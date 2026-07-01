/সিংহাসনচ্যুত অভিষেক শর্মা! দীর্ঘ ১১ মাসের রাজত্বের অবসান, ২৭ বছরের ভারতীয় তারকার মাথায় রাজমুকুট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১১ মাস পর সিংহাসনচ্যুত হলেন অভিষেক শর্মা। বিশ্বের এক নম্বর টি২০আই ব্যাটারের তাজ উঠল অভিষেকেরই সতীর্থ ঈশান কিষানের মাথায়। বুধবার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রকাশিত টি২০আই ব্যাটারের পুরুষদের ক্রমতালিকায় দুয়ে নেমে এসেছেন যুবরাজ সিংয়ের শিষ্য। আর একে উঠে এসেছেন দেশের উইকেটকিপার-ব্যাটার। বেলফাস্টে সদ্যসমাপ্ত আয়ারল্যান্ড সিরিজে ভারত ০-২ হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল। প্রথম ম্যাচে অভিষেক ২০ বলে ৪৯ রান করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি গোল্ডেন ডাক হয়েছিলেন। এরপরেই পপাত চ! এই প্রথমবার ঈশান ব্যাটারদের আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন। ৮৭৬ পয়েন্ট নিয়ে 'পকেট সাইজ ডায়নামাইট' একে। অভিষেকের ঝুলিতে আছে ৮৬৯ পয়েন্ট। ৭ পয়েন্টের ফারাক দু'জনের। বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব ও অভিষেকের পর চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ঈশান বিশ্বের এক নম্বর টি২০আই ব্যাটার হলেন।
চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদেই ঈশান র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন। বিশ্বকাপে অভিষেক মাত্র দু'টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসই খেলতে পেরেছিলেন এবং টানা তিনবার শূন্য রানে ফিরেছিলেন। অন্যদিকে, তিনে ব্যাট করা ঈশান টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান শিকারিদের তালিকায় প্রথম পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া দুই ভারতীয় ব্যাটারের একজন ছিলেন। বিধ্বংসী বাঁ-হাতি ব্যাটার ঈশান প্রায় ২০০-র স্ট্রাইক রেটে মোট ৩১৭ রান করেছিলেন। যার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ-জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসও খেলেছিলেন। ক্রমতালিকায় প্রথম দশে থাকা দুই ভারতীয় তিলক ভার্মা ও সূর্যকুমার। ভার্মার ৬ নম্বর আসন অপরিবর্তিত থাকলেও, সূর্যকুমার এক ধাপ পিছিয়ে ৮ নম্বরে নেমে গিয়েছেন। প্রথম পাঁচে রয়েছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট ও শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশঙ্কা। আইরিশদের বিরুদ্ধে লজ্জার হার ভুলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে নামছে। দেখা যাক অভিষেক ফের হারানো সিংহাসন ফিরে পান কিনা!
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