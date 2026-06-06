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INDIA'S NEW T20I CAPTAIN EXPLAINED: বিশ্বকাপ জেতানোর ৯০ দিনের ব্যবধানে 'সর্বহারা' সূর্যকুমার! অমোচনীয় পরিণতির অমোঘ সত্যতায় সিংহাসনে শ্রেয়স

INDIA'S NEW T20I CAPTAIN EXPLAINED: বিশ্বকাপ জেতানোর ৯০ দিনের ব্যবধানেই সব হারালেন সূর্যকুমার যাদব! অমোচনীয় পরিণতির অমোঘ সত্যতায় সিংহাসনে শ্রেয়স আইয়ার বসেছেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 06, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:39 PM IST
INDIA'S NEW T20I CAPTAIN EXPLAINED: বিশ্বকাপ জেতানোর ৯০ দিনের ব্যবধানে 'সর্বহারা' সূর্যকুমার! অমোচনীয় পরিণতির অমোঘ সত্যতায় সিংহাসনে শ্রেয়স
Image Credit: ট্রফি কাঁধে সূর্যকুমার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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