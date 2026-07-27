/ভারতের পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট সূচি সামনে, ক্যালেন্ডারে আছে ODI, Test ও T20I, নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে ঐতিহাসিক ১০০ বছরে ১২ ম্যাচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০আই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার ক্ষত বুকে নিয়েই ভারত খেলতে নেমেছিল জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। সিকান্দর রাজাদের চুনকাম করেই ভারত ক্ষতে কিছুটা প্রলাপ দিয়েছে। এখন ভারতের সামনে ঢালাও ক্রিকেট। পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ সূচি সামনে চলে এসেছে। ক্যালেন্ডারে আছে ODI, Test ও T20I। আগামী মাস থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ভরপুর ক্রিকেট।
ভারত-শ্রীলঙ্কা: অগাস্টেই ভারত দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কায় যাবে। ১৫-১৯ অগাস্ট প্রথম টেস্ট গলে। ২৩-২৭ অগাস্ট সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট কলম্বোয়। এই সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৭ সাইকেলের অন্তর্ভুক্ত। পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের ভালো জায়গায় আনতে হলে শুভমন গিলদের কিন্তু আরও ভালো পারফর্ম করতে হবে। বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত পাঁচে। শ্রীলঙ্কার চেয়ে এক ধাপ উপরে। তবে বাংলাদেশের চেয়ে এক ধাপ নীচে। পয়েন্ট তালিকায় প্রথম তিনে অস্ট্রেলিয়া (৮ ম্যাচে ৭ জয় ও ১ হারের সুবাদে ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অজিরা)। দুয়ে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা (৪ ম্যাচের মধ্যে ৩ জয় ও ১ হার নিয়ে ৩৬ পয়েন্ট প্রোটিয়াদের। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৭৫.০০)। তিনে নিউ জিল্যান্ড (৬ ম্যাচে ৪ জয়, ১ হার ও ১ ড্র থেকে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে কিউইদের পয়েন্ট শতাংশ ৭২.২২)
ভারত-আফগানিস্তান: জাপানে এশিয়াডের আগে ভারতের অন্তিম মহড়া। আফগানিস্তান প্রথমবারের মতো ভারতের মাটিতেই ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক হোম সিরিজের দায়িত্বে। ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন ম্যাচের টি-২০আই সিরিজ খেলবেন শ্রেয়স আইয়াররা। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলি। অতীতে আফগানরা লখনউ, দেরাদুন ও গ্রেটার নয়ডার মাঠগুলিকেই নিজেদের হোম গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে, তবে সেসব ম্যাচের কোনওটিতেই আফগানিস্তান আতিথ্য দেয়নি ভারতকে। এই প্রথম তারা আয়োজক। আফগানিস্তান এই বছরের শুরুর দিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে আর কোনও টি-টোয়েন্টিআই খেলেনি। বিশ্বকাপে তারা লিগ পর্বে কয়েকটি ম্যাচ জিতলেও সুপার এইট পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ থাকবে ভারতে। ৩ ওডিআই ও ৫ টি-২০আই খেলবে দুই দেশ। প্রথম ওডিআই ২৭ সেপ্টেম্বর তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ওডিআই ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির ডক্টর ভূপেন হাজারিকা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (বর্ষাপাড়া)। তৃতীয় ওডিআই ৩ অক্টোবর নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে অবস্থিত মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। প্রথম টি-২০আই ৬ অক্টোবর লখনউয়ে। দ্বিতীয় টি-২০আই ৯ অক্টোবর রাঁচিতে। তৃতীয় টি-২০আই ১১ অক্টোব ইন্দোরে। চতুর্থ টি-২০আই ১৪ অক্টোবর হায়দরাবাদে ও পঞ্চম টি-২০আই ১৭ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে।
এশিয়ান গেমস ২০২৬: এই নিয়ে চতুর্থবার এশিয়াডে ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেই সব ম্যাচ। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত পুরুষদের ক্রিকেট রাখা হয়েছে। জাপানের আইচি প্রদেশের কোরোগি অ্যাথলেটিক পার্কেই প্রতিটি ম্যাচ হবে। সম্ভাবনা রয়েছে ভারত-পাকিস্তান মহারণেরও। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এশিয়াডে অংশ নিচ্ছে। আয়োজক দেশ হিসেবে আছে জাপান। এশিয়াডের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিন দেশ নিয়ে দু’টি করে গ্রুপ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপ থেকে এক জোড়া দল কোয়ার্টারে উঠবে। গ্রুপ এ-তে আফগানিস্তান, জাপান এবং নেপালকে রাখা হয়েছে। গ্রুপ বি-তে হংকং, চিন, মালয়েশিয়া এবং ওমান থাকছে।
ঐতিহাসিক নিউ জিল্যান্ড সফরে ভারত: ২২ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউ জিল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। দুই দেশের মধ্যের ক্রীড়া সম্পর্কের শতবর্ষ উদযাপনের এই ঐতিহাসিক সিরিজে ১২ ম্যাচ খেলা হবে। ৫টি টি-টোয়েন্টি, ৫টি ওডিআই এবং ২টি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে।
টি-২০আই সিরিজের সূচি
প্রথম টি-২০আই ২২ অক্টোবর ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে।
দ্বিতীয় টি-২০আই ২৪ অক্টোবর ক্রায়েস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালেই।
তৃতীয় টি-২০আই ২৭ অক্টোবর ওয়েলিংটনের স্কাই স্টেডিয়ামে।
চতুর্থ টি-২০আই ৩০ অক্টোবর অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে।
পঞ্চম টি-২০ আই ১ নভেম্বর হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে।
ওডিআই সিরিজের সূচি
প্রথম ওডিআই ৪ নভেম্বর অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে।
দ্বিতীয় ওডিআই ৭ নভেম্বর ওয়েলিংটনের স্কাই স্টেডিয়ামে।
তৃতীয় ওডিআই ১০ নভেম্বর হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে।
চতুর্থ ওডিআই ১৩ নভেম্বর মাউন্ট মাউঙ্গানুইয়ের বে ওভালে।
পঞ্চম ওডিআই ১৫ নভেম্বর মাউন্ট মাউঙ্গানুইয়ের বে ওভালেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)