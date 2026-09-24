/IPL 2027: আইপিএল নিয়ে এল বিরাট আপডেট, এবার বছরের শেষেই… জানিয়ে দিলেন লিগের চেয়ারম্যান ধুমাল, সিলমোহর সাইকিয়ারও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী বছরের আইপিএল নিয়ে এল বড় আপডেট। তিন বছর পর লিগের নিলাম ফিরছে ভারতে। শীতের গোয়ায় বসবে খেলোয়াড় কেনা-বেচার আসর। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে চেয়ারম্যান অরুণ ধুমালকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'আইপিএল নিলামের জন্য় আমরা গোয়া চূড়ান্ত করেছি। সম্ভাব্য তারিখ ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর'। নিলামের আগের তিনটি আসর দুবাই, জেদ্দা (মেগা নিলাম) এবং আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধুমাল আগেই জানিয়েছিলেন যে, নিলামকে ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি এক সুচিন্তিত উদ্যোগ ছিল। গোয়ায় মিনি নিলাম হবে। ফলে ছোট আয়োজন একদিনেই হয়ে যাবে। অরুণ আরও বলেন, 'গত তিন বছর ধরে সৌদি আরব, দুবাই ও আবুধাবির মতো তিনটি বিদেশি ভেন্যুতে আইপিএল নিলাম আয়োজনের পর, এবার আমরা ডিসেম্বরে গোয়াতে এর আয়োজন করছি।'
খবরে সিলমোহর সাইকিরাও
বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া নিশ্চিত করেছেন যে, টানা তিন বছর বিদেশে নিলাম আয়োজনের পর ফের ভারতে ফিরছে নিলাম। তিনি জানান, ডিসেম্বরের এই আয়োজনের জন্য ভেন্যু হিসেবে গোয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, বিসিসিআইয়ের মিনি নিলাম গোয়াতেই অনুষ্ঠিত হবে।' তিনি আরও বলেন, 'নিলাম ১৫ ডিসেম্বরের কাছাকাছি সময়ে হবে।' এখনও বেশ কিছু বিষয় ঘোষণা করা বাকি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে নিলামের সুনির্দিষ্ট তারিখ, গোয়ার মধ্যে নিলামের ভেন্যু, খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশনের তালিকা এবং খেলোয়াড় ধরে রাখা (রিটেনশন), ছেড়ে দেওয়া (রিলিজ) ও অদলবদলের (ট্রেড) পর প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হাতে থাকা চূড়ান্ত বাজেট বা 'পার্স'। বর্তমান চক্রে বাজেট বৃদ্ধির যে ধারাবাহিকতা রয়েছে, তার অংশ হিসেবেই ২০২৭ মরসুমে খেলোয়াড়দের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ১৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়টি বৃহত্তর কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
রয়েছে আরও একটি আপডেট
এদিকে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত 'ইন্ডিয়া এ' মহিলা দল ও 'অস্ট্রেলিয়া এ' মহিলা দলের মধ্যের মাল্টি-ডে ম্যাচটি ধরমশালা থেকে সরিয়ে মোহালিতে স্থানান্তর করা হয়েছে; আউটফিল্ড ও মাঠের বর্তমান পরিস্থিতির উপর দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাতের প্রভাবের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ম্যাচ এখন মোহালির পিসিএ আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই মাঠেই দল দু'টির মধ্যে চলতি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজও আয়োজিত হচ্ছে। ভারত 'এ' নারী দলের ২৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করে চার উইকেটে জয়ের মাধ্যমে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই ভেন্যু পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে বিসিসিআই-এর সচিব জানান, ধর্মশালায় অব্যাহত বৃষ্টিপাত ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যাতে ক্রিকেটীয় কার্যক্রম কোনও বাধা ছাড়াই চালিয়ে নেওয়া যায়, সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা সম্প্রতি আসন্ন টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলি ধরমশালা থেকে মোহালিতে সরিয়ে নিয়েছি, কারণ ধরমশালার বর্তমান আবহাওয়া ক্রিকেটের জন্য খুব একটা অনুকূল নয়। সেখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ধরমশালার এই অবিরাম বৃষ্টির কারণে আমরা ম্যাচগুলি মোহালিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে আবহাওয়ার কোনও বিঘ্ন ছাড়াই ক্রিকেটীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়।' বোঝাই যাচ্ছে এবার নির্বিঘ্নেই ক্রিকেট হবে।
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