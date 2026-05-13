/IPL 2026 Playoffs Qualification: প্লে-অফের লড়াইয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে ৮ দল? কেকেআর পারবে আদৌ কোয়ালিফাই করতে? কাদের টিকিট প্রায় কনফার্মড?

IPL 2026 Playoffs Qualification: ১০ দিনে শেষ হবে আইপিএলের লিগ পর্যায়ের খেলা। তারপরেই শুরু প্লে-অফের লড়াই। তার আগে দেখে নিন কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে এখন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের (KKR) মতো দলগুলি শেষ মুহূর্তের ঘুরে দাঁড়ানোয়, আইপিএলের (IPL 2026) লিগ পর্ব শেষ হতে আর মাত্র ১০ দিন বাকি থাকতেই প্লে-অফের চার জায়গার লড়াইয়ে ৮ দল। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই মনে করা হয়েছিল যে, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) এবং ধারাবাহিক পারফর্মার গুজরাট টাইটান্স (GT) প্লে-অফে (IPL 2026 Playoffs) জায়গা করে নেবে। প্রতিযোগিতার শুরুতে কিছুটা মন্থর গতিতে এগোলেও, সানরাইজার্স হায়দরাবাদও (SRH) শীর্ষ দলগুলির দৌড়ে শামিল হয়েছে।
১) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: গতবার চ্যাম্পিয়ন রজত পাতিদারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবারও ভীষণ ভাবে খেতাবের দৌড়ে। ১৩ মে বুধবার কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারালেই প্লে-অফ কার্যত নিশ্চিত। শেষ চারের টিকিট কাটতে আরসিবি-র আর একটি জয় দরকার। এক্ষেত্রে ১৬ পয়েন্টের তুলনায় ১৮ পয়েন্টকেই অধিক নিরাপদ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। গত মরসুমে একমাত্র মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই ১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল। ১১ ম্যাচের মধ্যে ৭ জয়ের সুবাদে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে, প্লে-অফের দৌড়ে থাকা দলগুলির মধ্যে আরসিবি-র নেট রান রেটই বর্তমানে শীর্ষে (+১.১০৩)। কেকেআর ম্যাচের পর লিগ পর্বের শেষ দু’টি ম্যাচে তারা যথাক্রমে পঞ্জাব কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে।
২) পঞ্জাব কিংস: হতশ্রী বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের কারণে পঞ্জাব কিংসকে টানা চার ম্যাচ হেরেছে। তবে আইপিএলের প্রথমার্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে শ্রেয়স আইয়াররা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারে। ব্যাটারদের দুর্দান্ত ফর্মের সুবাদে প্রীতি জিন্টাদের নেট রান রেট বেশ ভালো। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, আরসিবি এবং এসআরএইচের বিপক্ষে বাকি থাকা তিন ম্যাচের মধ্যে দু’টিতে জয় পেলেই শেষ চারে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা। ১১ ম্যাচে মোট ১৩ পয়েন্ট পঞ্জাবের ঝুলিতে। যার মধ্যে এক পয়েন্ট এসেছে কেকেআরে বিরুদ্ধে ইডেনে বৃষ্টিবিঘ্নিত ও পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে। ধরমশালায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটি তাদের জিততেই হবে। অন্যথায় শেষ দু’টি ম্যাচে নামার আগে তাদের উপর প্রবল চাপ থাকবে।
৩) গুজরাত টাইটান্স: ২০২২ সালে আইপিএল অভিষেকের পর থেকেই গুজরাত টাইটান্স মাত্র একবারই প্লে-অফে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বোলারদের দুর্দান্ত ছন্দ এবং টপ অর্ডারের তিন ব্যাটারের সুবাদে, শুভমন গিলরা নেতৃত্বাধীন দল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে প্লে-অফের পথে অনেকটাই এগিয়ে। ১২ ম্যাচের মধ্যে ৮ জয়ের সুবাদে ঝুলিতে আছে ১৬ পয়েন্ট। আরসিবি-র মতোই গুজরাতও কার্যত প্লে-অফের টিকিট কেটে ফেলেছে। শুভমনরা লিগের শেষ দু’টি ম্যাচ কেকেআর এবং সিএসকে-র বিরুদ্ধে খেলবে। একটি জিতলেই প্রথম চার।
