Jemimah Rodrigues with Smriti Mandhana: স্থগিত স্মৃতি-পলাশের বিয়ে! সতীর্থের পাশে দাঁড়াতে বড় সিদ্ধান্ত জেমাইমার...

Smriti Mandhana Wedding: নির্ধারিত ২৩ নভেম্বরের শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে যায় স্মৃতির বিয়ে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে জেমাইমা রড্রিগেস বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকী এরই মাঝে বিয়ের সব ছবি ডিলিট করে দিয়েছেন স্মৃতি ও তাঁর সতীর্থরা। স্মৃতির বন্ধুরা আনফলোও করেছে পলাশকে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 27, 2025, 07:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকা স্মৃতি মন্ধানার (Smriti Mandhana) বিয়ে স্থগিত হওয়ায় মনখারাপ তাঁর সতীর্থদের। এরই মাঝে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার জেমাইমা রড্রিগেস (Jemimah Rodrigues) নিলেন এক বড় সিদ্ধান্ত। তিনি আর মহিলা বিগ ব্যাশ লিগ (WBBL)-এর বাকি ম্যাচগুলিতে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরবেন না। তাঁর দল ব্রিসবেন হিট তাঁকে টুর্নামেন্ট থেকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হয়েছে। মহিলা আইপিএল-এর মেগা নিলামের ঠিক আগেই জেমিমা এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

সম্প্রতি ভারত বিশ্ব কাপ জেতার পর সেই উৎসব শেষ করেই জেমাইমা রড্রিগেস অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিসবেন হিট দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনটি ম্যাচ খেলেছিলেন। তবে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সতীর্থ স্মৃতি মন্ধানার বিয়ের প্রস্তুতির জন্য তাঁকে ভারতে ফিরতে হয়েছিল। এই প্রত্যাবর্তন পূর্বনির্ধারিত ছিল, কারণ গত সপ্তাহে স্মৃতি মন্ধানা এবং সংগীতশিল্পী পলাশ মুচ্ছলের বিবাহ অনুষ্ঠানে জেমাইমার উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

নির্ধারিত ২৩ নভেম্বরের শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে যায় স্মৃতির বিয়ে। স্মৃতি মন্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানার হঠাৎ অসুস্থতার কারণে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়। প্রাতঃরাশের সময় তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে জেমাইমা রড্রিগেস ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁর বন্ধু স্মৃতি এবং তাঁর পরিবারকে মানসিক সাপোর্ট দিতে পারেন। জেমাইমার এই সিদ্ধান্ত তাঁর বন্ধুত্বের গভীরতা প্রমাণ করে।

জেমাইমার এই সিদ্ধান্তকে ব্রিসবেন হিট সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে এবং তাঁকে WBBL-এর শেষ চারটি ম্যাচের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে না আসার অনুমতি দিয়েছে। ব্রিসবেন হিটের সিইও টেরি স্ওয়েলসন জেমাইমার এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটি স্পষ্টতই জেমাইমার জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তিনি WBBL-এর বাকি অংশে আর অংশ নিতে পারবেন না, কিন্তু ভারতে থাকার তাঁর অনুরোধে আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সম্মতি দিয়েছি।"

স্ওয়েলসন আরও বলেন যে, হিট ক্লাব জেমাইমা এবং স্মৃতি মন্ধানার পরিবারের জন্য শুভ কামনা করে। জেমাইমা তাঁকে জানিয়েছেন যে তিনি ফিরে আসতে না পারায় হতাশ এবং ক্লাব ও হিট ভক্তদের তাঁর পরিস্থিতি বোঝার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, WBBL-এর একাদশ মরশুমে জেমাইমা রড্রিগেসই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড়।

প্রসঙ্গত, স্মৃতির বিয়ে ঘিরে তৈরি হয়েছে হাজারও জল্পনা। পলাশের ভাইরাল চ্যাটে উঠে আসছে প্রতারণার অভিযোগও। এরই মাঝে বিয়ের সব ছবি ডিলিট করে দিয়েছেন স্মৃতি ও তাঁর সতীর্থরা। স্মৃতির বন্ধুরা আনফলোও করেছে পলাশকে। 

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Smriti Mandhana's WeddingJemimah RodriguesWBBLPalash Mucchal
