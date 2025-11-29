English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lionel Messi: ২০২৬ সালে কি মেসির জীবনে নেমে আসতে চলেছে বিরাট সর্বনাশ? বড় কথা জানিয়ে দিলেন ভরতীয় জ্যোতিষী...

2026 Astrology Predictions: মেসির ২০২৬ শনি-জুপিটারের প্রভাবে ওয়ার্ল্ডকাপে রেকর্ড ভাঙার সোনার যুগ, কিন্তু জুলাই থেকে স্বাস্থ্য (চামড়া, পেট, কাঁধের সমস্যা) আর সম্পর্কের ঝামেলা তাকে ঘিরে থাকবে। কেতুর ৪.৫ বছরের গতি নভেম্বর থেকে পরিবার-স্বাস্থ্যে ঝড় আনবে।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 29, 2025, 09:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসির জন্য ২০২৬ কী নিয়ে আসবে  অভূতপূর্ব সাফল্য না ব্যক্তিগত কষ্ট? আর্জেন্টিনার ক্যাপ্টেন, আটবারের বলন দি অর বিজয়ী মেসির জন্মকুণ্ডলীতে জ্যোতিষীরা দেখছেন দুই রকমের ছবি। মুম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যা ভবনের অধ্যাপক সুন্দর বালকৃষ্ণণের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, শনির প্রভাবে এই বছর মেসির ক্যারিয়ার চূড়ান্তে পৌঁছাবে, কিন্তু স্বাস্থ্য আর সম্পর্কের ঝামেলা তাকে ঘিরে থাকবে। 

মেসির জন্ম ১৯৮৭ সালের ২৪ জুন, রোসারিওতে রাত ৮:৩০-এ। তার কুণ্ডলীতে তৃতীয় ঘর মীন রাশিতে অষ্টকবর্গে ৪২ পয়েন্টের অসাধারণ শক্তি, যাতে শনি ৮ পয়েন্ট দিয়েছে। ২০২৫ সালের ২৯ মার্চ থেকে শনি মীনে প্রবেশ করেছে, যা পরবর্তী ২.৫ বছর মেসির জন্য সোনার যুগ ঘোষণা করছে। এই সময়ে অসংখ্য পুরস্কার, সম্মান আর রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা। জুপিটার-রাহুর দশা (জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মে ২০২৭) রাহুকে শনির নক্ষত্র উত্তরভাদ্রপদে রেখে শক্তি দিচ্ছে। ফলে মেসি অতীতের সব রেকর্ড ছিন্ন করবে।

২০২৬-এর ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ (জুন-জুলাই) মেসির জন্য মাইলফলক হবে। জুপিটার-রাহু-কেতুর দশায় গুরু কার্কটে উচ্চ রাশিতে লগ্নকে দৃষ্টি দিচ্ছে, শনি মীনে শক্তি যোগাচ্ছে। জ্যোতিষী বলছেন, মেসি সব রেকর্ড ভাঙার মুডে থাকবেন। কিন্তু জুলাই ২০২৬ থেকে মে ২০২৭ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের সমস্যা – চামড়া, ঘাড়, কাঁধ, পেটের অসুস্থতা  তাকে কাবু করতে পারে। বাধাক ভূমি মঙ্গল ষষ্ঠ ঘর থেকে লগ্নকে দৃষ্টি দিচ্ছে, যা তার শৈশবে গ্রোথ হরমোনের সমস্যার সূচনা করেছিল।

আরও চ্যালেঞ্জিং হবে নভেম্বর ২০২৬ থেকে ৪.৫ বছরের কেতুর গতি কার্কট, মিথুন, বৃষ রাশিতে স্বাস্থ্য আর পরিবারের সম্পর্কে ঝড়। জুন ২০২৭-এ গুরু সিংহে প্রবেশ করলে ব্যক্তিগত জীবন জটিল হবে। মে ২০২৭ থেকে ১৯ বছরের শনির দশা শুরু হবে, কিন্তু ২০২৯-এ ৪২ বছর বয়সে ফুটবল থেকে অবসর নেবেন মেসি। চতুর্থ ঘর মেষে ৩৫ পয়েন্ট শক্তি, শনি ৬ পয়েন্ট দিয়েছে – ২০২৭-এর জুন থেকে ২০২৯-এর আগস্ট পর্যন্ত আরেক সোনার পর্ব।

কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা মেসির খেলা দেখে মুগ্ধ, কিন্তু জ্যোতিষ এবার বলছে সতর্কতা। ওয়ার্ল্ডকাপের গৌরবের পর স্বাস্থ্য আর সম্পর্কের যত্ন নেবেন কি মেসি? তার ক্যারিয়ারের এই অধ্যায় ফুটবলজগতে নতুন আলোড়ন তুলবে নিশ্চয়।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
lionel messi2026 astrology predictionsSaturn transit PiscesJupiter-Rahu dasarecord-breaking successWorld Cup milestonehealth issues skin neck stomachpersonal setbacks relationshipsKetu transit challengesfootball retirement 2029golden period accolades.
