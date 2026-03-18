  • IPL 2026 RCB Sale: IPL এর মাঝেই বিক্রি হচ্ছে RCB, বিরাট-স্মৃতিদের মালিকানা কার হাতে? এবার লড়াইয়ে নামল KKR

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Sale: বিক্রি হয়ে যাচ্ছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, লড়াইয়ে এখন দুই সংস্থা। এমনকী বিক্রির পথে রাজস্থান রয়্যালসও

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 18, 2026, 05:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর ঠিক ১০ দিন পরেই এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আসন্ন আইপিএলের (IPL 2026) পর্দা উঠছে। ২৮ মার্চ ওপেনিং ম্যাচে মুখোমুখি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, RCB vs SRH)। আর ঠিক তার আগেই, আরসিবি বিক্রি হওয়ার (IPL 2026 RCB Sale) বিরাট আপডেট চলে এল। আরসিবির বর্তমান মালিকানা এখন ডিয়াজিয়োর (ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের মাধ্যমে) হাতে রয়েছে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে বিরাট কোহলিরা (Virat Kohli) ও স্মৃতি মান্ধানারা (Smriti Mandhana) পেয়ে যাবেন নতুন মালিক। এমনটাই রিপোর্ট এখন।

বিরাট-স্মৃতিদের মালিকানা কার হাতে?

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সহ-মালিক আব্রাম গ্লেজার আরসিবি অধিগ্রহণে ইচ্ছুক বলেই জানা গিয়েছিল গত ফেব্রুয়ারিতে। এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় ফার্মা ব্যবসায়ী আদর পুনাওয়ালা সহ-৯ জনেরও বেশি দরদাতা আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন বলে খবর হয়েছিল। তবে এখন জানা যাচ্ছে মালিকানা নেওয়ার দৌড়ে এখন ২ সংস্থাই টিকে রয়েছে। ১৬৫০০ থেকে ১৭০০০ কোটি টাকার ভিতরেই আরসিবি-র বাজার মূল্য। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, দু'বারের ডব্লিউপিএল ও একবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দল কিনতে চেয়ে উল্লেখযোগ্য দর দিয়েছে সুইডিশ প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম ইকিউটি। রঞ্জন পাইয়ের নেতৃত্বাধীন মার্কিন ইকুইটি ফার্ম কোলবার্গ ক্রাভিস রবার্টস অ্যান্ড কোং (কেকেআর) এবং সিঙ্গাপুরের গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি টেমাসেকও রয়েছে লড়াইয়ে। তবে ইকিউটি লড়াইয়ে সবার আগে রয়েছে বলেই রিপোর্ট। আব্রাম গ্লেজার বিনিয়োগ সংস্থা ল্যান্সার ক্যাপিটাল ও পুনাওয়ালার সেরাম সর্বোচ্চ ১.৮ বিলিয়ন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৪৫০০ – ১৫০০০ কোটি টাকা) বেশি দিতে পারবে না বলেই দৌড় থেকে সরে এসেছে। 

বিক্রি হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসও!

আরও বেশ কিছু রিপোর্ট বলছে যে, সুইডিশ প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম ইকিউটি, এই ব্যবসায়িক উদ্যোগে যৌথ ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার কথা ভাবছে। উপমহাদেশের নিরিখে আরসিবি 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল স্পোর্টস প্রপার্টি', সম্ভবত আইপিএলের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলও। ৩১ মার্চ নাগাদ দুই দরদাতাকেই আরসিবি-র নির্ধারিত মূল্যের সমপরিমাণ প্রস্তাব দিতে হবে। বর্তমান মালিকই স্বতন্ত্রভা বে উভয় প্রস্তাব বা পদ্ধতির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার দায়িত্ব নিতে পারে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি হতে সম্ভবত বছরের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে।  রাজস্থান রয়্যালসও তাদের বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে বলে খবর। মনোজ বাদালের নেতৃত্বাধীন ইমার্জিং মিডিয়া তাদের মালিকানা বা অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দিতে চাইছে। তারা সম্পূর্ণ মালিকানাই বিক্রি করে দিতে আগ্রহী। যার সম্ভাব্য মূল্য ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আশেপাশে হতে পারে। সম্ভাব্য ক্রেতাদের তালিকায় রয়েছে আদিত্য বিড়লা গ্রুপ (যারা মার্কিন বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিটজারের সঙ্গে যৌথ ভাবে এগোচ্ছে) এবং টাইমস গ্রুপ (যাদের ‘দ্য হান্ড্রেডে লন্ডন স্পিরিটের ফ্র্যাঞ্চাইজিরও মালিকানা রয়েছে।

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

