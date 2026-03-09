English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • খেলা
  • IPL 2026: আসছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিএল, চলে এল পরের পর সব আপডেট, রইল তারিখ-সূচি-ভেন্যু-দল

IPL 2026: আসছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিএল, চলে এল পরের পর সব আপডেট, রইল তারিখ-সূচি-ভেন্যু-দল

IPL 2026: টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ হতেই বেজে গেল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের দামামা। এই মাসেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ক্রোড়পতি লিগ। এবার মাঠে বল গড়ানোর অপেক্ষা শুধু।   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 9, 2026, 08:10 PM IST
IPL 2026: আসছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিএল, চলে এল পরের পর সব আপডেট, রইল তারিখ-সূচি-ভেন্যু-দল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup Final 2026) শেষ। এবার আইপিএলের প্রহর গুনছে ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীরা। প্রতীক্ষার অবসান। আইপিএলের সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টার স্পোর্টস জানিয়ে দিল যে, কবে থেকে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক লিগ। এবারের আইপিএলই কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিএল। কারণ ৭৪-এর বদলে এবার সূচিতে ৮৪ ম্যাচ! ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (Royal Challengers Bengaluru) তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য লড়াইয়ে নামছে। আইপিএল ২০২৬ সম্পর্কে আপনার যা যা জানা দরকার তার এ-টু-জেড এখানেই পাবেন। 

আরও পড়ুন: 'পাড়ার বড়লোকের ছেলে ভারত, আমাদের মতো গরিবদের ক্রিকেট খেলতে ডাকে', ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যে ফুঁসছেন আখতার

আইপিএল ২০২৬ সূচি

ছাব্বিশের আইপিএল ২৮ মার্চ (রবিবার) থেকে শুরু। সূচি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আইপিএলের প্লে-অফগুলি ২৬ মে থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। কোয়ালিফায়ার ওয়ানের সঙ্গে ৩১ মে ফাইনাল আয়োজনের কথা রয়েছে বেঙ্গালুরুর। এলিমিনেটর এবং কোয়ালিফায়ার টু-সহ অন্যান্য প্লে-অফ ম্যাচগুলি অমদাবাদ এবং রায়পুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনই সম্ভব নয়। কারণ বিসিসিআই-কে মাথায় রাখতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এবং অমের বিধানসভা নির্বাচনের কথা। দু' ধাপে ম্যাচের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। প্রথম ১৫ দিনের সময়সূচি আগে ঘোষণা করা হবে, বাকি ম্যাচগুলি ভোটের তারিখ চূড়ান্ত হওয়ার পরে প্রকাশ করবে বিসিসিআই। ঐতিহ্য মেনে উদ্বোধনী ম্যাচটি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং পঞ্জাব কিংসের মধ্যেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ শেষবারের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলের ম্যাচ দিয়েই নতুন মরসুমের পর্দা ওঠে। চূড়ান্ত সূচির অপেক্ষায় এখন সকলেই। 

আরও পড়ুন: ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদি-জামাইবাবুর, শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে বিশ্বকাপ জেতালেন ভারতীয় তারকা

আইপিএল ২০২৬ ফরম্যাট

আইপিএলে ১০টি দল 'ডাবল রাউন্ড-রবিন' পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে যেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে দু'বার খেলবে হোম-অ্যাওয়ের ভিত্তিতে। ম্যাচগুলি কলকাতা, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, জয়পুর, রায়পুর-সহ ১০টি প্রধান শহরে অনুষ্ঠিত হবে। এই মরসুমে ৮০টি লিগ ম্যাচ এবং ৪টি প্লে-অফ হবে।

আইপিএল ২০২৬-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলি

আইপিএলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলি- চেন্নাই সুপার কিংস (নেতৃত্বে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ), মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স (নেতৃত্বে হার্দিক পাণ্ডিয়া),  রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (নেতৃত্বে রজত পাটিদার), কলকাতা নাইট রাইডার্স (নেতৃত্বে অজিঙ্কা রাহানে), গুজরাত টাইটান্স (নেতৃত্বে শুভমন গিল), রাজস্থান রয়্যালস (নেতৃত্বে রিয়ান পরাগ), লখনউ সুপার জায়ান্টস (নেতৃত্বে ঋষভ পন্থ), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (নেতৃত্বে প্যাট কামিন্স), দিল্লি ক্যাপিটালস (নেতৃত্বে অক্ষর প্যাটেল), এবং পাঞ্জাব কিংস (নেতৃত্বে শ্রেয়স আইয়ার)।
 

 

