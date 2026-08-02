Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, আর দেখাই যাবে না জসপ্রীত বুমরাকে! চলে এল হাড়হিম করা আপডেট

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, আর দেখাই যাবে না জসপ্রীত বুমরাকে! চলে এল হাড়হিম করা আপডেট

জল্পনাই সত্য়ি প্রমাণিত হল। চলে এল সেই আপডেট। আর দেখা যাবে না দেশের প্রিমিয়াম ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরাকে! ছিটকে গেলেন তিনি। বিরাট আপডেট দিল বিসিসিআই।

Reported BySubhapam Saha
Published: Aug 02, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:28 PM IST
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, আর দেখাই যাবে না জসপ্রীত বুমরাকে! চলে এল হাড়হিম করা আপডেট
Image Credit: আবার কবে দেখা যাবে এই ছবি?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৯১ বলে ২৩৩ রান একারই! বোলারদের কাঁদিয়ে ২৫ ছয়, ১৩ চার...বাপ রে বাপ! অভিষেকের কী মার
2
3
4
5