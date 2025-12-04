India's South Africa T20I Squad: ১৬১.৭৬ স্ট্রাইক রেট তাঁর, তবুও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্রাত্য KKR স্টার! বিশ্বকাপের টিকিটও...

India's South Africa T20I Squad: ১৬১.৭৬ স্ট্রাইক রেট তাঁর, তবুও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্রাত্য KKR স্টার! বিশ্বকাপের টিকিটও...
India's South Africa T20I Squad: প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ঘোষিত ভারতের দল, বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সালে বাদ কেকেআর স্টার! তাহলে তাঁকে কি বিশ্বকাপেও দেখা যাবে না?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI has announced India's T20I squad for the five-match series against South Africa)। নেতৃত্বের ব্যাটন সেই সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) হাতেই।
সূর্যকুমার-হার্দিক
সূর্যকুমারের ডেপুটি হিসেবে দলে রয়েছেন দেশের টেস্ট ও ওডিআই ক্যাপ্টেন শুভমন গিল (Shubman Gill)। তাঁকে দলে রাখা হলেও, তাঁর মাঠে নামা নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্ট খেলতে গিয়ে গিল কাঁধের চোটে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আপাতত বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাব চলবে গিলের। ওদিকে হার্দিক পাণ্ডিয়াও (Hardik Pandya) দলে ফিরলেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি (Syed Mushtaq Ali Trophy) ট্রফিতে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নিজের ফিটনেস ও ফর্ম প্রমাণ করেই হার্দিক দলে। এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) পর থেকেই ভারতীয় দলের বাইরে তিনি।
রিঙ্কু সিং
দল ঘোষণার পর থেকেই সবার আলোচনায় একটাই নাম রিঙ্কু সিং (Rinku Singh)। ১৫ সদস্যের এই দলে জায়গা হয়নি কলকাতা নাইট রাইডার্ডের ঘরের ছেলের। শুধু রিঙ্কুই নন, নেই নীতীশ কুমার রেড্ডিও। রিঙ্কু-নীতীশকে বাদ দিয়ে কি নির্বাচকরা এই বার্তাই দিতে চাইছেন যে, আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের দল মোটামুটি ভারত ঠিক করে ফেলেছে? সেই দলে কি নেই রিঙ্কু?
রিঙ্কুর কী হবে?
আগামী বছরের শুরুতেই ভারত-শ্রীলঙ্কায় যুগ্মভাবে কাপযুদ্ধ হবে। বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের বড় সংকেত বুঝতে হলে দেখতে হবে, কে দলে আছে নয়, কে দলে নেই। গত এক বছরেরও বেশির ভাগ সময়ে রিঙ্কুই ভারতের 'ফিনিশার'। দেশের হয়ে ৩৫টি টি-২০আই ম্যাচে তাঁর ৫৫০ রান আছে ১৬১.৭৬-এর স্ট্রাইক রেটে। অলরাউন্ডারদের ভিড়েই রিঙ্কুকে হারিয়ে যেতে হল বলেই মত বহু ক্রিকেট পণ্ডিতের। টিমে হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, এমনকী অভিষেক শর্মাকেও পার্ট-টাইম বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ভাবনা-চিন্তা স্পষ্ট
ভারতের দল দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, গৌতম গম্ভীরের টিমের চিন্তাভাবনা কতটা বদলেছে। ভারত স্পষ্টতই এমন টিম করতে চাইছে যেখানে আট পর্যন্ত ব্যাট করা লোকও থাকবে। পাশাপাশি ছ'সাতটি বোলিং বিকল্প থাকবে। বিশ্বকাপের পরিস্থিতিতে যেখানে ম্যাচ-আপ, ইনজুরি কভার এবং ভেন্যুগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে প্রধান বিশেষজ্ঞদের চেয়ে ভূমিকার গুরুত্বকে বেশি মূল্য দেওয়া হচ্ছে।
স্পিন ব্রিগেড
কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের ১৫ জনের মধ্যে থাকা কোনও দুর্ঘটনা নয়। তাঁদের মধ্যেই, যাবতীয় স্পিন টুল রয়েছে। যা ভারত যে কোনও পিচেই আস্ফালন করতে পারবে। মাঝের দিকের ওভারে স্ট্রাইকের জন্য বাঁ-হাতি রিস্ট স্পিনার, রহস্যময় স্পিনার, বাঁ-হাতি অর্থোডক্স অলরাউন্ডারও রয়েছে। যিনি ব্যাট হাতেও মাতাতে পারেন। রয়েছে এমন অফ-স্পিনার, যিনি পাওয়ারপ্লেতে বল করতে পারেন এবং টপ বা লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে পারেন। বিশ্বকাপে এটাই ভারতের স্পিন টেমপ্লেট। বোঝাই যাচ্ছে এই চারমূর্তি প্রায় প্রতি ম্যাচেই খেলবে। তাঁদের ফাইন টিউনিংও রয়েছে।
উইকেটকিপার
উইকেটকিপারদেরও বিষয়টি স্পষ্ট। সঞ্জু স্যামসন এবং জিতেশ শর্মাকে ভারত রেখেছে। দু'জনেই দুরন্ত টি-টোয়েন্টি ব্যাটারষ। ঐতিহ্যবাহী অ্যাঙ্কর-কিপার বিকল্পগুলিকে উপেক্ষা করেছে। আক্রমণাত্মক টপ-অর্ডার হিসাবে স্যামসন সেরা; জিতেশকে মূলত ডেথ-ওভারের টেম্পো প্লেয়ার হিসাবে রাখা হয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে যে গ্লাভস পরবে, তার কাছ থেকে আশা করা হবে যে, সে প্রথমে মারবে এবং পরে চিন্তা করবে
ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচ ৯ ডিসেম্বর কটকে হবে। বাকি চারটি টি-টোয়েন্টি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচগুলি ১১ ডিসেম্বর মুল্লানপুরে, ১৪ ডিসেম্বর ধরমশালায়, ১৭ ডিসেম্বর লখনউতে এবং ১৯ ডিসেম্বর আমদাবাদে শেষ ম্যাচ রয়েছে।
ভারতের দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), জসপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর ও ওয়াশিংটন সুন্দর।
