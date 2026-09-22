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IPL ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট! CSK-র তথ্য ফাঁসেই পকেটে কোটি-কোটি টাকা রঞ্জি তারকার

IPL 2025 Match Fixing News:  ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে আবার কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট! CSK-র তথ্য ফাঁসেই পকেটে কোটি-কোটি টাকা রঞ্জি তারকার। লন্ডনে বুকির সঙ্গে স্ন্যাপচ্যাটেই সব আলোচনা!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:49 PM IST
IPL ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট! CSK-র তথ্য ফাঁসেই পকেটে কোটি-কোটি টাকা রঞ্জি তারকার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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