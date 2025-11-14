Jasprit Bumrah: বুমরা-বিক্রমে ব্যাকফুটে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা, ইডেনে রেকর্ডবন্যা বিশ্বের ১ নম্বর বোলারের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jasprit Bumrah: বুমরার বীরবিক্রমে ইডেন টেস্টের প্রথম দিনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা পিছিয়ে। রেকর্ডবন্যায় ভাসলেন বিশ্বের ১ নম্বর বোলার

শুভপম সাহা | Nov 14, 2025, 06:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নেমেছে ভারত (South Africa Tour of India 2025/26)। ১৪ নভেম্বর, শুক্রবার ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়েছে প্রথম টেস্ট। জসপ্রীত বুমরার (Jasprit Bumrah) ভয়ংকর স্পেলে কলকাতায় প্রথম দিনেই ব্যাকফুটে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা (India vs South Africa, 1st Test Day 1)। ইডেনে রেকর্ডবন্যায় ভেসে গেলেন বিশ্বের ১ নম্বর বোলার। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস: এদিন টস জিতে টেম্বা বাভুমা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। বুমরা ঠিক করে নেন যে, এদিন প্রোটিয়া ব্যাটারদের তিনি থিতু হতে দেবেন না। ১৪ ওভারে ৫ মেডেন-সহ মাত্র ২৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন বুমরা। তাঁর বুম বুম স্পেলে ধরাশায়ী হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। মাত্র ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায় রামধনু দেশ। আইডেন মারক্রম (৩১), রায়ান রিকলটন (২৩), উইয়ান মালডার (২৪), টনি ডে জরজিরা (২৪) এই রান না করতে পারলে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫৯ রান তুলতেও পারত না। বুমরা ছাড়া মহম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব দুই উইকেট করে নিয়েছেন। অক্ষর প্যাটেল নিয়েছেন এক উইকেট।

ভারতের ইনিংস: ১৫৯ রানের জবাবে ১২২ রানে পিছিয়ে দিন শেষ করেছে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল ওপেন করতে নেমেছিলেন। মার্কো জানসেনের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যান যশস্বী। ২৭ বলে মাত্র ১২ রান করেন তিনি। রাহুলের (১৩) সঙ্গে ক্রিজে আছেন ওয়াশিংটন সুন্দর (৬)।

দেখা যাক বুমরা কী কী করলেন:

ভারতে অনুষ্ঠিত টেস্টের প্রথম দিনে পাঁচ উইকেট নেওয়া প্রথম বোলার হলেন বুমরা। ২০০৮ সালে আমদাবাদে ডেল স্টেইন এই নজির গড়েছিলেন।

টেস্টে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ৫ উইকেটশিকারিদের তালিকায় ৫ নম্বরে উঠে এলেন বুমরা। বিএস চন্দ্রশেখরের ১৬ ফাইফার ছুঁয়ে ফেললেন।

ফাস্ট বোলারদের মধ্যে বুমরা এখন ভারতের তৃতীয় সর্বাধিক টেস্ট উইকেটশিকারি। মহম্মদ শামিকে ছাপিয়ে গেলেন তিনি।

ভারতের হয়ে সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে বুমরা ১৮তম পাঁচ উইকেট নিলেন। রবীন্দ্র জাদেজাকে ছাড়িয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে এলেন।

SENA দলের বিরুদ্ধে এশিয়ান ফাস্ট বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক ৫ উইকেট যাঁদের:

১৩* - জসপ্রীত বুমরা (৮০ ইনিংস)

১২ - ওয়াসিম আক্রম (৭৫ ইনিংস)

১১ - কপিল দেব (১১১ ইনিংস)

৯ - ওয়াকার ইউনিস (৭৪ ইনিংস)

৮ - ইমরান খান (৬১ ইনিংস)

৮ - জাহির খান (১০২ ইনিংস)

৮ - শোয়েব আখতার (৩৬ ইনিংস)

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

