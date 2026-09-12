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২৫ বছরের খরা কাটিয়ে সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলা, মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের যোদ্ধাদের নিয়ে উচ্ছ্বাস ঝাড়গ্রামে

Subrata Cup 2026: গত চার বার এই স্কুল রাজ্যে সেরা হলেও দেশের সেরার শিরোপা থেকে ছিটকে যাচ্ছিল। তবে এবার আর সেই ভুল হয়নি। রাজ্যের এই জয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমস্ত টিম এবং স্কুলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:22 PM IST
২৫ বছরের খরা কাটিয়ে সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলা, মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের যোদ্ধাদের নিয়ে উচ্ছ্বাস ঝাড়গ্রামে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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