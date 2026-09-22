/IPL ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট! CSK-র তথ্য ফাঁসেই পকেটে কোটি-কোটি টাকা রঞ্জি তারকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ম্যাচ ফিক্সিংয়ের এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগে কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট। প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার রচিত ভাটিয়ার দাবি যে, তিনি গতবছর আইপিএলে পাঁচটি ম্যাচ ফিক্স করেছিলেন এবং প্রতি ম্যাচ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা আয় করেছিলেন। 'তেহেলকা'র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই প্রাক্তন খেলোয়াড় স্বীকার করেছেন যে তিনি লন্ডনের বুকিদের কাছে গোপন তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে প্রতিবেদনে সেই খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করা হয়নি যিনি ভাটিয়াকে এই তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। তেহেলকার এক গোপন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাছে রচিত বলেন, "আমি স্ন্যাপচ্যাটের মাধ্যমে লন্ডনের বুকিদের কাছে চেন্নাই সুপার কিংস সম্পর্কিত গোপন তথ্য পৌঁছে দিয়ে আইপিএল ২০২৫ মরসুমে পাঁচটি ম্যাচ ফিক্স করেছিলাম। প্রতি ম্যাচ থেকে আমি ৬০ লক্ষ টাকা করে মোট ৩ কোটি টাকা আয় করেছিলাম। আমি ২০১৮-১৯ সালের সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতেও স্পট-ফিক্সিংয়ে যুক্ত ছিলাম। আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে দু'টি ওয়াইড বল করেছিলাম এবং বুকিদের কাছ থেকে প্রতি বলের জন্য ৮ লক্ষ টাকা করে মোট ১৬ লক্ষ টাকা নিয়েছিলাম।' ভাটিয়া এই ফিক্সিং প্রক্রিয়া এবং এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কেও বিস্তারিত জানান। প্রতিবেদন অনুযায়ী, খেলোয়াড়রা টসের আগেই প্লেয়িং ইলেভেনের মতো গোপন তথ্য ফাঁস করতে পারতেন! অন্যদিকে স্পট-ফিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে ম্যাচের নির্দিষ্ট কোনA মুহূর্তকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকত। তিনি দাবি করেন, আইপিএল ম্যাচের প্লেয়িং ইলেভেনের তথ্য দেওয়ার মূল্য ছিল ৬০ লক্ষ টাকা! আর স্পট-ফিক্সিংয়ের জন্য প্রতি ম্যাচে ১ কোটি টাকা দেওয়া হত! দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ক্ষেত্রে স্পট-ফিক্সিং বা প্লেয়িং ইলেভেনের তথ্য দেওয়ার জন্য এই দর ছিল ৪০ লক্ষ টাকা!
আর কী বলছেন রচিত ভাটিয়ার
ভাটিয়া আরও দাবি, নাগাল্যান্ড রঞ্জি দলে নিজের জায়গা নিশ্চিত করতে তিনি ১৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'নাগাল্যান্ড রঞ্জি ট্রফি দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য আমি ১৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিলাম এবং ২০১৮-১৯ মরসুমে রঞ্জিতে আমার অভিষেক হয়েছিল। আইপিএল ২০২৬-এ যদি ম্যাচ ফিক্সিং করতে হয়, তবে আমার খেলোয়াড়কে দলে ঢোকাতে হবে। একবার সে দলে সুযোগ পেলে ম্যাচ-ফিক্সিং এবং স্পট-ফিক্সিং—উভয়ই সম্ভব হবে। আইপিএলে স্পট-ফিক্সিংয়ের জন্য প্রতি ম্যাচে ১ কোটি টাকা দর ধরা হবে। টসের আগে প্লেয়িং একাদশ সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস করার জন্য প্রতি ম্যাচে ৬০ লক্ষ টাকা লাগবে। এই খেলোয়াড়টিই এ বছর দিল্লি প্রিমিয়ার লিগেও খেলবে। সেখানে স্পট-ফিক্সিং এবং প্লেয়িং ইলেভেনের তথ্য দেওয়ার জন্য প্রতি ম্যাচে ৪০ লক্ষ টাকা দর হবে।' প্রতিবেদনে ভাটিয়ার পুরনো একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি দাবি করেন যে ২০১৮-১৯ মৌসুমের সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফির একটি ম্যাচে ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াইড বল করে তিনি প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা আয় করেছিলেন। তাঁর সংযোজন, 'আমি ২০১৮-১৯ সালের সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফি চলাকালীনও স্পট-ফিক্সিংয়ে জড়িয়েছিলাম। আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে দুটি ওয়াইড বল করেছিলাম এবং বুকিদের কাছ থেকে প্রতি বলের জন্য ৮ লক্ষ টাকা করে মোট ১৬ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম।'
ডিডিসিএ কী বলছে
দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্পষ্ট জানিয়েছে যে, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছে এবং দুর্নীতির সঙ্গে কারও জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দিল্লি প্রিমিয়র লিগের সঙ্গে যুক্ত কিছু খেলোয়াড় ও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে কথিত অনিয়ম নিয়ে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলির বিষয়টি ডিডিসিএ স্পষ্ট করতে চায়। এই প্রতিবেদনগুলিতে উল্লিখিত অভিযোগগুলো যাচাই করা হয়নি এবং কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তা প্রমাণিতও হয়নি। অ্যাসোসিয়েশন মনে করে শুধুমাত্র এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তি, খেলোয়াড় বা ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে, ডিডিসিএ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে এবং তাদের নজরে আসা তথ্যগুলি শেয়ার করেছে। পাশাপাশি যথাযথ ও প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়েছে। ক্রিকেটের স্বচ্ছতা ও সততা ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন যে কোনও কার্যকলাপের প্রতি ডিডিসিএ 'জিরো-টলারেন্স' বা কঠোর অবস্থান বজায় রাখে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোনও তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তদন্তের ফলাফল এবং প্রযোজ্য নিয়ম-কানুন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিডিসিএ বিশ্বাস করে যে, অভিযোগ এবং প্রমাণিত সত্যের মধ্যে পার্থক্য করা এবং যথাযথ আইনি বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেওয়া জরুরি। দিল্লিতে ক্রিকেটের স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম রক্ষায় অ্যাসোসিয়েশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' দেখা যাক যে এবার এই জল কতদূর গড়ায়!
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