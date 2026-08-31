/VIRAL PIC: হাতে ট্রলি, কানে এয়ারপড, মেট্রোয় মহীরূহ! ভাইরাল ভারতের জার্সিতে ৫৫১ উইকেটের মালিক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁর হাতে ধরা ট্রলির হ্য়ান্ডল, কানে অ্য়াপল এয়ারপড, ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন! আর পাঁচজন মেট্রো যাত্রীর মতোই তিনিও। কোনও ভাবেই দেখে আলাদা করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে অফিস ফেরত আইটি কর্মী বা কোনও স্কুল-কলেজের শিক্ষক। কথা হচ্ছে ভারতের কিংবদন্তি পেসার জাভাগল শ্রীনাথকে নিয়ে। ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে যাঁর ঝুলিতে ৫৫১ আন্তর্জাতিক উইকেট। বর্তমানে আইসিসি ম্যাচ রেফারি। কর্ণাটক আইকনের 'সিম্পলিসিট' দেখে সোশ্যাল মিডিয়া মোহিত। নব্বইয়ের দশকে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের কাছে ছিলেন ত্রাস। মাঠের বাইরে তাঁর বিনয়ী ব্যক্তিত্বের জন্য সর্বদাই সমাদৃত। সম্প্রতি বেঙ্গালুরু মেট্রোতে আর পাঁচজন সাধারণ যাত্রীর মতো তাঁর সফরের ছবিও ভাইরাল। ভারতীয় ক্রিকেটের ভক্তদের থেকেও ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে শ্রীনাথের এই অবতার। অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও শ্রীনাথের মধ্যে কোনও অহংকার নেই! যা দেখে সকলেই মোহিত। তিনি যে, গণপরিবহন ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তা ভক্তদের মনে তাঁর প্রতি সম্মান ও গর্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বেঙ্গালুরু মেট্রোর ওই ছবিতে শ্রীনাথকে নীল জিন্স আর আকাশি রঙের শার্ট পরে দেখা গিয়েছে।
অধিকাংশ ভক্তই ছবিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, বেঙ্গালুরুতে শ্রীনাথকে প্রায়ই দেখা যায়। তিনি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের তকমা বা আভিজাত্য ছাড়াই সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। অনেকে এও মন্তব্য করেছেন যে, কর্ণাটকের ক্রিকেটারদের মধ্যে এমন সরলতা দেখা বেশ স্বাভাবিক বিষয়। তাঁরা রাহুল দ্রাবিড় এবং ভেঙ্কটেশ প্রসাদের মতো তারকাদেরও জনসমক্ষে অত্যন্ত সাধারণ আচরণ করতে দেখেছেন। এর আগে এক ভক্ত লিঙ্কডইনে শ্রীনাথের এই ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তাঁকে পিঠে ব্যাগ নিয়ে মাইসুরু রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল। কোনও রকম আড়ম্বর বা হইচই ছাড়াই সাধারণ নাগরিকের মতো জীবনযাপন তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল চর্চার বিষয় করেছে। তবে এই ছবিটি ঠিক কবে তোলা হয়েছিল, তা জি ২৪ ঘণ্টা নিশ্চিত করতে পারেনি। নিজের বর্ণময় খেলোয়াড়ি জীবনে শ্রীনাথ ভারতের পেস বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ৬৭ টেস্ট ও ২২৯টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। ২০০২ সালের এক ঘটনার কথা বলতেই হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেই সিরিজের পর অবসর নেন শ্রীনাথ। তবে তত্কালীন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধেই শ্রীনাথ মত পরিবর্তন করেন। আরও তিনটি টেস্ট খেলেন। ২০০৩ বিশ্বকাপে ভারতীয় বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেন। যদিও ভারত ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়।
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