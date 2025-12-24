Ishan Kishan Vijay Hazare Trophy 2025-26: ৬x১৪, স্রেফ ৩৩ বলেই ১০০! কাব্যর দলের স্টারের স্টাইলেই বিশ্বকাপ নির্বাচনের উদযাপন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ishan Kishan Vijay Hazare Trophy 2025-26: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬! ৩৩ বলে ১০০ রানের ইনিংসে ১৪ ছক্কা। কাব্য মারানের সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তারকা, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুযোগ পেয়ে উদযাপন করলেন সেঞ্চুরিতে...

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 24, 2025, 06:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিমিয়াম ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফি (Vijay Hazare Trophy 2025)। বুধবার ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে গেল প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলি। শুরুতেই রান-রেকর্ডের বন্যা বইছে। চার এবং ছক্কার ফুলঝুরি ছুটছে। এদিন মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুই ভারতীয় ব্যাটার লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির ভারতীয় রেকর্ড ভেঙেছেন। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার (Virat Kohli And Rohit Sharma) মতো সুপারস্টাররাও শতরান হাঁকিয়েছেন। ওদিকে বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীও (Vijay Hazare Trophy 2025-26) সবচেয়ে কম বয়সী ক্রিকেটার হিসেবে লিস্ট '' ক্রিকেটে শতরান করেছেন। এবার খবরে ঈশান কিষান (Ishan Kishan)

ঈশান ভিএইচটি ২০২৫-২৬ 

ঝাড়খণ্ড এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঈশান ভিএইচটি ২০২৫-২৬ (VHT 2025-26) টুর্নামেন্টে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ৩৩ বলে সেঞ্চুরি করেই আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ দলের নির্বাচন উদযাপন করলেন। ঈশান লিস্ট '' ক্রিকেটে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে পঞ্জাবের ব্যাটার অনমোলপ্রীত সিংয়ের রেকর্ড ভেঙেছিলেন। কিন্তু তার কিছুক্ষণেই শীঘ্রই পটনার ক্রিকেটারকে ছাপিয়ে যান বিহারের অধিনায়ক সাকিবুল গনি। তিনি রাঁচিতে ভিএইচটি ২০২৫-২৬-এর এক ম্যাচে অসহায় অরুণাচল প্রদেশের বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে মাত্র ৩২ বলে শতরান করেন। গতবছর আইপিএল মেগা নিলামে কাব্য মারানের এসআরএইচ ১১.২৫ টাকায় ঈশানকে দলে নিয়েছিল। ঝাড়খণ্ডের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় এদিন তিনি ৬ নম্বর পজিশনে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। ৩৯ বলে ১৪ ছক্কা এবং ৭ চারের সাহায্যে ১২৫ রান করেছিলেন।

আরও পড়ুন: সচিনের সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে বিরাট নজির কোহলির, বিজয় হাজারেতে আগুনে প্রত্যাবর্তন...

সৈয়দ মুসতাক আলিতে ঈশান

সৈয়দ মুসতাক আলিতে ঈশান পাগল করে দিয়েছিলেন। ৫৭.৪৪-এর গড়ে ও ১৯৭-এর স্ট্রাইক রেটে ৫১৭ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানশিকারির তকমাও ছিনিয়ে নেন ঈশান। টুর্নামেন্টের ফাইনালেও ঈশান ছিলেন 'আনস্টপেবল'। ৪৯ বলে ৬ চার ও ১০ ছক্কায় ১০১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন। ঈশানের নেতৃত্বেই ঝাড়খণ্ড ৬৯ রানে হরিয়ানাকে হারিয়ে সৈয়দ মুসতাক আলি জিতেছিল। টুর্নামেন্টের ১৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এই ট্রফি জেতে ঝাড়খণ্ড। অধিনায়ক হিসেবে ইতিহাস লেখা ঈশানেই বিজয় হাজারেতে আস্থা রেখেছে তাঁর রাজ্য। তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন টুর্নামেন্টে। সৈয়দ মুসতাক আলি মাতিয়ে দু'বছর পর জাতীয় দলে ফিরেছেন ঈশান। তাঁকে নিয়েই আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের দল হয়েছে। এবার দেখার ২৭ বছরের ক্রিকেটার এই টুর্নামেন্টে কী ফুল ফোটান!

আরও পড়ুন: বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পরেই এল বিরাট খবর, এবার ঈশান কিষানকে করে দেওয়া হল অধিনায়ক...

বিজয় হাজারেতে ঝাড়খণ্ড স্কোয়াড

ঈশান কিষান (অধিনায়ক-উইকেটরক্ষক), কুমার কুশাগরা (সহ-অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), রবিন মিঞ্জ, অনুকূল রয়, শরণদীপ সিং, শিখর মোহন, পঙ্কজ কুমার (উইকেটরক্ষক), বালা কৃষ্ণ, মহম্মদ কুনান কুরেশি, শুভ শর্মা, অমিত কুমার, মনীষী, অভিনব শরণ, সুশান্ত মিশ্র, বিকাশ সিং, সৌরভ শেখর, রাজনদীপ সিং ও শুভম সিং

 

