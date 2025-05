IPL 2025: ফের শুরু হচ্ছে আইপিএল, ফাইনাল-সহ বাকি ম্যাচের সূচি ঘোষণা BCCI-র...

জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: 'যুদ্ধ' শেষ। ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতির পর ফের শুরু হচ্ছে আইপিএল। কবে থেকে? জানিয়ে দিল বিসিসিআই। মাঝে বেশ কয়েকটি খেলা বন্ধ ছিল। প্রকাশ করা হল পরিবর্তিত সূচিও।

আরও পড়ুন: Virat Kohli Test Retirement: 'মাঠের বাইরে অনেক ভালো মানুষ', ভারত-বিদ্বেষের চরমে বাংলাদেশ, তবুও কোহলিই কিং!

বিসিসিআই জানিয়েছে, ১৭ মে, শনিবার থেকে ফের আইপিএল শুরু হবে। ৬ শহরে হবে ১৭ ম্যাচ। প্রথম কোয়ালিফায়ার হবে ২৯ মে, বৃহস্পতিবার। এলিমিনেটর ৩০ মে, শুক্রবার। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ১ জুন, রবিবার। ফাইনাল ৩ জুন, মঙ্গলবার। তবে প্লে অফের খেলা কোথায় হবে, তা অবশ্য জানানো হয়নি।

BCCI is pleased to announce the resumption of the TATA IPL 2025. A total of 17 matches will be played across 6 venues, starting May 17, and culminating in the final on June 3. The revised schedule includes two double-headers, which will be played on two Sundays. The playoffs are… pic.twitter.com/2QiA3cKhEg

— ANI (@ANI) May 12, 2025