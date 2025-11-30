English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

MLS Cup 2025: ইন্টার মায়ামির ইতিহাস গড়া জয়! মেসির জাদুতে প্রথম এমএলএস কাপের ফাইনালে...

Lionel Messi: নিউ ইয়র্ককে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ইন্টার মায়ামি পৌঁছল এমএলএস কাপের ফাইনালে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 30, 2025, 03:56 PM IST
MLS Cup 2025: ইন্টার মায়ামির ইতিহাস গড়া জয়! মেসির জাদুতে প্রথম এমএলএস কাপের ফাইনালে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্টার মায়ামি মানেই এখন লিওনেল মেসির ম্যাজিক। শনিবার রাতে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসিকে ৫-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপের ফাইনালে পৌঁছল ইন্টার মায়ামি। মেসির নেতৃত্বে এই জয় শুধু দলের জন্য নয়, গোটা এমএলএস ইতিহাসের জন্য এক নতুন অধ্যায়।

Add Zee News as a Preferred Source

ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই ইন্টার মায়ামি আক্রমণাত্মক। ৮ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লুইস সুয়ারেজ। এরপর ১৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন রবার্ট টেলর। ৩০ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন মেসি নিজে, যা ছিল একেবারে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্টাইলে ডান দিক থেকে কেটে ঢুকে বাঁ পায়ে নিখুঁত শট।

আরও পড়ুন- Lionel Messi: ২০২৬ সালে কি মেসির জীবনে নেমে আসতে চলেছে বিরাট সর্বনাশ? বড় কথা জানিয়ে দিলেন ভরতীয় জ্যোতিষী...

মেসি ও সুয়ারেজের বোঝাপড়া যেন বার্সেলোনার পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। দুজনের পাসিং, স্পেস তৈরি করা, এবং গোলের সুযোগ তৈরি-সবই ছিল চোখধাঁধানো। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করে মায়ামি ম্যাচে সিল মেরে দেয়। নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি একমাত্র গোলটি করে ৭৫ মিনিটে, যা ছিল সান্ত্বনার মতো।

এই জয়ের ফলে ইন্টার মায়ামি প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপের ফাইনালে পৌঁছল। মেসি দলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই বদলে গেছে দলের চেহারা। তাঁর অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, এবং মাঠে উপস্থিতি গোটা দলকে এক নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। কোচ জেরার্ড মার্টিনো বলেন, 'মেসি শুধু একজন খেলোয়াড় নয়, তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা।'

এখন প্রশ্ন, ফাইনালে ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ কে? সেমিফাইনালের অন্য ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি ও ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের মধ্যে লড়াই হবে। সেই ম্যাচের বিজয়ী দলের সঙ্গে মুখোমুখি হবে মেসির মায়ামি।

আরও পড়ুন- Women's Premier League 2026: প্রকাশ্যে বিরাট আপডেট! এবার সম্মুখসমরে স্মৃতি বনাম হরমনপ্রীত...

কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে মেসি মানেই আবেগ। তাঁর এমএলএসে এই সাফল্য নিয়ে শহরের বিভিন্ন ক্লাবে, কফি হাউসের মধ্যে চলছে জোর আলোচনা। কেউ বলছেন, 'মেসি আবার প্রমাণ করল, ক্লাস চিরকালই স্থায়ী।' কেউ আবার বলছেন, 'এখন এমএলএস কাপ জিতলেই হবে পূর্ণতা।'

মেসির নেতৃত্বে দল যে কতদূর যেতে পারে, তার প্রমাণ মিলল শনিবার রাতে। এখন অপেক্ষা ফাইনালের, যেখানে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর সুযোগ মেসি ও তাঁর দলের সামনে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Inter Miamilionel messiMLS Cup FinalNew York City FCLuis SuarezRobert TaylorGerard MartinogoalFootball matchvictoryFirst MLS CupMiami vs New YorkMessi goalSuárez assistsoccerMajor League Soccersemifinalfinal matchTeam leadershipFan reactionsKolkata football fansmessi magicHistoric winSports news
পরবর্তী
খবর

Lionel Messi: ২০২৬ সালে কি মেসির জীবনে নেমে আসতে চলেছে বিরাট সর্বনাশ? বড় কথা জানিয়ে দিলেন ভরতীয় জ্যোতিষী...
.

পরবর্তী খবর

Imran Khan death news: প্রকাশ্যে ইমরানের মৃত্যুর আসল সত্যি! 'বাবাকে এখন জেলের একটা মৃত...