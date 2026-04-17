Jasprit Bumrah IPL 2026 Failure Explained: কেন এখনও আইপিএলে উইকেটহীন বুমরা? ঐতিহাসিক ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কী? এল ময়নাতদন্তের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

Jasprit Bumrah IPL 2026 Failure Explained: কেন এখনও আইপিএলে উইকেটহীন বুমরা? ঐতিহাসিক ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কী? এল ময়নাতদন্তের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট
Jasprit Bumrah IPL 2026 Failure Explained: বুম...বুম...বুমরা! আইপিএলে এখনও পেলেন না উইকেট! তাঁর এহেন ব্যর্থতার নেপথ্যের ব্যাখ্যা কী? সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন ইরফান পাঠান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians) চলতি আইপিএলে রীতিমতো ধুঁকছে! ৫ ম্যাচে মাত্র ১ জয়ের সুবাদে এমআই (MI) ১০ দলীয় লড়াইয়ে এখন ৯ নম্বরে। ষষ্ঠ খেতাবের স্বপ্নে বিভোর দলের লিগ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। গ্রুপ পর্যায় থেকেই মুম্বইয়ের বিদায় নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই দুর্দশার নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ। তবে বিরাট ফ্যাক্টর জসপ্রীত বুমরার বিরল ফ্লপ শো (Jasprit Bumrah Flop Show)! এখনও পর্যন্ত একটি উইকেটও পেলেন না বাইশ গজ কাঁপানো বিশ্বজয়ী চ্যাম্পিয়ন বোলার। এহেন বুমরার কেন বেহাল দশা? এবার ব্যাখ্যা দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ইরফান পাঠান (Irfan Pathan)।
পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগেই বুমরাকে নিয়ে পাঠান তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ইউটিউব চ্যানেলে। পাঠান বলছেন, 'বুমরার বোলিং থেকে উইকেট পাওয়া মুম্বইয়ের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওর ফর্ম নিয়ে বড় কোনও সমস্যা দেখছি না। তবে এই মরসুমে ওর বলের গড় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। ও প্রায় ৪৪ শতাংশ সময়েই স্লোয়ার বল করেছে! যার মানে ওর ডেলিভারির প্রায় প্রতি দ্বিতীয় বলই স্লোয়ার বল। এখন প্রশ্ন বুমরা কেন এমনটা করছে? আমার মনে হয়, বিষয়টি আরও গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ও যদি ফাস্ট ডেলিভারির সংখ্যা বাড়ায় এবং স্লোয়ার ডেলিভারির হার কমিয়ে দেয় তবেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মিলবে। এটি অত্যন্ত সহজ একটি সমাধান। বুমরার কোনও কোচিংয়ের প্রয়োজন নেই। তবে পরিসংখ্যানগুলিই স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আসলে কী ঘটছে। ৪৪ শতাংশ স্লোয়ার বল এবং ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টার নীচে গড় গতি! এর মানেই হচ্ছে বুমরাকে ওর বোলিংয়ের গতি বাড়াতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই, কেউ যদি বেশি সংখ্যক স্লোয়ার ডেলিভারি করে, তাহলে তার গড় গতি কমবেই। বুমরা যদি স্লোয়ার বলের হার কমিয়ে ৩৫ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে আসে তাহলে এই হারকে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বেশি করে ফাস্ট ডেলিভারি করা যাবে। তখন স্লোয়ারগুলি আরও বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে। আর এর পাশাপাশি আপনি যদি সিম ও সুইং-ও আদায় করে নেওয়া যায় তাহলে ব্যাটারদের আউট করতেও সক্ষম হবে বুমরা।'
কলকাতা নাইট রাইডার্স, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর বুমরা পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধেও উইকেট পেলেন না! ৫ ম্যাচে মোট ১৬৪ রান খরচ করেছেন তিনি এবং পঞ্জাবের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৪ ওভারে ৪১ রান দিয়েছেন। এই ম্যাচে অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে বুমরার ফিল্ডিং সাজানো নিয়ে মাঠের মধ্যেই তর্ক হয়েছে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ চর্চাও চলছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১৯ ওভার বল করেছেন বুমরা। ৮.৬৩ ইকোনমি রেট তাঁর। বুমরার টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারের সবচেয়ে দীর্ঘ উইকেটশূন্য স্পেল এটিই। আর এখানেই শেষ নয়। আইপিএলের ইতিহাসেও এত দীর্ঘ সময়ে কেউ উইকেটহীন থাকেননি। বুমরা সেই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন! যা অভাবনীয় বললেও কম।
