/বিশ্বকাপে ভয়ংকর বিপর্যয় ইরানের, ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে শান্তিচুক্তির পরেই... এবার চরম পদক্ষেপ মেহদিদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরানের 'যুদ্ধ' শুরু হয়েছিল। ১৫ সপ্তাহের দীর্ঘ সংঘাত পেরিয়ে অবেশেষে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইরান-আমেরিকা। মাসুদ পেজেশকিয়ান দেশের ফুটবলাররা এখন বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় এসেছেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশে বিন্দুমাত্র স্বস্তিতে নেই টিম ইরান। আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে ইরানের রীতিমতো সংশয় ছিল। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র পাঁচ দিন আগেই আমেরিকার ভিসা পেয়েছিল ইরান। তবে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলার পর থেকে এখনও পর্যন্ত শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেনি তারা। আর এবার ইরান নিচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ।
বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আগামী রবিবার বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামছে ইরান। তবে খেলার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেই তাদের লস অ্যাঞ্জেলেস পা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে! এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিকে। তবে ইরান আর চুপ করে থাকছে না। 'আয়োজকদের আরোপিত নিষাধাজ্ঞা' নিয়ে এবার ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করতে চলেছে ইরান। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'গ্রুপ জি'-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচের পর ইরানের হেড কোচ আমির ঘালেনোই দাবি করেছিলেন যে, বিশ্বকাপে তারাই 'সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত' দল। ইরানের অধিনায়ক মেহদি তারেমি বলেছিলেন যে, লজিস্টিক বা ব্যবস্থাপনার জটিলতার কারণে তাঁদের সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলি ছিল 'বিপর্যয়'। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার পরদিনই রেস্ট ও রিকভারি সেশনের ভুলেই তাদের অবিলম্বে মেক্সিকোর তিজুয়ানায় বেস ক্যাম্প ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর তাতেই এই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর।
শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইরানের ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, 'এই ধরনের বিধিনিষেধ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী সব দলের জন্য সমান শর্ত প্রদানের নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং দলগুলিকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তাই ফেডারেশন যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে অভিযোগ দায়ের করবে। এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ইরানের জাতীয় দল তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে এবং বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচের উপরেই পুরোপুরি ফোকাসড থাকবে।' নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামার দু'দিন আগে আমেরিকায় পৌঁছনোর অনুমতি পায়নি ইরান। বাধ্য হয়েই ফিফার কাছে তারা অভিযোগ জানাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। আয়োজক শহরে প্রস্তুতির জন্য আরও বেশি সময় চাওয়ার পক্ষে ফেডারেশন তাদের যুক্তি তুলে ধরেছে। বিশেষ করে এবারের বিধিনিষেধ নিয়ে তারা বেশি অসন্তুষ্ট। কারণ লস অ্যাঞ্জেলসের স্থানীয় সময়ে অনুযায়ী রবিবার ম্যাচ শুরু হবে দিনের মধ্যভাগে (দুপুরে)! ফলে ইরানকে শনিবারই লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসতে হবে। অথচ তাদের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হয়েছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায়।
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