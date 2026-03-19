WATCH IPL 2026: ধর্ষণে অভিযুক্ত স্বামী গতবারের IPL চ্যাম্পিয়ন, সদ্য বিবাহিতা নেটপ্রভাবী স্ত্রীর অন্যের বিছানায় ঝড়, ভিডিয়ো ভাইরাল

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Who Is Shweta Pundir: ধর্ষণে অভিযুক্ত তাঁর স্বামী, আবার গতবারের IPL চ্যাম্পিয়নও। এবার সদ্য বিবাহিতা নেটপ্রভাবী স্ত্রী অন্যের বিছানায় ঝড় তুললেন ভিডিয়ো ভাইরাল

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 19, 2026, 06:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ বছরের বাঁ-হাতি ভারতীয় মিডিয়াম পেসার যশ দয়াল (Yash Dayal)। গতবছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে (Royal Challengers Bengaluru) ঐতিহাসিক খেতাব এনে দিতে বিরাট অবদান রেখেছিলেন এলাহাবাদের ক্রিকেটার। আইপিএল ২০২৫ সালে (IPL 2025) ১৫ ম্যাচে ১৩ উইকেট নেওয়া যশ ফাইনালেও দারুণ পারফর্ম করেছিলেন। ৩ ওভার বল করে মাত্র ১৮ রান দিয়ে এক উইকেট তুলে নিয়েছিলেন যশ। ৩ জুন আরসিবি (RCB) ১৯০ রান ডিফেন্ড করে পঞ্জাব কিংসের (১৮৪/৭) বিরুদ্ধে ৬ রানে জিতেছিল। খেতাব জয়ের নেপথ্যে যশের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আসন্ন আইপিএলে (IPL 2026) আরসিবি, দেশের হয়ে এখনও সুযোগ না পাওয়া বোলারের সার্ভিস ৫ কোটি টাকায় নিশ্চিত করেছে। এবার আইপিএল শুরুর আগেই মুখ পুড়ল। 

যশ দয়াল-শ্বেতা পুন্দির

গত ৪ ফেব্রুয়ারি যশ তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী শ্বেতা পুন্দিরকে বিয়ে করেন। উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় অত্যন্ত ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত পরিসরে এই বিয়ের অনুষ্ঠান সেরেছিলেন যশ-শ্বেতা। পরিবারের ঘনিষ্টরা এবং বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। যশের স্ত্রী শ্বেতাও ইন্টারনেটের দৌলতে পরিচিত মুখ। নেটপ্রভাবী শ্বেতাকে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। স্ন্যাপচ্যাটেও ১.৫ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার্স আছে তাঁর। কন্টেন্ট ক্রিয়েটরে পাশাপাশি তিনি আবার অভিনেত্রীও। মূলত মজার এবং লাইফস্টাইল সংক্রান্ত ভিডিয়ো বানান তিনি। তবে যশকে বিয়ের পরে পরেই, শ্বেতার একটি পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে আরেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের বিছানায় তিনি মজা করছেন। আর এরপরেই নেটপাড়ায় শ্বেতাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠে গিয়েছে। অনেকে আবার ক্রিকেটারকে সতর্ক করেছেন, যে যশ ভুল মেয়েকেই বিয়ে করেছেন! 

ধর্ষণে অভিযুক্ত যশও

শ্বেতার ইতিহাস নিয়ে যখন নেটপাড়ায় বিস্তর চর্চা চলছে, ঠিক তখনই কাটাছেঁড়া হচ্ছে যশের চরিত্র নিয়েও। কারণ গতবছরই তাঁর বিরুদ্ধে এক তরুণী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ এনেছিলেন। যশের বিরুদ্ধে ওই মহিলা প্রথমে উত্তরপ্রদেশ ও পরে রাজস্থানে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। যদিও এলাহাবাদ হাইকোর্টে যশের গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দেয়। পরে রাজস্থান হাইকোর্টও চলতি বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে যশকে আগাম জামিন দিয়েছে। যশ কিন্তু এখনও মুক্ত নন। তিনি বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বিয়ে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছ! যশের জীবনে চড়াই-উতরাই লেগেই রয়েছে। রিঙ্কু সিংয়ের কাছে পাঁচ ছক্কা হজম করার পর ক্রিকেটে ফেরাটাও সহজ ছিল না। তারউপর একাধিক ইস্যুতে তিনি বিদ্ধ! দেখা যাক আসন্ন আইপিএলে কীভাবে এতকিছু সামলে যশ পারফর্ম করেন? 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

