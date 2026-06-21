/ফের চোট পুরনো জায়গায়! বিশ্বকাপ থেকে কি ছিটকে গেলেন রাফিনহা? উদ্বেগ ব্রাজিলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট। বিশ্বকাপে কি আর খেলতে পারবেন রাফিনহা? এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। উদ্বেগ বাড়ল ব্রাজিলের।
চোট সারিয়েই বিশ্বকাপে খেলছেন রাফিনহা। কিন্তু শনিবার হাইতির বিরুদ্ধে ম্যাচে ফের যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হল ব্রাজিলের উইঙ্গারকে। বিশ্বকাপের আগে চোটের জন্য বাইরে ছিলেন তিনি। সম্ভবত পুরনো সেই চোটই সমস্যা তৈরি করছে। রাফিনহার চোট যে হ্যামস্ট্রিংয়েই, তা নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন। তবে কতদিনে মাঠে ফিরতে পারবেন, তা জানানো হয়নি।
বিবৃতিতে উল্লেখ, 'পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে রাফিনহার ডান ঊরুর পিছনের পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। জাতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা রাফিনহার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। যত দ্রুত সম্ভব তাকে মাঠে ফেরানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা'। তবে বুধবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলছেন না রাফিনহা।
চোট কিন্তু গুরুতর। তবে বিশ্বকাপ থেকে এখনই ছিটকে যাচ্ছেন না রাফিনহা। চলতি মরসুমে বার্সেলোনার হয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় ভুগেছেন একাধিকবার। ২৩ ম্যাচ খেলতে পারেননি। বিশ্বকাপেও ফের একই সমস্যা। কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ ব্রাজিলের কোচ কোচ কার্লো আনচেলত্তি। দ্রুত মাঠে ফেরানো নয়, বরং রাফিনহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য সময় দেওয়া হবে বলেই খবর। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো এসপোর্তে-র দাবি, ব্রাজিল যদি বিশ্বকাপে নকআউটে পর্ব পৌঁছয়, সেক্ষেত্রে সপ্তাহ দুয়েক পর মাঠে নামতে পারেন রাফিনহা। তেমনটাই আশা মেডিক্যাল টিমের।
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