India's Schedule For Super 8 Round of T20 World Cup 2026: সুপার এইটে ইন্ডিয়া 'গ্রুপ অফ ডেথে'ই! প্রতিপক্ষ কারা? সূর্যরা কি আদৌ ইডেনে খেলবেন?

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 16, 2026, 04:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬১ রানে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে ভারত চলে গেল বিশ্বকাপের সুপার এইটে। জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ৬ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ 'এ'-তে এখন মগডালে টিম ইন্ডিয়া। আগামী বুধবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারত গ্রুপ পর্বের নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে অমদাবাদে। যদিও জেতা-হারায় সূর্যকুমার যাদবদের কোনও ফারাকই পড়বে না। কারণ আইসিসি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই প্রি–সিডিং পদ্ধতিতে পরবর্তী পর্বের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করে রেখেছে। আইসিসি ইতোমধ্যেই প্রাথমিক রাউন্ডে দলগুলিকে সিডিং নম্বর দিয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দুই দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিশ্বকাপের সুপার ৮ পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপ পর্বের একটি খেলা বাকি থাকতে, ভারতকে সুপার এইটে কাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে, তা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

'গ্রুপ অফ ডেথ' 

সুপার এইটের লড়াইয়ে গ্রুপ এক্সে রয়েছে ইন্ডিয়া। ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু এবারই। কারণ অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ–এর মতো হেভিওয়েটরা। এই তিন দলই কিন্তু এবার খেতাব জয়ের দাবিদার। যারা চমকে দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্য গ্রুপে আবার ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। এদিকে বাকি জায়গার জন্য লড়ছে জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ড। এর সঙ্গেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যদি আফগানিস্তান বা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিতে পারে তাহলে কিন্তু বিরাট চমক। সুপার এইট পর্বের খেলাগুলি আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত এবং রানার্স দক্ষিণ আফ্রিকা যেহেতু সুপার এইটে এক গ্রুপেই। সেহেতু এই গ্রুপই 'গ্রুপ অফ ডেথ'।

আরও পড়ুন: ৪১ বছরের হিমাচলের ক্রিকেটারের কল্যাণীর মাঠে মাইলস্টোন, ৯২ বছরের রঞ্জির ইতিহাসে গড়লেন অবিশ্বাস্য নজির...

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সম্ভাব্য অস্ট্রেলিয়া সারপ্রাইজ দিতে পারে বিশ্বকাপে। অস্ট্রেলিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে লড়াই করেছে। এমনকী জিম্বাবোয়েও চ্যালেঞ্জে দিয়েছে।টিম ইন্ডিয়ার সূচি দেখে, মনে হচ্ছে তাদের সুপার ৮ পর্ব শুরু হতে পারে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রিম্যাচ দিয়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার অমদাবাদে তারা দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে। প্রোটিয়ারা ইতিমধ্যেই তাদের তিন ম্যাচ জিতে মোহিত করেছে। ভারতের কিন্তু পরবর্তী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া অথবা জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা বেশ কঠিন হবে। গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়ের অঘটন সবাইকে চমকে দিয়েছে। ২৩ রানে সিকান্দার রাজাদের জয় কিন্তু তাদের সুপার এইটের টিকিট এনে দিতে পারে। অজিদের হারিয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে তারা এক্স–টু বাছাই হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। যেদিকে সকলের নজর থাকবেই। পরিস্থিতি এখন যেমন। সেখানে ভারতের পাশাপাশি সুপার আটে গ্রুপ এক্সে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ্যতা অর্জনকারী একমাত্র দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেক্ষেত্রে একমাত্র নিশ্চিত ম্যাচ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সুপার এইটে এই ম্যাচ হবে ১ মার্চ। রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন: অ্যাডমিট হাতে, সেন্টারও ঠিক, তবুও কেন ক্লাস টেনের CBSE পরীক্ষায় বসছে না বৈভব সূর্যবংশী? খেলাও তো নেই সামনে!

টিম ইন্ডিয়ার সুপার এইটের সূচি:

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা/ আমিরশাহী- ২২ ফেব্রুয়ারি, অমদাবাদ

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া/ জিম্বাবোয়ে- ২৬ ফেব্রুয়ারি, চেন্নাই

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ- ১ মার্চ, কলকাতা

সুপার এইট ফরম্যাট কীভাবে হয়?

সুপার এইটে মোট ৮টি দল।

৮ দলকে ২টি গ্রুপে ভাগ করা হয় (প্রতি গ্রুপে ৪টি করে দল)।

প্রতিটি দল নিজেদের গ্রুপের বাকি ৩ দলের সঙ্গে একটি করে ম্যাচ খেলবে।

অর্থাৎ প্রতি দল ৩টি ম্যাচ খেলবে।

পয়েন্ট সিস্টেম

জয় = ২ পয়েন্ট

টাই / ফল না হলে = ১ পয়েন্ট

হার = ০ পয়েন্ট

সেমিফাইনালে ওঠার নিয়ম

প্রতিটি গ্রুপ থেকে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষ ২টি দল সেমিফাইনালে যায়।

মোট ২ গ্রুপ থেকে ৪টি দল = শেষ চার।

 

