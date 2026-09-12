/২৫ বছরের খরা কাটিয়ে সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলা, মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের যোদ্ধাদের নিয়ে উচ্ছ্বাস ঝাড়গ্রামে

সৌরভ চৌধুরী: দীর্ঘ ২৫ বছরের খরা কাটিয়ে মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন বাংলা। পশ্চিমবঙ্গকে দেশের মধ্যে ফুটবলে সেরা হিসেবে তুলে ধরার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা। সুব্রত কাপ জয়ী টিমকে নবান্নে সংবর্ধনা দেওয়া হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।
কাপ জয় করে ঘরে ফিরতেই গভীর রাতে বিজয়োল্লাসে ভাসল মানিকপাড়া এবং ঝাড়গ্রাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের মানচিত্রে এক সোনালী ইতিহাস রচনা করল জঙ্গলমহলের কিশোর ফুটবলাররা। দেশের এই স্কুল টুর্নামেন্ট 'সুব্রত কাপকে' প্রায় সব রাজ্যই বিশ্বকাপের মর্যাদা দেয়।
মর্যাদাপূর্ণ সুব্রত কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জেলায় ফিরল ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ। ফাইনালে শক্তিশালী আসামকে ১-০ গোলে পরাজিত করে শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে বাংলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলটি। ২০০০ সালে পুরুলিয়ার পর জঙ্গলমহলের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ আন্তর্জাতিক স্তরের এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ল।
গত চার বার এই স্কুল রাজ্যে সেরা হলেও দেশের সেরার শিরোপা থেকে ছিটকে যাচ্ছিল। তবে এবার আর সেই ভুল হয়নি। রাজ্যের এই জয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমস্ত টিম এবং স্কুলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেন। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তাদের নবান্নে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পশাপাশি স্কুলের মাঠ না থাকার কথা শুনে অবিলম্বে মাঠের জন্য ব্যাবস্থা করারও নির্দেশ দেন তিনি। তার নির্দেশেই গোটা টিমের প্লেনে ফেরার ব্যাবস্থা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবে খুশি প্রধান শিক্ষক, কোচ,থেকে শুরু করে ছাত্র রা। দমদম থেকে কনভয় করে নিয়ে আসা হয় টিমকে।
চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি নিয়ে জেলায় পা রাখতেই বাঁধভাঙা আবেগে মাতেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গভীর রাতেও উৎসবের মেজাজে সেজে ওঠে গোটা শহর। প্রথমে স্কুলে বরণ করে নেওয়া তার পর ঝাড়গ্রাম জেলা শহরে। সেখানে জেলার জেলাশাসক, পুলিস সুপার-সহ প্রশাসনের মাথারা সবাই উপস্থিত। প্রদীপ জ্বালিয়ে, চন্দনের ফোঁটা ও ফুলের মালা পরিয়ে ঘরের ছেলেদের রাজকীয় সংবর্ধনা জানানো হয়। গভীর রাতে শহর জুড়ে বের হয় বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল, চলে মিষ্টিমুখ। তবে এই জয়ের নেপথ্যের লড়াইটা সহজ ছিল না।
বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ নেই, স্থানীয় ক্লাবের মাঠেই চলেছে অবিরাম অনুশীলন। এর আগে চার চার বার জাতীয় স্তরের সুব্রত কাপে অংশ নিয়েছে এই স্কুল। অতীতে একবার সেমিফাইনালে পৌঁছেও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে এবার এল কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈবাল মহাপাত্র জানান, সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেও ছেলেরা অদম্য জেদে এই অসাধ্য সাধন করেছে। তিনি বলেন, "স্কুলে পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আগামী দিনে একটি ভালো মানের হোস্টেল ও স্থায়ী খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা গেলে ছেলেরা আরও বড় মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"
এদিকে স্কুলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জেলা প্রশাসন। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আকাঙ্খা ভাস্কর জানান, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ঘাটতি দ্রুত পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এই প্রতিভাবান ফুটবলারদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা ঝাড়গ্রামের প্রতিভাবান প্লেয়ারদের জন্য সব রকম সহায়তার আশ্বাস দেন। এই টিম গড়ার মূল কারিগর স্কুলে গেম টিচার নন্দদুলাল ভৌমিক জানান জঙ্গল মহলের প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষেই তার এই পরিশ্রম যা আজ অনেকটা সার্থক। শুধু সুব্রত কাপ নয়। আজ এই স্কুলের একাধিক ছেলে দেশের বড় ক্লাবে, দেশের হয়ে রাজ্যের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে। পরিশ্রম আর শৃঙ্খলা এটাকে সম্ভব করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসেছে। আগামী দিন পরিকাঠামোর সাথে আরো ছেলে দেশের হয়ে বা বড় ক্লাবে খেলবে।
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