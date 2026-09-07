WATCH: ৩০ চার ৭ ছক্কায় দানবীয় ২৭০! ঐতিহাসিক ধ্বংসলীলায় সব রেকর্ড চূর্ণবিচূর্ণ, দেখুন শুধু ঈশানের 'জলওয়া'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাইয়ের আইকনিক এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে চলছে দলীপের ফাইনাল। ঈশান কিষানের পূর্বাঞ্চলের মুখোমুখি তিলক ভার্মার দক্ষিণাঞ্চল। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে হেডলাইনে 'পকেট সাইজ ডায়নামাইট' ক্যাপ্টেন ঈশান। সোমবার দানবীয় ইনিংস খেলে ঘরোয়া ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের নাম লিখিয়ে ফেললেন ২৮ বছরের পটনার যুবক। ২০১৪ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক করেছেন ঈশান। ১২ বছর পর প্রথম এই সংস্করণে ডাবল সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন। টিম ইন্ডিয়ার স্টার উইকেটকিপার-ব্যাটার ৩৩৪ বলে ২৭০ করেছেন ৩০ চার ও ৭ ছক্কায়। ২৫০ রান করার পর পেশিতে টান ও ক্লান্তির কারণে ঈশানকে সাময়িক ভাবে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল আহত ও অবসৃত হয়ে। পরে সুস্থ হয়ে ফিরে নিজের ইনিংস শেষ করেন ঈশান। তাঁর দুরন্ত ব্য়াটের জোরেই পূর্বাঞ্চল ম্যামথ ৭০৮ রান তুলেছেন প্রথম ইনিংসে। আগামিকাল তিলকরা নামবেন ব্যাট করতে।
কী কী রেকর্ডে ঈশানের এই ইনিংস থাকবে
ঈশান দলীপ ট্রফির ইতিহাসে, টুর্নামেন্টের ফাইনালে দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন। এর আগে ১৯৮৭ সালে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ২১৬ রান করে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার অংশুমান গায়কোয়াড়। দলীপ ফাইনালে দ্বি-শতক করা পূর্বাঞ্চলের প্রথম অধিনায়ক এবং উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে এই রেকর্ড করলেন ঈশানই, যা আগে কেউ পারেনি। এছাড়া দলীপ ফাইনালে ২০০-র বেশি রান করা সামগ্রিক ভাবে সপ্তম ব্যাটার হিসেবে তিনি রমণ লাম্বা, যশস্বী জয়সওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, অংশুমান গায়কোয়াড়, ইউসুফ পাঠান ও মনসুর আলি খান পাতৌদির মতো ক্রিকেটারদের লিগে নাম লেখালেন।
টেস্ট কামব্য়াক হবে ঈশানের?
দলীপ ইতিহাসে ডাবল সেঞ্চুরি করা পূর্বাঞ্চলের মাত্র তৃতীয় ব্যাটার হয়েছেন ঈশান। আর এর মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক খরার অবসান ঘটালেন। ঈশানের এই ইনিংস দেখে অনেকেই এখন তাঁর টেস্ট কামব্যাকের সম্ভাবনা দেখতে পারছেন। ৫৫টি টি২০আই ও ৩২টি ওডিআই খেলা ঈশান মাত্র ২টি টেস্টই খেলেছেন। তিন বছর আগে তিনি ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। সেখানেই তাঁর টেস্টে হাতেখড়ি হয়েছিল। তারপর আর সুযোগ পাননি। ২০২৫-২৭ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। তবে তাঁর জন্য লড়াই করতে হবে শুভমন গিলদের। ভারত আরও ৭টি টেস্ট খেলবে সাইকেলে। দেখা যাক ঈশানের দলে প্রত্যাবর্তন হয় কি না!
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