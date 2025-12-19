Ishan Kishan: আগুনের নাম ঈশান কিষান, ধোনির বিশ্বরেকর্ড ভেঙেই কামব্যাক! ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে...

Ishan Kishan: আগুনের নাম ঈশান কিষান, ধোনির বিশ্বরেকর্ড ভেঙেই কামব্যাক! ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে...
Ishan Kishan: আগুনে কামব্যাকে তাক লাগিয়ে দিলেন ঈশান কিষান। রেকর্ডের পর রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস লিখলেন পটনার ক্রিকেটার। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে তাক লাগিয়ে দিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সদ্যসমাপ্ত সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে (Syed Musthaq Ali Trophy, SMAT) আগুনে ফর্মে ছিলেন ঈশান কিষান (Ishan Kishan)। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের 'অবাধ্য' হয়ে বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি (BCCI Central Contract 2023-2024) থেকে বাদ পড়া ক্রিকেটার, জাতীয় দলে ফেরার লড়াই থেকেও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, তবে পাটনা ২৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার দুরন্ত কামব্যাক করলেন ঘরোয়া ক্রিকেটের হাত ধরেই।
সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে ঈশান ৫৭.৪৪-এর গড়ে ও ১৯৭-এর স্ট্রাইক রেটে ৫১৭ রান করেছেন। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানশিকারি হয়েছেন শেষবার ২০২৩ সালে দেশের জার্সিতে খেলা ক্রিকেটার। সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফির ফাইনালেও ঈশান আগুন জ্বালিয়েছেন। মাত্র ৪৯ বলে ছয় চার ও ১০ ছয়ের সুবাদে ১০১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন তিনি। বাঁ-হাতি উইকেটকিপার-ব্যাটারের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড ৬৯ রানে হরিয়ানাকে হারিয়ে সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফি জিতেছে। ১৯ বছরের টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথম এই ট্রফি জিতেছে ঝাড়খণ্ড।
ঈশান কিষানের ইতিহাস
ঈশান টুর্নামেন্টে মোট ৫১টি চার ও ৩৩টি ছয় মেরেছেন। আর এই ছক্কা হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ডও করেছেন তিনি। ঈশান যে কোনও পর্যায়ের (সে ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি হোক বা আন্তর্জাতিক) যে কোনও টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে মনোনীত উইকেটরক্ষক এবং অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ছয় মারার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। অতীতে এই রেকর্ড এমএস ধোনি এবং নিকোলাস পুরান যৌথভাবে করেছিলেন।
টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে উইকেটকিপার-অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ছক্কা
ঈশান কিষাণ (৩৩) ঝাড়খণ্ড (এসএমএটি ২০২৫)
এমএস ধোনি (৩০) চেন্নাই সুপার কিংস (আইপিএল ২০১৮)
নিকোলাস পুরান (৩০) এমআই এমিরেটস (আইএলটি২০ ২০২৩-২৪)
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (২৯) ডেকান চার্জার্স (আইপিএল ২০০৯)
নিকোলাস পুরান (২৮) ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স (সিপিএল ২০২৫)
আরও কিছু রেকর্ড
এসএলসি টি-টোয়েন্টি লিগে ২০১৮ সালে ডাম্বুলার বিরুদ্ধে কলম্বোর হয়ে উপুল থারাঙ্গা ১০৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তারপর টি-টোয়েন্টি ফাইনালে সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক অধিনায়ক হলেন ঈশান। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফাইনালে সেঞ্চুরি করা উইকেটরক্ষক আছেন মাত্র তিনজন এবং অধিনায়ক আছেন পাঁচজন। দলের মনোনীত উইকেটরক্ষক এবং অধিনায়ক হিসেবে এটি ঈশানের চতুর্থ সেঞ্চুরি। যা এই অভিজাত তালিকায় তাঁর শীর্ষস্থানকে আরও সুসংহত করেছে। মহম্মদ রিজওয়ান এবং অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (প্রত্যেকে ২টি) হলেন অন্য দুই খেলোয়াড়, যাদের একাধিক সেঞ্চুরি রয়েছে। ঈশান প্রথম উইকেটরক্ষক-অধিনায়ক হিসেবে একক টুর্নামেন্টে একাধিক সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব দু'বার অর্জন করেছেন। বাকি কেউ যা করতে পারেননি। ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক ২০১৮-১৯ সালের সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দলের মনোনীত উইকেটরক্ষক হিসেবে এটি ঈশানের পঞ্চম সেঞ্চুরি। তিনি ২০২২ সালে বিরাট সিংয়ের নেতৃত্বে সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে ওড়িশার বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের হয়ে একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ইতিহাসে কোনও ভারতীয় উইকেটরক্ষকের সর্বাধিক সেঞ্চুরি। ঈশান কিন্তু সঞ্জু স্যামসনের রেকর্ডও ভেঙেছেন। সব মিলিয়ে এটি কামরান আকমলের সঙ্গে যুগ্মভাবে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক। কেবল কুইন্টন ডি ককের (৭) সেঞ্চুরি সংখ্যার চেয়ে বেশি।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে সর্বাধিক সেঞ্চুরি
ঈশান কিষাণ (৫), সঞ্জু স্যামসন (৪), ঋষভ পন্থ (৩), উর্ভিল প্যাটেল (৩) ও কেএল রাহুল (২)
ঈশান কিষাণ রেকর্ডের পর রেকর্ড ভাঙলেন
ঈশানের ৫১৭ রানই এসএসএমএটি-র ইতিহাসে এক আসরে তৃতীয় সর্বাধিক। এই টুর্নামেন্টের এক মরসুমে কোনও অধিনায়ক বা উইকেটরক্ষকের করা সর্বাধিক রানও বটে। ৩৩ ছক্কার সংখ্যাটি এই আসরে সর্বাধিক এবং টুর্নামেন্টের এক মরসুমে একজন উইকেটরক্ষকের সর্বাধিক ছয়ের রেকর্ডও এটি। ঈশান এসএসএমএটি-র ইতিহাসে, ফাইনালে সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় খেলোয়াড়, এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল অনমোলপ্রীত সিংয়ের (পাঞ্জাব বনাম বরোদা, ২০২৩)। তিনি প্রথম উইকেট-রক্ষক বা অধিনায়ক হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন। কিষাণ এসএসএমএটি-র ইতিহাসে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ডে অভিষেক শর্মার (৫) পাশে নিজের নাম লিখিয়েছেন। ঈশান হলেন প্রথম অধিনায়ক, যিনি নিজের রাজ্যকে ভারতের প্রধান টি-টোয়েন্টি শিরোপা এনে দিলেন। ২০১০-১১ সালে সৌরভ তিওয়ারির নেতৃত্বে বিজয় হাজারে ট্রফি জেতার পর এটি ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় সিনিয়র শিরোপা।
