/মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, আর দেখাই যাবে না জসপ্রীত বুমরাকে! চলে এল হাড়হিম করা আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই বিরাট ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া। শুভমন গিলদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আশঙ্কাই সত্য়ি হল। বাঁ-হাঁটুতে চোটের কারণে দলের প্রিমিয়াম ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরা ছিটকেই গেলেন শেষ পর্যন্ত। আগামী ১৫ অগাস্ট গলে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ২৩ অগস্ট থেকে দ্বিতীয় টেস্ট। ২০২৫-২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে এই টেস্ট ভারতের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হলে শুভমনদের কিন্তু ভালো পারফর্ম করতেই হবে। বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত পাঁচে। শ্রীলঙ্কার চেয়ে এক ধাপ উপরে। বুমরা ছিটকে যাওয়ায় এখন দলের পেস আক্রমণের প্রধান অস্ত্রকে ছাড়াই ভারতকে খেলতে হবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। তারপরেও বুমরাকে ভারতের টেস্ট দলে রাখা হয়েছিল ঠিকই, তবে তাঁর খেলা নির্ভর করছিল ফিটনেস ছাড়পত্রের উপর। সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে তাঁর শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হয় এবং সেখানে মেডিক্যাল টিম সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাঁর মাঠে ফেরার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে না। সময় নিয়েই দেশের সম্পদ ফিরুক মাঠে। এমনই ভাবনা।
বুমরাহীন ভারত বেশ চাপে
যদিও বুমরার সেভাবে কোনও ক্ষতি হয়নি, তবুও তাঁর বা-হাঁটুতে অস্বস্তি রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী কোনও সমস্যার ঝুঁকি না নিয়েই বুমরাকে সেরে ওঠার জন্য আরও সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিম ম্য়ানেজমেন্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বুমরার দীর্ঘমেয়াদী ফিটনেসই তাদের কাছে অগ্রাধিকার। কারণ ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলিয়েই ভারতের সামনে ঠাসা আন্তর্জাতিক সূচি। যার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচগুলি। তাই পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আগে বুমরাকে মাঠে নামিয়ে চোট আরও গুরুতর করার ঝুঁকি ভারত নিতে চায় না। বুমরার অনুপস্থিতি দলের জন্য বড় ধাক্কা হলেও, ভারত আশা করছে যে শ্রীলঙ্কা সফরে দলের বাকি বোলাররা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন। গত কয়েক বছর টেস্ট ক্রিকেটে বুমরা ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পেসার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নতুন বলে উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ইনিংসের পরবর্তী পর্যায়ে রিভার্স সুইং করানোর দক্ষতা তাঁকে দলের অন্যতম সেরা ম্যাচ-উইনার করেছে। তাঁর অনুপস্থিতি শ্রীলঙ্কায় ভারতকে বেশ ভালোই ভোগাবে। বোলিং আক্রমণে বড় শূন্যতা তৈরি করবে। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে, যেখানে তিনি ধারাবাহিক ভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আসছেন। শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের পেস আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন তাহলে রইলেন মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। যদিও দ্বীপরাষ্ট্রে কন্ডিশন স্পিন-সহায়ক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব এবং ওয়াশিংটন সুন্দরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দল শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নির্বাচকরা আগেই জাদেজাকে দলে ফিরিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সারাংশ জৈন প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন।
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের আপডেটেড স্কোয়াড
শুভমন গিল (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ কৃষ্ণা, গুরনূর ব্রার, দেবদত্ত পাড়িক্কল ও সারাংশ জৈন
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