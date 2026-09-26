Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মহালয়াতেই ISL-র বোধন! সূচি ঘোষণা ফেডারেশনের, ডার্বি কবে?

মহালয়াতেই ISL-র বোধন! সূচি ঘোষণা ফেডারেশনের, ডার্বি কবে?

Indian Super League 2026-27: ১২ অক্টোবর মাঠে নামছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ  ১৮ অক্টোবর। অ্যাওয়ে ম্যাচে অভিযান শুরু করবে কলকাতা দুই প্রধান। মোহবাগান খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে, আর ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ  চার্চিল ব্রাদার্স।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 26, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:59 PM IST
মহালয়াতেই ISL-র বোধন! সূচি ঘোষণা ফেডারেশনের, ডার্বি কবে?
Image Credit: মহালয়াতেই ISL-র বোধন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এবার 'রামধনু জোট'? 'আমরা দিল্লি নেব', ফাঁকা মাঠে হুংকার মমতার
2
3
4
5