English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India's New Jersey Sponsors: ৩৫৮ কোটি গিয়েছে তো কী! আরও ৫০০০০০০০০০ বেশিই ঢুকছে বোর্ডে! নয়া স্পনসর ১ ম্যাচেই দেবে...

India's New Jersey Sponsors Will Have To Pay INR 3.5 Crore Per Match: ৩৫৮ কোটি গিয়েছে তো কী! আরও ৫০০০০০০০০০ বেশি উপার্জনের রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে বিসিসিআই! নয়া স্পনসর ১ ম্যাচেই দেবে...

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 6, 2025, 01:19 PM IST
India's New Jersey Sponsors: ৩৫৮ কোটি গিয়েছে তো কী! আরও ৫০০০০০০০০০ বেশিই ঢুকছে বোর্ডে! নয়া স্পনসর ১ ম্যাচেই দেবে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনলাইন গেমিং বিল (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025) পাশ হওয়ায়, ড্রিম ইলেভেনের (Dream 11) সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (The Board of Control for Cricket in India)স্পনসরশিপ চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ এই সংস্থা অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস এবং জুয়া প্ল্যাটফর্ম। টিম ইন্ডিয়ার টাইটেল স্পনসর হিসেবে ২০২৩-২০২৬ চক্রের জন্য ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৫৮ কোটি টাকা) মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ড্রিম ইলেভেন। আপাতত স্পনসরহীন টিম ইন্ডিয়া। তবে সূত্রের খবর বিসিসিআই আরও ৫০০ কোটি বেশিই উপার্জন করবে!

বিসিসিআই স্টেক বাড়িয়েছে 

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক স্পনসরদের জন্য বিসিসিআই স্টেক বাড়িয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে জার্সি ব্র্যান্ডিং রাইটের জন্য অনেক বেশি টাকাই দিতে হবে। বোর্ড নতুন তিন বছরের স্পনসরশিপ সাইকেরলের জন্য দরপত্র দিয়েছে। এক স্পোর্টস ওয়েবাসইটের রিপোর্ট বলছে, 'বিসিসিআই দ্বিপাক্ষিক ম্যাচের জন্য ম্যাচ পিছু ৩.৫ কোটি টাকা ধার্য করেছে। এবং আইসিসি এবং এসিসির টুর্নামেন্ট সহ বহুপাক্ষিক ম্যাচের জন্য ১.৫ কোটি টাকা নতুন মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। বিদায়ী স্পনসর ড্রিম ইলেভেনের জন্য যে শর্তাবলী ছিল, তার চেয়ে বাড়ছেই। দ্বিপাক্ষিক ম্যাচের জন্য আগে ছিল ৩.১৭ কোটি টাকা এবং বহুপাক্ষিক ম্যাচের জন্য ১.১২ কোটি টাকা ছিল।

আরও পড়ুন: অ্যালকোহল পুরোপুরি নিষিদ্ধ! স্পনসর নির্বাচনে কঠোর BCCI, ফাঁকা জার্সিতেই এশিয়া কাপ?

৫০০ কোটি টাকারও বেশি আয়!

বোর্ডের এই পদক্ষেপের ফলে দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতার মূল্যায়নে ১০ শতাংশেরও বেশি হয়েছে এবং বহুপাক্ষিক ম্যাচের জন্য প্রায় তিন শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'টি বিভাগের মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমানতার কারণে। দ্বিপাক্ষিক খেলায় স্পনসররা ভারতীয় জার্সির সামনের অংশে বিশিষ্ট স্থান পায়, যেখানে আইসিসি এবং এসিসি ইভেন্টগুলিতে ব্র্যান্ডিং কেবল হাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যা সীমিত এক্সপোজর পায়। নতুন স্পনসরশিপের চুক্তিতে আগামী তিন বছরে প্রায় ১৩০টি ম্যাচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। যার মধ্যে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের মতো বড় ইভেন্টও রয়েছে। সংশোধিত মূল্যে, বিসিসিআই ৫০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করতে পারে বলেই অনুমান।

আরও পড়ুন: ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর! সিংহাসনে 'দ্য জুয়েল অফ আফ্রিকার' রাজাই! লিখলেন ইতিহাসও...

এশিয়া কাপ স্পনসরহীন!

বিসিসিআই গত ২ সেপ্টেম্বর 'ইনভিটেশন ফর এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' ওরফে আইইওআই প্রকাশ করেছে। দরপত্র জমা দেওয়ার এবং মূল্যায়নের বিস্তারিত শর্তাবলী বিসিসিআই দিয়েছে। আইইওআই নথি কেনার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। যার মানে আসন্ন এশিয়া কাপে ভারত টাইটেল স্পনসর ছাড়াই খেলবে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়া কাপ। নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির কোম্পানির জন্য বিধিনিষেধ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে। গেমিং, বেটিং, ক্রিপ্টো এবং তামাকজাত ব্র্যান্ড অংশ নিতে পারবে না। বিদ্যমান স্পনসরদের সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের কারণে বিসিসিআই অ্যাথলেজার, স্পোর্টসওয়্যার, ব্যাংকিং এবং ফিনান্স, নন-অ্যালকোহলযুক্ত ঠান্ডা পানীয়, ফ্যান, মিক্সার গ্রাইন্ডার, সেফটি লক এবং বীমা ব্যবসাকারী কোম্পানিগুলিকেও বাদ দিয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
india new jersey sponsorteam india new jersey sponsor‎team india new jersey sponsorteam india new jersey sponsor 2025
পরবর্তী
খবর

GST Hike on IPL Ticket: IPL-ও বিলাসিতা! মাঠে গিয়ে ম্যাচ দেখলে 40% GST...
.

পরবর্তী খবর

Mandirbazar Tragedy: সকালে প্রতিবেশীদের চোখে পড়ল ধ্বংসস্তূপ, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে,...