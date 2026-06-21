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ফের চোট পুরনো জায়গায়! বিশ্বকাপ থেকে কি ছিটকে গেলেন রাফিনহা? উদ্বেগ ব্রাজিলে

 ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের বিবৃতি,  'পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে রাফিনহার ডান ঊরুর পিছনের পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। জাতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা রাফিনহার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:57 PM IST
ফের চোট পুরনো জায়গায়! বিশ্বকাপ থেকে কি ছিটকে গেলেন রাফিনহা? উদ্বেগ ব্রাজিলে
Image Credit: গুরুতর চোট রাফিনহার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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