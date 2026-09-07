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WATCH: ৩০ চার ৭ ছক্কায় দানবীয় ২৭০! ঐতিহাসিক ধ্বংসলীলায় সব রেকর্ড চূর্ণবিচূর্ণ, দেখুন শুধু ঈশানের 'জলওয়া'...

Ishan Kishan Historic Double Century:  ৩০ চার ৭ ছক্কায় দানবীয় ২৭০ রানের ইনিংস খেললেন ঈশান কিষান! যা দেখে থ হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট ভক্তরা। উঠছে টেস্ট কামব্যাকের জোরাল আওয়াজ...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 07, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:18 PM IST
WATCH: ৩০ চার ৭ ছক্কায় দানবীয় ২৭০! ঐতিহাসিক ধ্বংসলীলায় সব রেকর্ড চূর্ণবিচূর্ণ, দেখুন শুধু ঈশানের 'জলওয়া'...
Image Credit: আগুনে ঈশান...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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