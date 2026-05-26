/IPL 2026 WORST XI: চলতি আইপিএলের জঘন্যতম একাদশে কারা? হতশ্রী এগারোয় বুমরা-পন্থের মতো হেভিওয়েটরাও

IPL 2026 WORST XI: চলতি আইপিএলের জঘন্যতম একাদশ বেছে নেওয়া হয়েছে। হতশ্রী এগারোয় জসপ্রীত বুমরা এবং ঋষভ পন্থের মতো হেভিওয়েটরাও রয়েছেন। এখানে রইল সেই এগারো ক্রিকেটারের লিগের কার্যকলাপ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল (IPL 2026) প্রায় শেষ লগ্নে। গ্রুপ পর্বের ৭০ ম্যাচ শেষ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (Royal Challengers Bangalore), গুজরাত টাইটান্স (Gujarat Titans) সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (Sunrisers Hyderabad) ও রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals) চলে গিয়েছে। আগামী ৩১ মে লিগের ফাইনাল। মানে হাতে আর ঠিক ৬ দিন। তারপরেই শিরোপা জিতবে এই চারের একজন। আর এবার চলতি লিগের জঘন্যতম একাদশ চলে এল সামনে। হতশ্রী এগারোয় জসপ্রীত বুমরা ও ঋষভ পন্থের মতো হেভিওয়েটরাও আছে।
১) রুতুরাজ গায়কোয়াড়: চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেও তাঁর পারফরম্যান্স ছিল খুবই হতাশাজনক। মাত্র ৩৩৭ রান করেছেন এবং ১২৩.৪৪-এর মন্থর স্ট্রাইক রেটের কারণে তাঁকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। তার অফ-ফর্মের কারণেই সিএসকেও বেশ ভুগেছে। ৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে শেষ করে প্লে-অফে ওঠার সুযোগ অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছে।
২) পাথুম নিসঙ্কা: দিল্লি ক্যাপিটালসের শ্রীলঙ্কান ওপেনার পাথুম নিসঙ্কাও হতাশাজনক পারফরম্যান্সই উপহার দিয়েছেন। ১০ ম্যাচে ১৫৮.৮৬ স্ট্রাইক রেটে মাত্র ২৭৮ রান করেছেন। তাঁর দু'টি অর্ধ-শতক ফ্র্যাঞ্চাইজির মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও, নিসঙ্কা সামগ্রিক ভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে আইপিএল জুড়ে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা কেএল রাহুলকে তিনি সেভাবে সঙ্গ দিতে পারেননি। এর প্রভাব পড়ে ডিসি-র প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনার উপরেও তারা ১৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৬ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে।
৩) ঋষভ পন্থ: আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী খেলোয়াড় ও অধিনায়ক হিসেবে নিজের দ্বিতীয় মরসুমে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের পারফরম্যান্স ছিল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক নীচে। ১৪ ম্যাচে তিনি মাত্র ২৮.৩৬ গড়ে এবং ১৩৮.০৫ স্ট্রাইক রেটে মোট ৩১২ রান করেছেন। অন্যদিকে তাঁর দলও অত্যন্ত বাজে মরসুম দেখেছে। মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার একেবারে শেষে সবার আগে টুর্নামেন্ট থেকে বেরিয়ে যায়।
৪) ক্যামেরন গ্রিন: কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের রেকর্ড মূল্যে কেনা তারকা খেলোয়াড় ক্যামেরন গ্রিনের কাছ থেকে অনেক বেশি কিছুই প্রত্যাশা করেছিল। তাঁকে দলে নিতে কেকেআরকে বিশাল অঙ্কের ২৫.২০ কোটি টাকা দিয়েছিল। এই অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার পুরো মরসুম জুড়ে ধারাবাহিকতার অভাব দেখিয়েছেন এবং মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি ১৪৫.৭০ স্ট্রাইক রেটে ৩২২ রান করলেও বল হাতে ছিলেন অত্যন্ত খরুচে। ১০.৬৪ ইকোনমি রেটে তিনি মাত্র ৭ উইকেট শিকার করেছেন। সব মিলিয়ে কেকেআর ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বর স্থানে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল।
