BIG BREAKING: যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইটালি আচমকাই বিশ্বকাপে, অপ্রত্যাশিত টুইস্টে খুলল 'ব্যাকডোর', বিরাট আপডেট ফুটবলদুনিয়ায়

BIG BREAKING: যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইটালি আচমকাই বিশ্বকাপে, অপ্রত্যাশিত টুইস্টে খুলল 'ব্যাকডোর', বিরাট আপডেট ফুটবলদুনিয়ায়
Italy FIFA World Cup 2026 Qualification Explained: বসনিয়া ও হারজেগোভিনার কাছে হেরেই ইটালি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এবার অপ্রত্যাশিত টুইস্টে খুলে যাচ্ছে 'ব্যাকডোর'। বিরাট আপডেটে নড়ে গেলে ফুটবলদুনিয়ায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের ইতিহাস বলছে ব্রাজিলের (Brazil) পরেই জার্মানির (Germany) সঙ্গে যুগ্ম ভাবে দ্বিতীয় সফলতম দেশ ইটালিই (Italy National Football Team)। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এই নিয়ে টানা তিনবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বসনিয়া ও হারজেগোভিনা কাছে টাইব্রেকারে ৪-১ হেরেই আজুরিদের বলতে হয়েছে আলবিদা। এমনকী হেড কোচ গাট্টুসোও চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এবার এক অপ্রত্যাশিত টুইস্টে ইটালির বিশ্বকাপের দরজা খুলে যাচ্ছে। এমন সম্ভাবনায় নড়ে গিয়েছে ফুটবলদুনিয়া। একাধিক রিপোর্ট বলছে যে, 'ব্যাকডোর' খুলে যাচ্ছে ইটালির। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফা এখন অভ্যন্তরীণ ভাবে বিকল্প পরিকল্পনা খতিয়ে দেখছে।
ইটালি কি বিশ্বকাপ খেলবে? দরজায়ে কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবলবিশ্বে সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট শুরু। যবনিকা পতন ১৯ জুলাই। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে চলবে আসন্ন কাপযুদ্ধের আসর। তবে ইরান এখন আমেরিকা-ইসরায়েলের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধে মত্ত। ভূ-রাজনৈতিক চরম উত্তেজনায় ইরানের মার্কিন মুলুকে গিয়ে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ইরানের অনিশ্চয়তার কারণেই বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে অল্পের জন্য বাদ পড়া দলগুলিকে নিয়ে একটি বিশেষ প্লে-অফ আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে নাকি আলোচনা শুরু হয়েছে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফ্যান্টিনো যদিও প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কোনও বিকল্প পরিকল্পনাই তাঁদের নেই। তাঁর সংযোজন, 'আমরা চাই ইরান বিশ্বকাপে খেলুক। প্ল্যান বি, সি বা ডি কিছু নেই—শুধু প্ল্যান এ-ই আছে। ইরান তাদের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে—যাঁরা দেশে আছেন এবং যাঁরা বিদেশে থাকেন।'
ইরান কি আদৌ বিশ্বকাপ খেলবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের বিশ্বকাপ না খেলার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। যদিও তারা গ্রুপ ‘জি’-তে রয়েছে বেলজিয়াম-মিশর ও নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে। তবে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্থিতিশীল নয়। সাময়িক যুদ্ধবিরতির খবর সামনে এলেও, দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় রয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইরান-আমেরিকা শান্তি চুক্তি হয়নি। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির জানিয়েছেন পাকিস্তানে ইরান-আমেরিকা সমঝোতা বৈঠক চলাকালীনই নাকি তাল কাটে! জে ডি ভান্সের প্রতিনিধিদলকে ফোন করে বসেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। আর ওই ফোনেই ভেস্তে যায় শান্তি বৈঠক। ইরানের বিশ্বকাপে যাতায়াত ও অংশগ্রহণ নির্বিঘ্ন হবে কি না, সেটাও এখন বড় প্রশ্ন। ফিফা যদিও প্রকাশ্যে ইরানের অংশগ্রহণকেই সমর্থন করছে। কিন্তু একইসঙ্গে বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চলছে বলেও খবর। পরিস্থিতি জটিল হলে সব সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুতি রাখছে ফিফা।
কীভাবে ইতালি বিশ্বকাপ খেলতে পারে? বিশ্বকাপে ইটালির খেলার সম্ভাবনা আপাতত সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতিনির্ভর এবং অনিশ্চিত। তাদের সুযোগ তৈরি হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যদি ইরান কোনও কারণে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ায়—যদিও এই সম্ভাবনাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে ফিফা। তবুও, এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে পথ মোটেই সহজ হবে না। সরাসরি কোনও দলকে জায়গা দেওয়ার বদলে, ফিফাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুমোদন করতে হতে পারে। সম্ভবত একাধিক কনফেডারেশনের দলকে নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী প্লে-অফ আয়োজন করা হতে পারে, যেখানে যোগ্যতা অর্জনের শেষ সুযোগ মিলবে। সব মিলিয়ে, ইতালির বিশ্বকাপে ফেরার সম্ভাবনা এখনই নিশ্চিত নয়—পুরোটাই নির্ভর করছে ইরানকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিল পরিস্থিতির ওপর। এই প্রেক্ষিতে ইটালির ক্রীড়ামন্ত্রী আন্দ্রেয়া আবোদি বলেন, 'এটি মূলত একটি কনটিনেন্টাল বিষয়। ইউরোপের ভিতরে কোনও সমস্যা না হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া খুবই কঠিন বলেই মনে হয়। আমি মনে করি না, যে ইটালি খেলবে। এবং এমনটা হোক সেটাও আমি আশা করি না।' ইটালির মন্ত্রীর কথা থেকেই বোঝা যায়, এই পরিস্থিতিতে ইটালির সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সব মিলিয়ে বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চললেও বাস্তবে সেই সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ইটালির ক্ষেত্রে এটি প্রত্যাবর্তনের নিশ্চিত পরিকল্পনা নয়, বরং একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও ক্ষীণ একটি সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে থাকা।
সম্ভাব্য যে দৃশ্যপটগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে:
১) ইউরোপ এবং এশিয়ার দলগুলিকে নিয়ে একটি এককালীন ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্লে-অফ আয়োজন হতে পারে
২) র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে ইতালি ইউরোপের শীর্ষ নন-কোয়ালিফায়ারদের মধ্যে থাকতে পারে
৩) দু'টি ইউরোপীয় ও দুটি এশীয় দল নিয়ে একটি ছোট টুর্নামেন্ট আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে।
৪) ইরান সরে দাঁড়ালে বিজয়ী দল (বা দলগুলি) খালি জায়গা পূরণ করতে পারে
৫) এশিয়ার দিক থেকে আরব আমিরশাহী বা ইরাকের মতো দলগুলিও বিকল্প হিসেবে আলোচনায় রয়েছে
(Zee 24 Ghanta App দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির লেটেস্ট খবর পড়তে ডাউনলোড করুন Zee 24 Ghanta App)