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IPL 2027: আইপিএল নিয়ে এল বিরাট আপডেট, এবার বছরের শেষেই… জানিয়ে দিলেন লিগের চেয়ারম্যান ধুমাল, সিলমোহর সাইকিয়ারও

IPL 2027 Auction: আইপিএল নিয়ে চলে এল এবার বিরাট, এবার বছরের শেষেই বসবে বাজার। জানিয়ে দিলেন লিগের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল, সিলমোহর দেবজিত সাইকিয়ারও

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:14 PM IST
IPL 2027: আইপিএল নিয়ে এল বিরাট আপডেট, এবার বছরের শেষেই… জানিয়ে দিলেন লিগের চেয়ারম্যান ধুমাল, সিলমোহর সাইকিয়ারও

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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