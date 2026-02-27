East Bengal: ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহাসিক হ্যাটট্রিক রুখে শেষ মুহূর্তের গোলে দুরন্ত জয় জামশেদপুরের

East Bengal: ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহাসিক হ্যাটট্রিক রুখে শেষ মুহূর্তের গোলে দুরন্ত জয় জামশেদপুরের
East Bengal vs Jamshedpur: টানা তিন ম্যাচ জিতে আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক হল না ইস্টবেঙ্গলের! শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল 'মেন অফ স্টিল'
শুভপম সাহা: নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসিকে তিন গোলের মালা পরিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু করা ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় ম্যাচে ৪-১ উড়িয়ে দিয়েছিল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে | ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, যুবভারতীতে, জামশেদপুর এফসিকে হারিয়েই ইস্টবেঙ্গল, আইএসএলে টানা তিন ম্যাচ জিতে ঐতিহাসিক হ্যাটট্রিক করবে | যা আগে কখনও হয়নি | এমন আশায় বুক বেঁধেছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা | কিন্তু যা কখনও হয়নি, সেটা না হওয়াই থাকল| টানা দু'ম্যাচ জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল | কলকাতায় এসে জামশেদপুর ২-১ জিতল! ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেয়ে তারা উঠে গেল লিগ টেবলের মগডালে| ওদিকে ইস্টবেঙ্গল নেমে এল তিনে!
ইস্টবেঙ্গল প্রথম থেকেই 'গো ফর গোল' এর মন্ত্রেই ঝাঁপিয়েছিল | লাল-হলুদ কোচ অস্কার এদিন গোলে প্রভসুখন গিলকে রেখে ডিফেন্স সাজান আনোয়ার আলি, লালচুংনুঙ্গা, জয় গুপ্তা ও জিকসন সিংকে দিয়ে| মাঝমাঠে রাখলেন মিগুয়েল ফেরেইরা, বিপিন সিং ও মহম্মদ রশিদকে| ফরোয়ার্ডে খেলালেন ইউসেফ এজেজ্জারি, লালরিন্ডিকা ও অভিষেককারী অ্যান্টন সোবার্গকে |
খেলা শুরুর ৬ মিনিটেই জামশেদপুর এফসি এগিয়ে যেতে পারত | তবে লাল-হলুদের প্রাক্তন মেসি বাউলির গোল অফসাইডে বাতিল হয়ে যায়| এরপর ১৭ মিনিটে বাজে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন লালচুংনুঙ্গা | তবে ৮ মিনিট পরেই তাঁকে তুলে অস্কার নামান মহম্মদ রাকিপকে | গোলের জন্য মরিয়া ইস্টবেঙ্গল ডেডলক ভাঙে ৪০ মিনিটে| বক্সের ভিতরে আচমকাই বিপিনের ক্ভয়ংকর ক্রস বাড়ান | যা মুহূর্তে জামশেদপুরের রক্ষণ ভাগকে চাপে ফেলে দেয় | তবে ক্লিয়ারিং হেডারটি ভালো না হওয়ায় বল সরাসরি এডমন্ড পেয়ে যান | তিনি তাঁর মার্কারকে ভাঁজ মেরে দুরন্ত ড্রিবল করে কোণাকুণি শটে জোরাল শটে গোল করেন | বিরতিতে এগিয়েই মাঠ ছাড়ে অস্কারের শিষ্যরা |
দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে ওয়েন কোলের টিম| ৬১ মিনিটে স্কোরলাইন ১-১ করেন জামশেদপুরের ডিফেন্ডার স্টিফেন এজে | নিকোলা স্ট্যানোভিচের ভাসানো কর্নার থেকে নাইজেরিয়ান মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন| লাল-হলুদের দুর্বল রক্ষণের সুযোগ নিয়েই এই গোল করে জামশেদপুর | যদিও এই গোলের মিনিটখানেক আগেই গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল জামশেদপুর | মেসির ক্রস থেকে মাদি তালাল শট নিয়েছিলেন| গিল ঝাঁপিয়ে না আটকাতে পারলে বল তেকাঠি খুঁজে নিত| গোল হজম করার পরেই অস্কার একসঙ্গে তিন পরিবর্তন করেন | বিপিনের বদলে বিষ্ণু, সোবার্গের বদলে সৌভিক এবং লালরিনডিকার জায়গায় নন্দকুমারকে নামান | এরপর গোলের রাস্তা খুলতে মরিয়া অস্কার ৮২ মিনিটে পঞ্চম তথা শেষ পরিবর্তন করেন| ইউসুফকে তুলে ডেভিডকে নামান | কিন্তু জামশেদপুর ৮৭ মিনিটে চমকে দেয়| জাপানের রেই তাচিকাওয়া দুরন্ত গোল করে জামসেদপুরকে তিন পয়েন্ট এনে দেন | নির্ধারিত সময়ের পর রেফারি ৭ মিনিট যোগ করেছিলেন | কিন্তু ইস্টবেঙ্গল চেষ্টা করেও আর গোল করতে পারেনি | তবে প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি সোবার্গের খেলা মোটেই নজর কাড়ল না |
