/IPL 2026 HONEY-TRAP HORROR: হোটেলেই ‘হানি-ট্র্যাপ’ ক্রিকেটারদের? উত্তেজক শরীরের প্রলোভনে পাতা যৌন ফাঁদেই...আইপিএলের নতুন নিয়মে রহস্যের গন্ধ!

IPL 2026 Honey-Trap: আইপিএলে কি ক্রিকেটারদের ‘হানি-ট্র্যাপ’? শরীরের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন ফাঁদ পাতা হচ্ছে? আইপিএলের নতুন নিয়মে রহস্যের গন্ধ রয়েছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর কয়েক ঘণ্টা। তারপরে নিউ চণ্ডীগড়ের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু আইপিএল কোয়ালিফায়ার টু (Qualifier 2 IPL 2026)। শুক্রবার গুজরাত টাইটান্স এবং রাজস্থান রয়্যালসের (Gujarat Titans vs Rajasthan Royals) মধ্যে যে জিতবে, সে আগামী রবিবার ৩১ মে অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (Royal Challengers Bengaluru) বিরুদ্ধে আইপিএল ফাইনালে (IPL 2026) মুখোমুখি হবে। আর লিগ ফয়সলার ২ ম্যাচ আগেই বিসিসিআই জুড়ল নয়া দুই নিয়ম (BCCI Adds New Rule)। কিন্তু কেন? আসুন জেনে নিন এই প্রতিবেদনে চোখ রেখে।
বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিএসইউ) আইপিএলে প্লেয়ার এবং অফিসিয়ালদের স্মার্ট সানগ্লাস পরা নিষিদ্ধ করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে বিসিসিআই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কারণ এই গ্লাসগুলি উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি। মোবাইল ডেটা বা ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের সাহায্যে লাইভ স্ট্রিমিং এবং ভিডিয়ো কল করা যায়। বোর্ডের নজরে এসেছে যে, কিছু কোম্পানি ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের স্মার্ট সানগ্লাস বিক্রিও করছে এবং মার্কেটিংও করছে।
'লাইভ স্ট্রিমিং, টেক্সট মেসেজ আদান-প্রদান, মোবাইল ডেটা বা ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অডিও ও ভিডিয়ো কল করতে সক্ষম, এমন উন্নত যোগাযোগের সুবিধাযুক্ত গগলস বা চশমাকে পিএমওএ (প্লেয়ার্স এবং ম্যাচ অফিসিয়ালস এরিয়া) ন্যূনতম মানদণ্ডের অধীনে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হল। পিএমওএ-তে এগুলি রাখাও যাবে না। ম্যাচের দিনগুলিতে পিএমওএ-তে প্রবেশের সময়ে সকল খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, মোবাইল ফোন ও স্মার্টওয়াচের পাশাপাশি এই ধরনের ডিভাইসগুলিও নিরাপত্তা লিয়াজোঁ কর্তার কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এমন করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা দিতে হবে।'
চলতি আইপিএলেই রাজস্থান রয়্যালসের রোমি ভিন্দরকে ম্যাচ চলাকালীন ডাগআউটে বসে ফোন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল। এরপরেই এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি সতর্কও করা হয়েছিল। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ এবং 'হানি-ট্র্যাপ'-এর আশঙ্কায় খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের হোটেলের রুমেও তাঁদের অতিথিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বোর্ড।
বিসিসিআই সচিব দেবজিত্ সাইকিয়া আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে লিগ চলাকালীনই সুপরিকল্পিত 'হানি-ট্র্যাপ'-এর সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে চিঠি দিয়েও পরিস্থিতি বুঝিয়ে ছিলেন। যা যৌন অসদাচরণ-সহ গুরুতর অভিযোগের জন্ম দিতে পারে।পাশাপাশি তিনি দলগুলিকে সর্বদা সতর্ক থাকতেও বলেছিলেন। যদিও আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত আইপিএল স্বচ্ছ। 'হানি-ট্র্যাপ'-এর মতো ঘটনা ঘটেনি কোনও। রিয়ান পরাগের ভেপিং ছাড়া আরও কোনও সমস্যা হয়নি বলেই তিনি জানিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)