৫) হার্দিক পাণ্ডিয়া: মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য আইপিএল ২০২৬ মৌসুমটি ছিল সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ার মতো একটি অধ্যায়। অধিনায়ক হিসেবে ব্যর্থতার কারণে, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের (MI) ঘনিষ্ঠ অনেকেই এখন এমনও ধারণা করছেন যে, পরবর্তী আসরের আগেই হার্দিক পান্ডিয়াকে অন্য দলে 'ট্রেড' করে দেওয়া হতে পারে কিংবা দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। ব্যাট হাতে তার গড় ছিল অত্যন্ত নড়বড়ে (মাত্র ২০), আর বল হাতেও তিনি প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। তার কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল; যার ফলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় হতাশাজনকভাবে ৯ম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে। অক্ষর প্যাটেল: আইপিএল-এ অক্ষর প্যাটেলের জন্য এটি ছিল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বাজে মৌসুম। একজন রক্ষণাত্মক স্পিন বোলার এবং লোয়ার-অর্ডারের ব্যাটসম্যান হিসেবে তার নির্ভরযোগ্যতা মৌসুমের প্রথমার্ধেই উধাও হয়ে যায়। এর ফলে শেষদিকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও দিল্লি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ে এবং ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে থেকে মৌসুম শেষ করে।
৬) জিতেশ শর্মা: আরসিবি-র উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জিতেশ শর্মার জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতো মরসুম। তবে বেঙ্গালুরুর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর এই ব্যর্থতা খুব একটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেনি। বাউন্ডারি হাঁকাতেও ভীষণ সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং প্রথম বল থেকেই দ্রুতগতিতে রান তোলার যে বিশেষ দক্ষতার জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ সেই 'কুইক-ফায়ার ক্যামিও' খেলার ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন।
৭) অংশুল কাম্বোজ: অংশুল কাম্বোজের ১০.৫৩-এর প্রশ্নবিদ্ধ ইকোনমি রেটটি আইপিএলের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল রেট। তা সত্ত্বেও ২১ উইকেট নিয়ে তিনি সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় উপরের দিকেই রয়েছেন। এই মরসুমে তিনি নিয়মিত উইকেট পেলেও, সব মিলিয়ে ৫৩০ রান খরচ করে ফেলাটা সিএসকে-র বোলিং বিভাগের ধারাবাহিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
৮) অর্শদীপ সিং: ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ার বড় তারকা হয়ে ওঠা অর্শদীপ সিং এই মরসুমে তাঁর বোলিংয়ের চেয়ে বরং অনলাইন কার্যকলাপের কারণেই বেশি খবরের শিরোনাম হয়েছেন। ১৪ ম্যাচে অংশ নিয়ে অর্শদীপ ঠিক ১৪ উইকেট শিকার করেছেন। তবে তাঁর ইকোনমি রেট ছিল বেশ ব্যয়বহুল—১০.২১।
৯) জসপ্রীত বুমরা: ভারতের সম্ভবত সেরা 'অল-ফরম্যাট' পেসার জসপ্রীত বুমরার জন্য এটি ছিল কেবলই এক সাময়িক ছন্দপতন। পুরো মরসুম জুড়ে তিনি মাত্র ৪ উইকেট শিকার করেছেন এবং তাঁর ইকোনমি রেট ছিল ৮.৩৭ ! যা গত দু'টি মরসুমে সাতের নীচে
১০) কুলদীপ যাদব: বাঁ-হাতি 'চায়নাম্যান' বোলার ছিলেন দিল্লির প্রধান উইকেট শিকারের অস্ত্র। কিন্তু শেষমেশ আইপিএলে ১০.৩০-এর ইকোনমি রেট নিয়ে তিনি টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বোলারদের তালিকায় নাম লেখান। তিনি সব মিলিয়ে মাত্র ১৪ উইকেট শিকার করতে সক্ষম হন। যার ফলে দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের শীর্ষ চার দলের তালিকায় জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়।
১১) শিবম দুবে: তালিকায় সবার শেষে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী তারকা শিবম দুবে আছেন। মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে এই মরসুম। মন্থর ব্যাটিংয়ের কারণে সমালোচিত হয়েছেন বারবার। তবে দলে ব্যাটিং ইউনিটের অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে তাঁকে অনেক সময়ে স্বাভাবিক মারকাটারি পজিশনের চেয়েও ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে হয়েছিল।
