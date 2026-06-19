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বিশ্বকাপে ভয়ংকর বিপর্যয় ইরানের, ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে শান্তিচুক্তির পরেই... এবার চরম পদক্ষেপ মেহদিদের

Iran Football Team: এখন বিশ্বকাপে ভয়ংকর বিপর্যয় ইরানের! ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে শান্তিচুক্তির পরেও স্বস্তি নেই, এবার চরম পদক্ষেপ মেহদিদের! জানিয়ে দিল যে কী করা হবে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 19, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:23 PM IST
বিশ্বকাপে ভয়ংকর বিপর্যয় ইরানের, ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে শান্তিচুক্তির পরেই... এবার চরম পদক্ষেপ মেহদিদের
Image Credit: ইরানের চরম হুঁশিয়ারি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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