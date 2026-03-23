IPL 2026: বাণিজ্যিক বিস্ফোরণে ১০০০ কোটির স্পনসরশিপ মহাপ্রলয় আইপিএলে, এই ৩ ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির মারকাটারি রমরমা বাজারে

IPL 2026: বাণিজ্যিক বিস্ফোরণে ১০০০ কোটির স্পনসরশিপ মহাপ্রলয় আইপিএলে, এই ৩ ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির মারকাটারি রমরমা বাজারে
IPL Team Sponsorship Revenues: আইপিএলের টিম স্পনসরশিপ রেভিনিউ ১০০০ কোটির মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলল। যা NFL-EPL-কেও কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে দিল। আর এই ৩ ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির মারকাটারি বাজার বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ ইতিহাস (Indian Premier League) লিখে দিল। মার্কি টি-২০ টুর্নামেন্টের ১৯তম সংস্করণ শুরু হতে আর ঠিক ৫ দিন বাকি। আর তার আগেই চমকে দেওয়া তথ্য এল সামনে। ডব্লিউপিপি মিডিয়ার তৈরি করা 'স্পোর্টিং নেশন রিপোর্ট ২০২৫' বলছে, আইপিএল টিম স্পনসরশিপ রেভিনিউ ১০০০ কোটির মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলল (IPL Team Sponsorship Revenues Breach Rs 1,000 Crore Mark)। এই ল্যান্ডমার্কে বলে দিচ্ছে যে, আইপিএলের কী বিপুল জনপ্রিয়তা এখন! তার সঙ্গেই বিশ্বের ১ নম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট লিগ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, প্রধান বিপণনের মাধ্যম হিসেবে ক্রিকেটের প্রতি ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান আস্থাকেই প্রতিফলিত করে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য স্পনসরশিপের এই বিরাট লাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সুরক্ষা প্রদানেরও ইঙ্গিতবাহী। যা কেবল শুধুই প্রথাগত টিকিট বিক্রি ও সম্প্রচার স্বত্বের উপর নির্ভর না করে তাদের স্থিতিশীলতাই নিশ্চিত করে।
কী করে আইপিএলের এই রমরমা?
আইপিএলে ব্র্যান্ড ক্যাটেগরিই এই বাণিজ্যিক বিস্ফোরণের মূল চালিকাশক্তি। একসময়ে আইপিএলের বাজারে ফ্যান্টাসি গেমিং কোম্পানিগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সেখানে নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিয়মের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য এখন প্রযুক্তি, বিমান চলাচল, ফিনটেক এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো খাতগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই শিল্পগুলিই আইপিএলকে ভারতের বিশাল ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ফ্লাডগেট খুলে দিয়েছে। যা এই লিগের বাণিজ্যিক আবেদনকে আরও প্রসারিত করেছে। বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি আইপিএলের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত বহন করছে। যার প্রমাণ হিসেবে বর্তমানে অনেক চুক্তিতেই ভারতের বাইরেও প্রচার ও কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন: হাসপাতালে শুয়ে ভারতীয় ক্রিকেটার, থাইল্যান্ডে বানালেন যোনিপথ, চার-ছক্কা হাঁকানো যশস্বীদের সতীর্থ আইপিএলের আগেই নারী
৩ ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির মারকাটারি বাজার
১০০০ কোটি টাকার এই বিরাট অঙ্ক কিন্তু ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়নি যদিও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই সুপার কিংস ৩ ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজি। যাদের মারকাটারি বাজার। স্পনসরশিপ রেভিনিউ উপার্জনের দিক থেকে তারা শীর্ষে। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, টপ টিয়ারে থাকা এই তিন ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রায় ১৫০ কোটি টাকা করে স্পনসরশিপ থেকে আয় করেছে। যা লিগের বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিয়েছে। আর ঠিক এর পরের স্তরেই অর্থাত্ সেকেন্ড টিয়ারে আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও গুজরাত টাইটান্স। বাণিজ্যিক মূল্যায়নে দ্বিতীয় সারিতে অবস্থা। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সম্মিলিত ভাবে মোট অঙ্ককে ১০৩৩ কোটিতে পৌঁছে দিয়েছে। ডব্লিউপিপি মিডিয়ার এমডি বিনীত কার্নিকের সংযোজন, 'আইপিএল শুধু বড়ই নয়, এটি ভারতের ক্রীড়া বাণিজ্যের মেরুদণ্ড। যা প্রমাণ করে যে, যদি কোনও প্রভাবশালী প্ল্যাটফর্মে বড় দর্শক সমাগম হয়, তবে প্রচলিত হোক বা নতুন—সব ধরনের স্পনসরই সেখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।'
আরও পড়ুন: আইপিএলের আগেই অবসর নক্ষত্রের, বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটে
আইপিএল বনাম অন্যান্য গ্লোবাল লিগ
বিশ্বের অন্যান্য বড় স্পোর্টস লিগের সঙ্গে তুলনা করলে আইপিএলের বাণিজ্যিক উত্থান সত্যিই বিস্ময়কর। ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফুটবল লিগ। যার বার্ষিক আয় ৬ বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি। তবে প্রতি ম্যাচের মিডিয়া রাইটস মূল্যের বিচারে আইপিএল ইতিমধ্যেই তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এবং বিশ্বে কেবল ন্যাশনাল ফুটবল লিগ ওরফে এনএফএল রয়েছে এর পরে। অন্যদিকে ফর্মুলা ওয়ান এবং প্রিমিয়র লিগ সারা বছর জুড়ে বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমানতার সুবিধা পায়। কিন্তু আইপিএলের বিশাল আর্থিক প্রভাব মাত্র দু'মাসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার লিগগুলির দীর্ঘমেয়াদি ম্যারাথন কৌশলের তুলনায়, আইপিএল হয়ে ওঠে অত্যন্ত তীব্র। স্বল্পসময়ের স্প্রিন্ট—যেখানে ব্র্যান্ড এনগেজমেন্ট সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যায়।
