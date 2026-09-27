Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /VIRL VIDEO: ভারতীয় ফুটবলে আচমকাই শোকের ছায়া! ট্যাকলের পর মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন অন্যতম প্রতিভাবান তারকা

VIRL VIDEO: ভারতীয় ফুটবলে আচমকাই শোকের ছায়া! ট্যাকলের পর মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন অন্যতম প্রতিভাবান তারকা

ট্যাকলের পর মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন অন্যতম প্রতিভাবান তারকা! হাসপাতালে নিয়ে গেলেও হল না শেষরক্ষা! শোকের ছায়া ফুটবলমহলে

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 05:45 PM IST
VIRL VIDEO: ভারতীয় ফুটবলে আচমকাই শোকের ছায়া! ট্যাকলের পর মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন অন্যতম প্রতিভাবান তারকা
Image Credit: প্রয়াত ফুটবলার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সাতসকালে হোল্ডিং সেন্টারের পাঁচিল টপকে চম্পট, স্নিফার ডগের তল্লাশিকে ফাঁকি দিতে পার
2
3
4
5