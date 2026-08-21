/বদলের বাংলাদেশে কবে যাচ্ছেন শুভমনরা? হাসিনার পদ্মাপারে শেষবার খেলেছে ভারত, ঢাকা থেকে এল বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২২ সালের ডিসেম্বরে শেষবার ভারত গিয়েছিল বাংলাদেশে সফরে। ৩টি ওডিআই এবং ২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল দুই প্রতিবেশি দেশ। বাংলাদেশ ঘরের মাঠে ওডিআই সিরিজে ২-১ জিতেছিল। জবাবে ভারত টেস্টে আয়োজকদের ২-০ হোয়াইটওয়াশ করেছিল। সেই সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা। তারপর পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর তারেক রহমান সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও বিভিন্ন কারণে জটিল ও স্পর্শকাতর মোড় নিয়েছে। ক্রিকেটও তার বাইরে নয়। হাসিনার বাংলাদেশেই ভারতের শেষ সফর। এখন প্রশ্ন বদলের বাংলাদেশে কি শুভমনরা যাবেন? ভারত-বাংলাদেশ ৬ ম্যাচের সিরিজের তারিখ নিয়ে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চলছে, তবে মনে করা হচ্ছে যে, ভারতের নির্ধারিত বাংলাদেশ সফর আবারও পিছিয়ে যেতে পারে।
কী বলছে বাংলাদেশ?
সিরিজের প্রথম ওডিআই বর্তমানে ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, এই অনিশ্চয়তার কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) তাদের ঘরোয়া খেলার সূচি নমনীয় রাখতে হচ্ছে। এই সফরে ভারতের ৩টি ওডিআই ও ৩টি টিটোয়েন্টিআই ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে যে, এই সফরটি এর আগে ২০২৫ সালের অগাস্ট থেকে পিছিয়ে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে হয়েছে। তবে বিসিসিআই এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে সফরের সূচি নিশ্চিত করেনি এবং বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল জানিয়েছেন যে সিরিজ নিয়ে দুই দেশের আলোচনা চলছে। ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে তামিম বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে দুই বোর্ডের মধ্যেই আলোচনা চলছে। তারিখ কিছুটা অদলবদল হতে পারে।' বিসিবি যখন অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের নিয়ে আয়োজিত গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফির ঘোষণা করেছে, তখন এই অনিশ্চয়তার বিষয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টুর্নামেন্টটি বর্তমানে মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২৮ অগাস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যা ভারতের প্রস্তাবিত সফরের সময়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তামিম জানান, ভারত সিরিজ চূড়ান্ত হলে এই ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তামিম বলেন, 'টুর্নামেন্ট মিরপুরে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চাইলে খুব দ্রুতই এটি বসুন্ধরা মাঠে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। ভারত সিরিজ চূড়ান্ত ও নিশ্চিত হলে আমরা সেই অনুযায়ী সূচি সাজিয়ে নেব'...
ভারত সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত
প্রস্তাবিত এই সিরিজ তার যাত্রাপথের শুরু থেকেই বেশ জটিলতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। মূলত ২০২৫ সালের অগাস্টে এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিসিবি ঢাকা ও চট্টগ্রামে তিনটি করে ওডিআই ও তিনটি করে টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচের সংশোধিত সূচি দিয়েছিল। তবে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসায় সফর নিয়ে সংশয় থেকেই গিয়েছে, বিশেষ করে যখন ৩ সেপ্টেম্বর ক্রমশ এগিয়ে আসছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে দুই বোর্ডের মধ্যে সম্পর্কেও টানাপড়েন দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশ দলের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে কেন্দ্র করে বিরাট ঝামেলা বেঁধেছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএলে সই করিয়েছিল এই বাংলাদেশি পেসারকে। তারপর শাহরুখ খানের দল ছেড়েও দেয়। উত্তেজনা এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, পরে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল পাঠাতে অস্বীকার করেছিল। তবে বিসিবি সভাপতি হিসেবে তামিমের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তিনি চলতি মাসের শুরুর দিকে ভারত সফর করেন এবং জানা গিয়েছে যে, তিনি বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সও পরিদর্শন করেছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)