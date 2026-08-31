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VIRAL PIC: হাতে ট্রলি, কানে এয়ারপড, মেট্রোয় মহীরূহ! ভাইরাল ভারতের জার্সিতে ৫৫১ উইকেটের মালিক!

হাতে ট্রলি, কানে এয়ারপড, মেট্রোয় মহীরূহ! যে ছবি দেখে সকলেই থ! ভাইরাল হলেন ভারতের জার্সিতে ৫৫১ উইকেটের মালিক! 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 31, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:06 PM IST
VIRAL PIC: হাতে ট্রলি, কানে এয়ারপড, মেট্রোয় মহীরূহ! ভাইরাল ভারতের জার্সিতে ৫৫১ উইকেটের মালিক!
Image Credit: শ্রীনাথের মেট্রো রাইড ভাইরাল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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