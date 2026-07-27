Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ভারতের পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট সূচি সামনে, ক্যালেন্ডারে আছে ODI, Test ও T20I, নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে ঐতিহাসিক ১০০ বছরে ১২ ম্যাচ

ভারতের পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট সূচি সামনে, ক্যালেন্ডারে আছে ODI, Test ও T20I, নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে ঐতিহাসিক ১০০ বছরে ১২ ম্যাচ

জিম্বাবোয়ে সফর শেষ হতেই ভারত কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ভরা আন্তর্জাতিক সূচিতে। ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-২০ মিলিয়ে পরের পর দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১২ ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ। যা দুই দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে ১০০ বছর পূর্তির বিশেষ মাইলফলক উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 27, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:58 PM IST
ভারতের পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট সূচি সামনে, ক্যালেন্ডারে আছে ODI, Test ও T20I, নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে ঐতিহাসিক ১০০ বছরে ১২ ম্যাচ
Image Credit: শুভমনদের সামনে ভরা ক্রিকেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারতের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ সূচি সামনে; আছে ODI, Test, T20I, কিউয়িদের সঙ্গেই ১২ ম্যাচ
Indias cricket schedule in 20264 min ago
2
Jaya Ahsan13 min ago
3
west bengal govt30 min ago
4
Cow smuggling46 min ago
5
Deadly Wildfire1 hr ago