ISL: আঁধার শেষে আশার আলো! ISL-র নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপেই...

ISL: আঁধার শেষে আশার আলো! ISL-র নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপেই...
ISL ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ISL। ১৪ দল নিয়ে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ৯১ ম্যাচ।
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: আঁধার শেষে আশার আলো ভারতীয় ফুটবলে। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ISL। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে জটিলতা কাটল।
গত কয়েক বছরে ভারতীয় ফুটবলের সেরা টুর্নামেন্ট হয়ে উঠেছে আইএসএল। সেই আইএসএল ঘিরেই যত জটিলতা!মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) নিয়েই অচলাবস্থা। গত বছরের মাঝামাঝি আইএসএল মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (FSDL)। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা ও ক্লাবগুলিতে চিঠি দিয়ে সেকথা জানিয়েও দেয় তারা। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে।
আজ, মঙ্গলবার আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। বৈঠকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিংয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাব যেমন ছিল, তেমনই ছিল বেঙ্গালুরু এফসি, এফসি গোয়া, কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাই, দিল্লি, পাঞ্জাব, নর্থইস্ট ইউনাইটেড, জামশেদপুর, ওড়িশা এবং ইন্টার কাশির মতো আইএসএল-এর নিয়মিত দলগুলোও। ফের আইএসএল চালু রোডম্য়াপ নিয়ে সহমত হয়েছে সকলেই।
আইনি জটিলতার কারণেই যে আইএলএলে বিলম্ব হচ্ছিল, সেকথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। তিনি বসেন, 'আদালতের কিছু মামলার কারণে আইএসএল অনিশ্চয়তার মুখে ছিল। তবে আমরা সমস্ত অংশীদারদের সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়েছি এবং সমস্যার সমাধান হয়েছে'। জানান, 'এ বছরই আইএসএল অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি হল ভারতে খেলাধুলা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমি খুশি যে, সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি'।
কীভাবে খেলা হবে আইএসএল? মাঠের লড়াইয়ে দেখা যাবে ১৪ ক্লাবকে। পরিভাষায় যাকে বলে 'সুইস মডিউল' সিস্টেম। সিঙ্গল লেগ হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলবে দলগুলি। ম্যাচ হবে মোট ৯১টি। ফলে মরশুম বাতিল বা সংক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আর থাকল না। শুধু খেলা নয়, মাঠের বাইরে প্রশাসনিক সংস্কার নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলটি একটি ‘গভর্নিং কাউন্সিল বোর্ড’ তৈরি করবে। বাণিজ্য়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ভর্নিং কাউন্সিল বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন থাকবে। অর্থাত্ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা। ক্লাবগুলোকে রাজস্ব, স্পনসরশিপ ও অপারেশনাল পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ও ফেডারেশনের সঙ্গে ক্লাবগুলির সংঘাত কমাতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।
স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আর্থিক পরিকাঠামোও। বৈঠকে সিদ্ধান্ত, ২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় তহবিল (Central Pool) তৈরি করা হবে। তাতে চল্লিশ শতাংশ শেয়ার থাকবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। লিগ নিজে পাবে ১০ কোটি টাকা এবং আই-লিগের জন্য ৩.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। ১০০ শতাংশ টাকা পাবে। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ (IWL)ও। স্রেফ আইএসএলের পরিকাঠামোই যে বদলে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়। আই লিগেরও ম্যাচ সংখ্য়া কম হচ্ছে ৫৫। মিশিয়ে যাচ্ছে আই-লিগ ২ এবং ৩। ফেডারেশন কর্তাদের প্রতিশ্রুতি যে, ৬টি জাতীয় লিগই নির্ধারিত সময়ে শুরু এবং শেষ হবে।