৪) সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: শেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৬টিই জয় তুলে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এসআরএইচ এমন আরেকটি দল, যারা ঠিক সময়েই যেন নিজেদের সেরা ছন্দে পৌঁছেছে। দলের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং লাইন-আপ নিজেদের দায়িত্ব দুর্দান্ত পালন করেছে। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে বোলাররাও তাঁদের দারুণ কাজ করছে। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় তিনে। তাদের হাতে এখনও দু’টি ম্যাচ আছে। প্রতিপক্ষ সিএসকে ও আরসিবি। প্লে-অফে জায়গা করে নিতে হলে কামিন্সদের অন্তত আরও ২ পয়েন্ট প্রয়োজন। সম্ভব হলে চারটিই ভালো। আর এক্ষেত্রে তাদের অনুকূলে থাকা ০.০৩১ নেট রান রেটও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ১২ ম্যাচের মধ্যে তাদের পঞ্চম পরাজয় এসেছে গত মঙ্গলবার রাতে গুজরাতের বিরুদ্ধে।
৫) চেন্নাই সুপার কিংস: প্রথম তিন ম্যাচে হারের পর সিএসকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের শেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতেই জয় তুলে এনেছে। ১৫ মে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে দুই পয়েন্ট পেতেই মরিয়া হবেন রুতুরাজরা। এরপর লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে তারা যথাক্রমে এসআরএইচ এবং জিটি-র মুখোমুখি হবে। কেবল ১৮ পয়েন্ট পেলেই সঞ্জুরা প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করতে পারবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্লে-অফের দৌড়ে থাকা দলগুলি একে অপরের মুখোমুখি হবে। ফলে সিএসকে-র জন্য তাদের বাকি সব ম্যাচে জয় পাওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
৬) কলকাতা নাইট রাইডার্স: অজিঙ্কা রাহানের কেকেআর লিগের প্রথমার্ধে অত্যন্ত বাজে পারফরম্যান্স করেছে। টানা ছয় ম্যাচে হারের পর শেষ চার ম্যাচে জয় তুলে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে। অন্য দলগুলির তুলনায় তাদের হাতে এখনও একটি ম্যাচ বেশি রয়েছে এবং তারা সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্ট পেতে পারবে। যা প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কেকেআর তাদের শেষ তিন ম্যাচই নিজেদের ঘরের মাঠেই খেলবে। এটা বিরাট পাওনা। বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।
৭) রাজস্থান রয়্যালস: বৈভব সূর্যবংশী এবং ধ্রুব জুরেলের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সত্ত্বেও শুরুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। মরসুমের শুরুতেই টানা চার জয় ছিল। কিন্তু এরপরই তারা পথ হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদের শেষ ৭ ম্যাচের মধ্যে ৫টিই হারে। পঞ্জাব কিংসের মতোই রাজস্থানের বোলিং বিভাগও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে রয়্যালসদেরও এখন বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে অন্তত দু’টিতে জিততে হবে এবং আশা করতে হবে যেন অন্যান্য ম্যাচের ফলাফল তাদের অনুকূলে যায়। বাকি ম্যাচগুলিতে তারা দিল্লি ক্যাপিটালস, লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হবে। প্রতিপক্ষ দলগুলির বর্তমান পারফরম্যান্সের কথা বিবেচনা করলে এটি তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।
৮) দিল্লি ক্যাপিটালস: দিল্লির প্লে-অফে পৌঁছনোর আশা এখন সরু সুতোর উপর ঝুলছে। যদিও অক্ষর প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন দল ইতোমধ্যেই আগামী মরসুমের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে জয় পেলেও, প্লে-অফে জায়গা করে নিতে হলে তাদের সামনে এখনও অনেক কঠিন পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। ১২ ম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তারা বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় সাতে এবং সর্বোচ্চ ১৪ পয়েন্টে যেতে পারে। এমনকী বড় ব্যবধানে জয় পেলেও তা হয়তো তাদের জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে।
