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বদলের বাংলাদেশে কবে যাচ্ছেন শুভমনরা? হাসিনার পদ্মাপারে শেষবার খেলেছে ভারত, ঢাকা থেকে এল বিরাট আপডেট

India vs Bangladesh: ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সময়সূচি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আর এই আবহেও ভারতের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দুই সংস্করণ মিলিয়ে ছয় ম্যাচের সিরিজ নাকি আবারও পিছিয়ে যেতে পারে! 

Published: Aug 21, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:51 PM IST
বদলের বাংলাদেশে কবে যাচ্ছেন শুভমনরা? হাসিনার পদ্মাপারে শেষবার খেলেছে ভারত, ঢাকা থেকে এল বিরাট আপডেট
Image Credit: ভারত-বাংলাদেশ

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