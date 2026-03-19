Jasprit Bumrah: বোর্ডের জন্যই বুমরার কোটি-কোটি টাকার লস! দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েও এই প্রাপ্য চ্যাম্পিয়নের?

Jasprit Bumrah: বোর্ডের জন্যই দলের চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার বিপাকে। জসপ্রীত বুমরার কোটি-কোটি টাকা ক্ষতি হতে চলেছে। দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েও এই প্রাপ্য চ্যাম্পিয়নের?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ওয়ান্স ইন আ জেনারেশন', 'ন্যাশনাল ট্রেজার', 'সেঞ্চুরি কাইন্ড অফ বোলার'। এই যাবতীয় বিশেষণে বাইশ গজে একজনই ভূষিত। তিনি জসপ্রীত জসবীরসিং বুমরা (Jasprit Bumrah)। ৩২ বছরের গুজরাতি একা হাতে খেলার রঙ বদলে দিতে পারেন। যে পিচে বোলারদের জন্য কিস্সু থাকে না, সেই বন্ধ্যাভূমিও তাঁর কাছে উর্বর হয়ে যায়। আর এহেন বুমরারই এবার কোটি-কোটি টাকা ক্ষতির মুখে! তার জন্য দায়ী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI)। দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েও এই প্রাপ্য চ্যাম্পিয়নের?
কেন কোটি-কোটি টাকার ক্ষতির সামনে বুমরা?
এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, বুমরা যেখানে বছরে ৭ কোটি টাকা পেতেন, সেখানে এবার পাবেন ৫ কোটি টাকা! সমস্যার সূত্রপাত, বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি ব্যবস্থার এক কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলেই। গত মরসুমে বুমরা A+ ক্যাটাগরিতে ছিলেন। সেই বুমরা এখন ‘A’ ক্যাটাগরিতে। অর্থাৎ এক ধাপ নীচে নামানো হয়েছে তাঁকে। বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পরই বিসিসিআই কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সর্বোচ্চ স্তর (A+) উঠিয়ে দিয়েছে। যদিও বুমরা এক ধাপ নেমেও,সর্বোচ্চ স্তরেই আছেন, কিন্তু এই পরিবর্তনেই বুমরার বার্ষিক পারিশ্রমিক কমে দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি টাকা! বিসিসিআই গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-২৬ মরসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেছে ৩০ ক্রিকেটারকে নিয়ে। বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে গত মরসুম পর্যন্ত চারস্তরীয় গ্রেড (এ+, এ, বি এবং সি) ছিল। এখন থেকে তৃস্তরীয় ক্যাটেগরি (শুধু এ, বি এবং সি) চালু হয়েছে।
এখন বুমরার কী হবে?
'বোর্ড এখন বুমরার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে যে, কীভাবে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। এটি সহজেই অনুমেয় যে, তাঁর পারিশ্রমিক ৭ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা মোটেও ন্যায়সংগত হবে না। এমন আরও কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছেন, যাঁরা মাঠে ভালো পারফর্ম করা সত্ত্বেও গ্রেডেশনে এক ধাপ নীচে নেমে গিয়েছেন। চুক্তির আর্থিক মূল্যায়নে হয়তো কোনও পরিবর্তন হতে পারে বা পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিসিআই-এর এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে এমনই রিপোর্ট করা হয়েছে।
নয়া বার্ষিক চুক্তির ৩০ জন ক্রিকেটার
গ্রেড এ'তে আছেন শুভমন গিল, জসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা, গ্রেড বি'তে আছেন- ওয়াশিংটন সুন্দর, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, কেএল রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব ও শ্রেয়স আইয়ার। গ্রেড সি'তে আছেন- অক্ষর প্যাটেল, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিং, শিবম দুবে, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, সাই সুদর্শন, রবি বিষ্ণোই ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়
২০২৭ সালে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। ভারতের ফোকাস এখন সেই দিকেই। ফলে এই মরসুমে বেশিরভাগ টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছেন যে, আইপিএলের মাসগুলিতে ম্যানেজমেন্ট টিম বসে ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করবে।
