/মহালয়াতেই ISL-র বোধন! সূচি ঘোষণা ফেডারেশনের, ডার্বি কবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আগে আইএসএলের বোধন! পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করে দিল ফেডারেশন। চলতি মরশুমে ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ১২ অক্টোবর মাঠে নামছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ ১৮ অক্টোবর। অ্যাওয়ে ম্যাচে অভিযান শুরু করবে কলকাতা দুই প্রধান। মোহবাগান খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে, আর ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স।
গতবার আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এসিএল ২-এ খেলছে তারা। এসিএল ২-এর ম্যাচের এবার দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে আইএসএলে খেলা শুরু করবেন লাল-হলুদ বাহিনী। বস্তুত, ১৩ অক্টোবর যুবভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল-ইরাকের আল সোর্তা ম্যাচের জন্যই সম্ভবত অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে মোহনবাগানকে। ১০ অক্টোবর থেকে সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে প্রথম পর্বের খেলা। উদ্বোধনী দিনেই থাকছে জোড়া ম্যাচ।
নভেম্বরের দু’সপ্তাহের আন্তর্জাতিক বিরতি। তারপর ২৪ নভেম্বর ইম্ফলের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে নর্থইস্ট ইউনাইটেড বনাম স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির ম্যাচ। আইএসএলে প্রথম লেগে ডার্বি ২৯ নভেম্বর।
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