Ishan Kishan: বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পরেই এল বিরাট খবর, এবার ঈশান কিষানকে করে দেওয়া হল অধিনায়ক...

Ishan Kishan: ঘরোয়া ক্রিকেটের হাত ধরেই ফের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন ঈশান কিষান (Ishan Kishan)। এবার হাতেনাতে পেলেন দুরন্ত পুরস্কার। বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পরেই এল বিরাট খবর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সদ্যসমাপ্ত সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে (Syed Musthaq Ali Trophy, SMAT 2025) দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছেন ঈশান কিষান (Ishan Kishan)। কঠোর পরিশ্রমের হাতেনাতে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) জাতীয় নির্বাচক কমিটি ঈশানকে রেখেই, গত শনিবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে টি-২০ বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল বেছে নিয়েছে (Ishan Kishan Has Been Selected In India's T20 World Cup 2026 Squad)।
ঈশান কিষানের ডাবল ধামাকা!
সুখবরের রেশ কাটার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ফের এক পুরস্কার পেলেন পটনার ২৭ বছরের ক্রিকেটার। আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে (Vijay Hazare Trophy, VHT 2025-26) ঈশানকেই অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব দিল ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (Jharkhand State Cricket Association, JSCA) ঈশান ছাড়াও বিজয় হাজারে ২০২৫-২৬ মরসুমের জন্য ঝাড়খণ্ড স্কোয়াডে কুমার কুশাগরা, অনুকূল রয়, রবিন মিঞ্জ, অভিনব শরণ এবং বিরাট সিংকেও রাখা হয়েছে।
বিজয় হাজারেতে ঝাড়খণ্ড স্কোয়াড
ঈশান কিষান (অধিনায়ক-উইকেটরক্ষক), কুমার কুশাগরা (সহ-অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), রবিন মিঞ্জ, অনুকূল রয়, শরণদীপ সিং, শিখর মোহন, পঙ্কজ কুমার (উইকেটরক্ষক), বালা কৃষ্ণ, মহম্মদ কুনান কুরেশি, শুভ শর্মা, অমিত কুমার, মনীষী, অভিনব শরণ, সুশান্ত মিশ্র, বিকাশ সিং, সৌরভ শেখর, রাজনদীপ সিং ও শুভম সিং
সৈয়দ মুসতাক আলিতে ঈশানের আগুন
সৈয়দ মুসতাক আলিতে ঈশান দাবানল জ্বেলেছেন। ৫৭.৪৪-এর গড় ছিল তাঁর। ১৯৭-এর স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে ৫১৭ রান করেছেন। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানশিকারির তকমাও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ঈশান। টুর্নামেন্টের ফাইনালেও ঈশানকে থামানো যায়নি। ৪৯ বলে ৬ চার ও ১০ ছয়ের সুবাদে ১০১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন। বাঁ-হাতি উইকেটকিপার-ব্যাটারের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড ৬৯ রানে হরিয়ানাকে হারিয়ে সৈয়দ মুসতাক আলি জিতেছিল। ১৯ বছরের টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথম এই ট্রফি জেতে ঝাড়খণ্ড। অধিনায়ক হিসেবে ইতিহাস লেখা ঈশানেই আস্থা রাখল তাঁর রাজ্য।
২০২৩ সালের পর ফের দলে
সৈয়দ মুসতাক আলিতে নায়ক হয়ে ঈশান ২০২৬ বিশ্বকাপের ভারতীয় দলে ফিরেছেন। সঞ্জু স্যামসনের পর দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৫ সদস্যের দলের নেতৃত্বে সূর্যকুমার যাদব। ফিটনেস ও ফর্মের কারণে টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল বাদ পড়েছেন এবং অক্ষর প্যাটেল সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে ফিরেছেন। এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঈশান বলেছেন, ভারতীয় দলে ফিরে আমি খুব খুশি। আমার ঘরোয়া দল ঝাড়খণ্ড তাদের প্রথম এসএমএটি ট্রফি জেতাতেও আমি খুব খুশি! সবাই সত্যিই খুব ভালো খেলেছে!' এবার দেখার ঈশান বিজয় হাজারেতে কী করেন!
