, মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দিতে। আর এরপরেই বাংলাদেশ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা জানায় যে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে তারা ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করছে। তারা একমাত্র শ্রীলঙ্কাতেই বিশ্বকাপ খেলতে পারে। এই মর্মে আইসিসি-কে বারবার চিঠি দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এমনকী বৈঠকেও সমাধানসূত্র বেরিয়ে না আসায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ছেঁটে ডাচদের ঢুকিয়েই বিশ্বকাপ শুরু করে দেয় আইসিসি।  

 

 Bangladesh Premier Leagueমেয়েদের বিপিএলWBPL
