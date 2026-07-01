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সিংহাসনচ্যুত অভিষেক শর্মা! দীর্ঘ ১১ মাসের রাজত্বের অবসান, ২৭ বছরের ভারতীয় তারকার মাথায় রাজমুকুট

অভিষেক শর্মাকে সরিয়ে বিশ্বের এক নম্বর টি-২০আই ব্যাটার হলেন  ঈশান কিষান। চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে এই মাইলস্টোন তৈরি করলেন তিনি।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 01, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:21 PM IST
সিংহাসনচ্যুত অভিষেক শর্মা! দীর্ঘ ১১ মাসের রাজত্বের অবসান, ২৭ বছরের ভারতীয় তারকার মাথায় রাজমুকুট
Image Credit: পপাত চSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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